https://ria.ru/20240408/krokus-1938592437.html

В больнице остается один ребенок, пострадавший при теракте в "Крокусе"

В больнице остается один ребенок, пострадавший при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 08.04.2024

В больнице остается один ребенок, пострадавший при теракте в "Крокусе"

Пять из шести детей, госпитализированных после теракта в "Крокус сити холле", уже выписаны из больницы, один ребенок остается в реанимации, сообщила... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:15

2024-04-08T14:15

2024-04-08T14:36

теракт в "крокус сити холле"

мария львова-белова

здоровье - общество

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пять из шести детей, госпитализированных после теракта в "Крокус сити холле", уже выписаны из больницы, один ребенок остается в реанимации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале."Из шести ребят, которые были госпитализированы после теракта в "Крокус сити холле", пятерых уже выписали домой. Спасибо медикам за их труд! В московской клинике им. З.А. Башляевой остается 12-летний Дима, которого я навещала. К счастью, он уже в сознании, однако пока в реанимации. По словам врачей, состояние все еще тяжелое, но динамика положительная", - сообщила Львова-Белова. Кроме того, детский омбудсмен отметила, что продолжается адресная работа с пострадавшими семьями, особое внимание уделяется детям, потерявшим в теракте родителей.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240403/krokus-1937530402.html

красногорск

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Кирилл Волков

мария львова-белова, здоровье - общество, происшествия, красногорск, крокус сити холл