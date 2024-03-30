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Молдавский депутат оценил перспективы интеграции со странами СНГ - РИА Новости, 30.03.2024
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19:07 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/moldaviya-1936861843.html
Молдавский депутат оценил перспективы интеграции со странами СНГ
Молдавский депутат оценил перспективы интеграции со странами СНГ - РИА Новости, 30.03.2024
Молдавский депутат оценил перспективы интеграции со странами СНГ
Экономическая интеграция Молдавии со странами СНГ откроет для республики уникальную возможность получить доступ к еще более крупному рынку государств Шанхайской РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T19:07
2024-03-30T19:07
в мире
молдавия
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
сергей данкверт
майя санду
снг
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КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Экономическая интеграция Молдавии со странами СНГ откроет для республики уникальную возможность получить доступ к еще более крупному рынку государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил РИА Новости один из лидеров оппозиционной молдавской партии "Возрождение", независимый депутат парламента республики Александр Суходольский. Делегация молдавской партии "Возрождение" находится с 26 марта с визитом в Москве. В рамках него был проведен ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств–участников СНГ. "На форуме получен огромный объем информации. Обсуждалась экономическая интеграции Республики Молдова обратно в СНГ. Это огромный рынок, и его участники пользуются серьезными послаблениями в доступе на рынки стран ШОС. Это уникальная возможность. И мы должны ею воспользоваться. Мы увидели открытость от руководства стран СНГ, от представителей бизнеса, и делаем все возможное, что поможет нашему бизнесу быть конкурентноспособным и получить доступ на рынки стран СНГ, в частности России, а также на рынки стран ШОС", - заявил Суходольский, подводя итоги визита. Политик отметил, что на форуме обсуждались также вопросы логистических цепочек, которыми может воспользоваться в том числе и Молдавия. "Эти все вещи нам необходимо теперь перекладывать на практическую плоскость", - пояснил Суходольский. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
https://ria.ru/20240328/moldaviya-1936433737.html
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в мире, молдавия, россия, москва, леонид слуцкий (политик), сергей данкверт, майя санду, снг, шос, возрождение
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Данкверт, Майя Санду, СНГ, ШОС, Возрождение
Молдавский депутат оценил перспективы интеграции со странами СНГ

Суходольский: интеграция с СНГ откроет Молдавии более крупный рынок стран ШОС

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 мар - РИА Новости. Экономическая интеграция Молдавии со странами СНГ откроет для республики уникальную возможность получить доступ к еще более крупному рынку государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил РИА Новости один из лидеров оппозиционной молдавской партии "Возрождение", независимый депутат парламента республики Александр Суходольский.
Делегация молдавской партии "Возрождение" находится с 26 марта с визитом в Москве. В рамках него был проведен ряд встреч, в частности с председателем думского комитета по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, с главой комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым и главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Делегация также приняла участие в Международном экономическом форуме государств–участников СНГ.
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"На форуме получен огромный объем информации. Обсуждалась экономическая интеграции Республики Молдова обратно в СНГ. Это огромный рынок, и его участники пользуются серьезными послаблениями в доступе на рынки стран ШОС. Это уникальная возможность. И мы должны ею воспользоваться. Мы увидели открытость от руководства стран СНГ, от представителей бизнеса, и делаем все возможное, что поможет нашему бизнесу быть конкурентноспособным и получить доступ на рынки стран СНГ, в частности России, а также на рынки стран ШОС", - заявил Суходольский, подводя итоги визита.
Политик отметил, что на форуме обсуждались также вопросы логистических цепочек, которыми может воспользоваться в том числе и Молдавия. "Эти все вещи нам необходимо теперь перекладывать на практическую плоскость", - пояснил Суходольский.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
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ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.
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