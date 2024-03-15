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СМИ узнали о перспективах появления лазерного оружия Британии на Украине - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:41 15.03.2024 (обновлено: 11:15 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/oruzhie-1933121251.html
СМИ узнали о перспективах появления лазерного оружия Британии на Украине
СМИ узнали о перспективах появления лазерного оружия Британии на Украине - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ узнали о перспективах появления лазерного оружия Британии на Украине
Разрабатываемое Великобританией лазерное оружие дальнего действия Dragonfire еще не введено в эксплуатацию, и у Лондона пока нет планов развертывать его на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:41
2024-03-15T11:15
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Разрабатываемое Великобританией лазерное оружие дальнего действия Dragonfire еще не введено в эксплуатацию, и у Лондона пока нет планов развертывать его на Украине, пишет американское издание Newsweek, в интервью которому депутат Рады ранее заявил, что Киев готов протестировать Dragonfire. Ранее Министерство обороны Великобритании опубликовало в соцсети X кадры январских испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия. В ролике представлена видеографика действия оружия: смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой. "Dragonfire еще не введен в эксплуатацию, система вооружения все еще находится на стадии исследований и разработок. &lt;...&gt; В настоящее время планов по развертыванию системы в Украине нет", — пишет издание со ссылкой на данные британского Министерства обороны. При этом издание также приводит слова депутата Рады Алексея Гончаренко, который заявил Newsweek, что Украина "готова протестировать" Dragonfire. Военный эксперт Алексей Леонков ранее, комментируя РИА Новости кадры испытаний данного вооружения от Минобороны Великобритании, заявил, что лазер в качестве оружия поражения малоэффективен на Земле из-за свойств атмосферы, им можно лишь ослеплять противника. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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украина, великобритания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, В мире
СМИ узнали о перспективах появления лазерного оружия Британии на Украине

Newsweek: Британия пока не планирует развертывать лазерное оружие на Украине

© Фото : @dstlmod/XИспытание британского лазерного оружия дальнего действия Dragonfire
Испытание британского лазерного оружия дальнего действия Dragonfire - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : @dstlmod/X
Испытание британского лазерного оружия дальнего действия Dragonfire. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Разрабатываемое Великобританией лазерное оружие дальнего действия Dragonfire еще не введено в эксплуатацию, и у Лондона пока нет планов развертывать его на Украине, пишет американское издание Newsweek, в интервью которому депутат Рады ранее заявил, что Киев готов протестировать Dragonfire.
Ранее Министерство обороны Великобритании опубликовало в соцсети X кадры январских испытаний засекреченного лазерного оружия дальнего действия. В ролике представлена видеографика действия оружия: смоделировано, как установленный на военном корабле лазер выводит из строя катер, слепит один БПЛА и сбивает другой.
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"Dragonfire еще не введен в эксплуатацию, система вооружения все еще находится на стадии исследований и разработок. <...> В настоящее время планов по развертыванию системы в Украине нет", — пишет издание со ссылкой на данные британского Министерства обороны.
При этом издание также приводит слова депутата Рады Алексея Гончаренко, который заявил Newsweek, что Украина "готова протестировать" Dragonfire.
Военный эксперт Алексей Леонков ранее, комментируя РИА Новости кадры испытаний данного вооружения от Минобороны Великобритании, заявил, что лазер в качестве оружия поражения малоэффективен на Земле из-за свойств атмосферы, им можно лишь ослеплять противника.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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