https://ria.ru/20240327/aborty-1936219995.html

ВРНС призвал приравнять аборт к убийству

ВРНС призвал приравнять аборт к убийству - РИА Новости, 27.03.2024

ВРНС призвал приравнять аборт к убийству

Федеральное законодательство должно приравнять аборт к убийству и запретить его пропаганду под угрозой уголовной ответственности, говорится в документе,... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:43

2024-03-27T17:43

2024-03-27T17:43

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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Федеральное законодательство должно приравнять аборт к убийству и запретить его пропаганду под угрозой уголовной ответственности, говорится в документе, обнародованном по итогам съезда Всемирного Русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Канонические правила приравнивают аборт к убийству. Оправдание намеренного прерывания беременности, приводящее к настоящей эпидемии абортов, должно быть прекращено. Должны быть разработаны и приняты поправки в федеральное законодательство, запрещающие пропаганду, а также склонение к аборту в отсутствие медицинских или социальных показаний. За совершение указанных деяний должна быть введена административная и уголовная ответственность", – говорится в итоговом документе (наказах) собора. Также, согласно документу, "должен быть разработан и внедрен комплекс мер, стимулирующих супружеские пары к рождению третьего и последующего ребенка". "Одной из таких мер может введение частичного либо полного списания ипотечного долга в зависимости от рождения в семье очередного ребенка (например, после рождения третьего ребенка списывается 50% долга, четвертого – 75%, после рождения пятого – долг по ипотеке погашается полностью)", – говорится в наказах собора. Необходимо, согласно документу ВРНС, внедрить комплекс мер, стимулирующих работодателей к приему на работу многодетных родителей, прежде всего – многодетных отцов. Одной них предлагается сделать введение льгот по уплате работодателями страховых взносов, взимаемых с выплат и иных вознаграждений в пользу работников, являющихся многодетными родителями. "Необходимо разработать и принять новую Концепцию демографической политики Российской Федерации, в которой ключевые демографические показатели должны быть коренным образом пересмотрены", – говорится в документе. В зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя в среду прошел внеочередной съезд Всемирного Русского народного собора (ВРНС). Предыдущее заседание ВРНС состоялось в ноябре прошлого года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на съезде в среду, что на основании его материалов был составлен документ, который называется "Наказами 25-го Всемирного русского народного собора". Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всех желающих, добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, врнс, общество, здоровье - общество