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Россия ценит миротворческий посыл папы римского, заявил посол - РИА Новости, 06.04.2024
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Религия
 
08:55 06.04.2024 (обновлено: 08:56 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/papa-1938183591.html
Россия ценит миротворческий посыл папы римского, заявил посол
Россия ценит миротворческий посыл папы римского, заявил посол - РИА Новости, 06.04.2024
Россия ценит миротворческий посыл папы римского, заявил посол
Россия ценит миротворческий посыл папы римского Франциска и видит, как нелегко дается Ватикану взвешенная позиция по украинскому вопросу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:55
2024-04-06T08:56
религия
россия
украина
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
иван солтановский
маттео дзуппи
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ВАТИКАН, 6 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Россия ценит миротворческий посыл папы римского Франциска и видит, как нелегко дается Ватикану взвешенная позиция по украинскому вопросу, заявил РИА Новости посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский. "Мы ценим миротворческий посыл Святого престола, bona fides ("добросовестность" – лат.) Франциска не вызывает сомнений. Конечно, мы видим, как нелегко дается руководству Ватикана занимать в целом сбалансированную позицию в сложнейших политических вопросах, каким нападкам подвергался папа после его высказываний об уважении и любви к русской культуре, истории и народу. Такая самостоятельная, прямо скажем, мужественная позиция вызывает уважение", — сказал дипломат. В августе прошлого года папа Франциск обратился по видеосвязи к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. В ходе обращения он назвал молодых россиян наследниками великой России и призвал их не забывать об этом наследии, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Возвращаясь из апостольской поездки в Монголию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета 4 сентября отметил, что говорил "о великой России, потому что российское наследие прекрасно". При этом он напомнил о великой русской литературе и музыке, упомянув гуманистическое наследие Федора Достоевского и подчеркнув, что "российская культура – это культура великой красоты и глубины, и ее нельзя отменять из-за политических проблем". Солтановский подчеркнул, что в контактах с конструктивно настроенными коллегами в дипкорпусе находит "уважение и понимание позиции папы римского", никто из коллег не выступал с ее осуждением. "Некоторые коллеги говорят, что удивлены прямотой, с которой папа в таких сложных условиях высказывается с симпатией в отношении России. Те страны, которые бездумно поддерживают милитаристский настрой Украины и осуждают Россию, уклоняются от контактов с нами. Уверен, что даже самые нейтральные заявления папы их раздражают, если не сказать, что злят", - подчеркнул посол. Он добавил, что до российской стороны "доходят волны этой реакции", когда она "выплескивается в эфир". "В выражениях там не стесняются", - заключил Солтановский. Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".
https://ria.ru/20240311/papa-1932385440.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928871728.html
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россия, украина, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), иван солтановский, маттео дзуппи
Религия, Россия, Украина, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иван Солтановский, Маттео Дзуппи
Россия ценит миротворческий посыл папы римского, заявил посол

Солтановский: РФ ценит самостоятельную позицию папы Франциска по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 6 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Россия ценит миротворческий посыл папы римского Франциска и видит, как нелегко дается Ватикану взвешенная позиция по украинскому вопросу, заявил РИА Новости посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский.
"Мы ценим миротворческий посыл Святого престола, bona fides ("добросовестность" – лат.) Франциска не вызывает сомнений. Конечно, мы видим, как нелегко дается руководству Ватикана занимать в целом сбалансированную позицию в сложнейших политических вопросах, каким нападкам подвергался папа после его высказываний об уважении и любви к русской культуре, истории и народу. Такая самостоятельная, прямо скажем, мужественная позиция вызывает уважение", — сказал дипломат.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
МИД Украины вызвал посла Ватикана
11 марта, 21:49
В августе прошлого года папа Франциск обратился по видеосвязи к участникам Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. В ходе обращения он назвал молодых россиян наследниками великой России и призвал их не забывать об этом наследии, упомянув, в частности, Петра I и Екатерину II. Возвращаясь из апостольской поездки в Монголию, папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета 4 сентября отметил, что говорил "о великой России, потому что российское наследие прекрасно". При этом он напомнил о великой русской литературе и музыке, упомянув гуманистическое наследие Федора Достоевского и подчеркнув, что "российская культура – это культура великой красоты и глубины, и ее нельзя отменять из-за политических проблем".
Солтановский подчеркнул, что в контактах с конструктивно настроенными коллегами в дипкорпусе находит "уважение и понимание позиции папы римского", никто из коллег не выступал с ее осуждением.
«
"Некоторые коллеги говорят, что удивлены прямотой, с которой папа в таких сложных условиях высказывается с симпатией в отношении России. Те страны, которые бездумно поддерживают милитаристский настрой Украины и осуждают Россию, уклоняются от контактов с нами. Уверен, что даже самые нейтральные заявления папы их раздражают, если не сказать, что злят", - подчеркнул посол. Он добавил, что до российской стороны "доходят волны этой реакции", когда она "выплескивается в эфир". "В выражениях там не стесняются", - заключил Солтановский.
Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".
Папа Римский Франциск и глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после аудиенции в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Старовер рассказал о новой идее папы римского для мира на Украине
22 февраля, 04:03
 
РелигияРоссияУкраинаВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Иван СолтановскийМаттео Дзуппи
 
 
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