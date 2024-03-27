https://ria.ru/20240327/aborty-1936219995.html
ВРНС призвал приравнять аборт к убийству
ВРНС призвал приравнять аборт к убийству - РИА Новости, 27.03.2024
ВРНС призвал приравнять аборт к убийству
Федеральное законодательство должно приравнять аборт к убийству и запретить его пропаганду под угрозой уголовной ответственности, говорится в документе,... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:43
2024-03-27T17:43
2024-03-27T17:43
москва
врнс
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590870572_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fedba37903c805002e5d7a69b4d22316.jpg
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Федеральное законодательство должно приравнять аборт к убийству и запретить его пропаганду под угрозой уголовной ответственности, говорится в документе, обнародованном по итогам съезда Всемирного Русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Канонические правила приравнивают аборт к убийству. Оправдание намеренного прерывания беременности, приводящее к настоящей эпидемии абортов, должно быть прекращено. Должны быть разработаны и приняты поправки в федеральное законодательство, запрещающие пропаганду, а также склонение к аборту в отсутствие медицинских или социальных показаний. За совершение указанных деяний должна быть введена административная и уголовная ответственность", – говорится в итоговом документе (наказах) собора. Также, согласно документу, "должен быть разработан и внедрен комплекс мер, стимулирующих супружеские пары к рождению третьего и последующего ребенка". "Одной из таких мер может введение частичного либо полного списания ипотечного долга в зависимости от рождения в семье очередного ребенка (например, после рождения третьего ребенка списывается 50% долга, четвертого – 75%, после рождения пятого – долг по ипотеке погашается полностью)", – говорится в наказах собора. Необходимо, согласно документу ВРНС, внедрить комплекс мер, стимулирующих работодателей к приему на работу многодетных родителей, прежде всего – многодетных отцов. Одной них предлагается сделать введение льгот по уплате работодателями страховых взносов, взимаемых с выплат и иных вознаграждений в пользу работников, являющихся многодетными родителями. "Необходимо разработать и принять новую Концепцию демографической политики Российской Федерации, в которой ключевые демографические показатели должны быть коренным образом пересмотрены", – говорится в документе. В зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя в среду прошел внеочередной съезд Всемирного Русского народного собора (ВРНС). Предыдущее заседание ВРНС состоялось в ноябре прошлого года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на съезде в среду, что на основании его материалов был составлен документ, который называется "Наказами 25-го Всемирного русского народного собора". Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всех желающих, добавил он.
https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html
https://ria.ru/20240123/abort-1922986148.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590870572_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_02086864532c97b37018c02a1b9c9de1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, врнс, общество, здоровье - общество
Москва, ВРНС, Общество, Здоровье - Общество
ВРНС призвал приравнять аборт к убийству
ВРНС призвал ввести уголовную ответственность за пропаганду абортов
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Федеральное законодательство должно приравнять аборт к убийству и запретить его пропаганду под угрозой уголовной ответственности, говорится в документе, обнародованном по итогам съезда Всемирного Русского народного собора (ВРНС) под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Канонические правила приравнивают аборт к убийству. Оправдание намеренного прерывания беременности, приводящее к настоящей эпидемии абортов, должно быть прекращено. Должны быть разработаны и приняты поправки в федеральное законодательство, запрещающие пропаганду, а также склонение к аборту в отсутствие медицинских или социальных показаний. За совершение указанных деяний должна быть введена административная и уголовная ответственность", – говорится в итоговом документе (наказах) собора.
Также, согласно документу, "должен быть разработан и внедрен комплекс мер, стимулирующих супружеские пары к рождению третьего и последующего ребенка". "Одной из таких мер может введение частичного либо полного списания ипотечного долга в зависимости от рождения в семье очередного ребенка (например, после рождения третьего ребенка списывается 50% долга, четвертого – 75%, после рождения пятого – долг по ипотеке погашается полностью)", – говорится в наказах собора.
Необходимо, согласно документу ВРНС
, внедрить комплекс мер, стимулирующих работодателей к приему на работу многодетных родителей, прежде всего – многодетных отцов. Одной них предлагается сделать введение льгот по уплате работодателями страховых взносов, взимаемых с выплат и иных вознаграждений в пользу работников, являющихся многодетными родителями.
"Необходимо разработать и принять новую Концепцию демографической политики Российской Федерации, в которой ключевые демографические показатели должны быть коренным образом пересмотрены", – говорится в документе.
В зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя в среду прошел внеочередной съезд Всемирного Русского народного собора (ВРНС). Предыдущее заседание ВРНС состоялось в ноябре прошлого года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил на съезде в среду, что на основании его материалов был составлен документ, который называется "Наказами 25-го Всемирного русского народного собора". Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всех желающих, добавил он.