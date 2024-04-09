https://ria.ru/20240409/orsk-1938834367.html

Мэр Орска заявил, что пик паводка в городе прошел

Мэр Орска заявил, что пик паводка в городе прошел - РИА Новости, 09.04.2024

Мэр Орска заявил, что пик паводка в городе прошел

Пик паводка в Орске прошел, сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:16

2024-04-09T14:16

2024-04-09T15:04

орск

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пик паводка в Орске прошел, сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала "Россия 24"."Ситуация остается сложной, единственное, что радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем, фиксируют все посты, мы видим по отметкам на домах, которые были подтоплены. <...> Это вселяет надежду, что пик паводка, все-таки, наверное, прошел, и мы можем ожидать, что (вода. — Прим. ред.) скоро начнет убывать", — сказал он.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. Подтоплено 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из затопленных домов эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Согласно прогнозу ГУ МЧС, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах.Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938688146.html

орск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, наводнения в россии — 2024, происшествия