https://ria.ru/20240321/oruzhie-1934482802.html

"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну"

"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну" - РИА Новости, 21.03.2024

"Украина уже просит себе". В НАТО испытали оружие, которое "изменит войну"

Великобритания отчиталась об успешных испытаниях системы, которая должна "коренным образом изменить боевое пространство". Речь о лазерных установках. Технологию РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T08:00

2024-03-21T08:00

2024-03-21T12:22

безопасность

технологии

юрий борисов (роскосмос)

lockheed martin

министерство обороны сша

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Захар Андреев. Великобритания отчиталась об успешных испытаниях системы, которая должна "коренным образом изменить боевое пространство". Речь о лазерных установках. Технологию разрабатывали десятилетиями и наконец подготовили к применению. В чем плюсы и минусы этого вида вооружений — в материале РИА Новости.Почему долго не получалось?Долгое время боевые лазерные установки оставались экспериментальными. Однако они уже не фантастика. Этому способствовало развитие гражданских технологий, объяснял в 2020-м в интервью The War Zone старший научный сотрудник Lockheed Martin Роб Афзал.В 1990-е началось стремительное развитие оптоволоконной связи, то есть передачи данных световыми импульсами. В отрасль вкладывали миллиарды долларов. Когда рынок насытился, компании, занятые в этой сфере, принялись искать себе новое применение.Выяснилось, что волоконный лазер можно применять в промышленности — например, для резки, сварки, сверления. Сегодня так и делают при изготовлении бытовой техники, электронных гаджетов, автомобилей.Но для оружия пришлось бы строить огромную установку. В американском ВПК нашли решение.Когда белый свет проходит через призму, он расщепляется на все цвета радуги. Оружейники проделали обратное: объединили пучок лучей в один энергетический поток. Это повысило мощность примерно втрое. Появилась возможность создавать достаточно компактные аппараты для того, чтобы устанавливать их не только на корабли и самолеты, но и на автотранспорт."Поразит любую цель"Конфликты на Украине и в других регионах заставили США пересмотреть концепцию ПВО — в том числе малой дальности. Дело в том, что американцы лишаются привычного превосходства в воздухе. Даже нерегулярные военизированные формирования способны им противостоять. Прежде всего благодаря дронам.Традиционные системы малоэффективны против небольших беспилотников. Кроме того, противоракета в разы дороже, чем любой квадрокоптер. Поэтому особые надежды в Пентагоне возлагают на лазеры. Ими оснастят бронетранспортеры Striker и другие сухопутные платформы. Более мощными уже вооружают эсминцы.В марте об успешном испытании лазерного оружия "дальнего действия" сообщили в Великобритании. Систему Dragonfire протестировали на ракетном полигоне на Гебридских островах. Сбивали различные беспилотники и минометные снаряды.Характеристики засекречены. В военном ведомстве утверждают, что оружие способно поражать "любую видимую цель". Министр обороны заявил: это "коренным образом изменит боевое пространство". Главное преимущество — дешевизна: один выстрел стоит менее десяти фунтов стерлингов.В Киеве уже выразили готовности испытать Dragonfire на поле боя. Но у Лондона пока нет таких планов.Подобные разработки ведут и другие страны. Так, известно, что Израиль располагает системой ПВО "Железный луч". Правда, подтвержденных случаев ее применения пока нет.Что у нас?В СССР занимались этим направлением с 1960-х. Однако обычные кинетические перехватчики были признаны более дешевыми и надежными. После распада страны все программы свернули.О нынешних проектах мало что известно. В послании Федеральному Собранию в 2018-м Владимир Путин упомянул лазерный комплекс, который позже получил название "Пересвет". Тут все тоже засекречено. Предположительно, установка предназначена для борьбы с противовоздушной и противоракетной угрозой.В мае 2022-го вице-премьер Юрий Борисов (ныне — глава госкорпорации "Роскосмос") сообщил, что Россия располагает лазерным оружием большой мощности."Если "Пересвет" ослепляет, то новое поколение лазерного оружия приводит к физическому поражению объекта, то есть к тепловому, прожигает, — объяснял он. — Чтобы нам не расходовать дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора", сейчас на подходе вот эти системы, которые на дальности до пяти километров могут абсолютно свободно сбивать различного класса беспилотные средства".Также Борисов отметил, что первые образцы уже применяются в специальной военной операции.В августе 2023-го прошла неофициальная информация о полигонных испытаниях лазерной пушки. Уточняли, что тепловой луч успешно поразил как беспилотники самолетного типа, так и квадрокоптеры."Без шума и пыли"Предполагалось, что это беззвучное оружие используют и для поддержки "коммандос". В 2017-м тогдашний глава Командования специальных операций США Брэд Уэбб описывал вероятный сценарий: перед тем как группа захвата проникнет в логово террористов, высокоэнергетический луч "без малейшего шума, свиста или взрыва" уничтожит электрический трансформатор, двигатель автомобиля и другое оборудование."В результате у врага нет ни связи, ни средства эвакуации, ни электроэнергии, ни возможности ответной разведки, наблюдения и рекогносцировки. Через несколько минут группа спецназа выходит из комплекса с главарем террористов в руках", — говорил он.Кроме того, американцы хотели разместить лазерные пушки на самолеты непосредственной огневой поддержки сухопутных войск AC-130J Ghostrider. Испытания неоднократно откладывали, пока наконец вовсе не отменили в этом месяце. Причина — неназванные "технические проблемы".Также в США тестируют лазерные установки на истребителях.Есть у этого оружия и недостатки. Неизвестно, в какой степени на боевую эффективность лучей повлияют сложные погодные условия — скажем, дождь или туман. К тому же лазер поражает только цели в пределах прямой видимости — то есть на относительно небольшом расстоянии. У разных систем дальность — от полутора до пяти километров. А для той же авиации в условиях современной войны критически важно иметь возможность наносить удары с большой дистанции, в десятки километров, — не входя в зону действия ПВО.Как бы то ни было, реальный потенциал лазерного оружия выявит лишь его реальное боевое применение.

https://ria.ru/20240104/lazery-1915576014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, юрий борисов (роскосмос), lockheed martin , министерство обороны сша