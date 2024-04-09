https://ria.ru/20240409/pavodok-1938813638.html

В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажкам

В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажкам - РИА Новости, 09.04.2024

В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажкам

В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T13:12

2024-04-09T13:12

2024-04-09T14:07

происшествия

оренбург

заречный

солнечный

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938814797_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_480634f0cf2da14393dd69891e73ca89.jpg

ОРЕНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам, свидетельствуют новые видеокадры РИА Новости, снятые с дрона. В южной части города вода стоит у жилищных комплексов "Дубки" и "Марсово поле". Кроме того, несколько строений на набережной полностью скрылись под водой. На дороге, ведущей от многоэтажек в поле, установлена небольшая дамба из глины. Полностью затопило сооружения конноспортивной базы, расположенной в переулке Бассейный. Из-под воды видны только крыши построек.По кадрам понятно, что садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом полностью затоплены. Дорога с мостом, ведущая к СНТ, тоже наполовину уже в воде. По данным мэрии, в зоне подтопления оказались дачные участки, находящиеся в районе Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ "Дубки" и "Дубовый плес", СНТ у реки Сакмары, а также Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Согласно прогнозу ГУ МЧС, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938798948.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

оренбург

заречный

солнечный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вода в Ленинском районе Оренбурга. Кадры с дрона Вода вплотную подошла к многоэтажкам в Ленинском районе Оренбурга. Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация – в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу. Власти провели массовую эвакуацию. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей. 2024-04-09T13:12 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург, заречный, солнечный, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024