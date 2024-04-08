https://ria.ru/20240408/koronavirus-1938484201.html

Академик рассказал о снижении активности коронавируса

Академик рассказал о снижении активности коронавируса - РИА Новости, 08.04.2024

Академик рассказал о снижении активности коронавируса

Следующий эпидемический сезон будет близок к прошедшему с одновременной циркуляцией гриппа, ОРВИ и COVID-19, но активность коронавируса снизится, и придет... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T06:41

2024-04-08T06:41

2024-04-08T06:41

общество

здоровье - общество

сергей нетесов

новосибирский государственный университет

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846291038_0:82:3025:1784_1920x0_80_0_0_2dfed4b96e82ce5d858ab925bda0c0a5.jpg

НОВОСИБИРСК, 8 апр – РИА Новости. Следующий эпидемический сезон будет близок к прошедшему с одновременной циркуляцией гриппа, ОРВИ и COVID-19, но активность коронавируса снизится, и придет другой подтип гриппа, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ), академик РАН Сергей Нетесов. Ученый пояснил, что завершившийся эпидемический сезон 2023-2024 года был охарактеризован так называемой тридемией: эпидемией из трио респираторных вирусов: гриппа, COVID-19 и респираторно-синцитиального вируса. У них схожие симптомы, и отличить одно заболевание от другого можно только по результатам лабораторных исследований. Лидером по заболеваемости оставался COVID-19, на втором месте — грипп подтипа Н3N2, на третьем — респираторно синцитиальный вирус, поражающий в первую очередь детей и пожилых людей. "По мнению Сергея Нетесова, он (эпидсезон 2024-2025) будет близок к прошедшему, но активность коронавируса, скорее всего, несколько снизится, и придет другой подтип гриппа. С большой вероятностью, это будет подтип H1N1", - сообщили РИА Новости в вузе. Между эпидсезонами ученый рекомендует пройти вакцинацию от гриппа. Сделать это, по его словам, лучше всего в августе или сентябре, когда компоненты вакцины будут заменены в соответствии с тем вирусом гриппа, который придет на смену предыдущему. Нетесов отметил, что особенно необходима вакцинация людям, входящим в группы риска. "Профилактические меры при борьбе с респираторными вирусными инфекциями имеют особо важное значение, потому что медицина до сих пор не располагает эффективными противовирусными препаратами — ученым только предстоит их разработать. Но вакцинация и ношение масок в период подъема заболеваемости могут снизить риск заражения", - сказал специалист.

https://ria.ru/20240326/orvi-1935824043.html

https://ria.ru/20240327/preparat-1936098226.html

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общество, здоровье - общество, сергей нетесов, новосибирский государственный университет, российская академия наук