https://ria.ru/20240330/krokus-1936820705.html

Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида

Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида - РИА Новости, 30.03.2024

Хранить мужество. У мемориала погибшим в "Крокусе" прошла панихида

По православной традиции, на девятый день после смерти проводится церковная служба, во время которой поминают усопших. Панихида по погибшим в "Крокусе" — в... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T15:44

2024-03-30T15:44

2024-03-30T15:44

фото

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

красногорск

религия

русская православная церковь

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По православной традиции, на девятый день после смерти проводится церковная служба, во время которой поминают усопших. Панихида по погибшим в "Крокусе" — в фотоленте Ria.ru

московская область (подмосковье)

красногорск

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2024

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