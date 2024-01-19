https://ria.ru/20240119/oruzhie-1922360937.html
Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия
Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия - РИА Новости, 19.01.2024
Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия
Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, в этот раз комплекс успешно поразил... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:25
2024-01-19T15:25
2024-01-19T15:25
в мире
великобритания
грант шаппс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922359553_0:8:1346:765_1920x0_80_0_0_aba531235ca72d147f05c990f3303034.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, в этот раз комплекс успешно поразил несколько воздушных целей, сообщило в пятницу британское Минобороны. "В ходе испытаний на ракетном полигоне минобороны на Гебридских островах система лазерного направленного энергетического оружия DragonFire успешно провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по воздушным целям", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны. Как сообщает газета Times, система с разных позиций и с расстояния в несколько километров уничтожила приближающиеся дроны. Дальность действия DragonFire засекречена, однако в министерстве сообщили, что комплекс представляет собой средство поражения целей в пределах прямой видимости, способное наносить удар "по любой видимой цели". Отмечается, что этот этап испытаний продемонстрировал способность DragonFire поражать воздушные цели на соответствующих дальностях, что является важным шагом на пути к принятию этой технологии на вооружение. Сухопутные войска и ВМС Британии рассматривают использование этого оружия в рамках своих возможностей ПВО, сказано в заявлении. По словам главы британского минобороны Гранта Шаппса, такое передовое вооружение может "коренным образом изменить боевое пространство" за счет снижения зависимости от дорогостоящих боеприпасов и уменьшения сопутствующего ущерба. Как указывает оборонное ведомство, стоимость произведения одного выстрела из лазерного оружия обычно составляет менее 10 фунтов, при этом за 10 секунд выделяется столько же тепла, сколько за час использования обычного обогревателя. Для сравнения Times приводит стоимость ракеты Sea Viper, которой британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море, она составляет около одного миллиона фунтов. Создание системы вооружения DragonFire стало возможным благодаря совместному пакету инвестиций минобороны и промышленности в размере 100 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20230414/pvo-1865276003.html
https://ria.ru/20230719/boegolovki-1884996434.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922359553_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_0c98117665e27eba12cf6958ab2a7042.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, грант шаппс
В мире, Великобритания, Грант Шаппс
Великобритания успешно испытала лазерное оружие дальнего действия
Минобороны Британии сообщило об успешных испытаниях лазерного оружия DragonFire
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости.
Великобритания провела новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, в этот раз комплекс успешно поразил несколько воздушных целей, сообщило в пятницу британское Минобороны
.
"В ходе испытаний на ракетном полигоне минобороны на Гебридских островах система лазерного направленного энергетического оружия DragonFire успешно провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по воздушным целям", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.
США испытали лазерную систему ПВО для уничтожения БПЛА
Как сообщает газета Times, система с разных позиций и с расстояния в несколько километров уничтожила приближающиеся дроны.
Дальность действия DragonFire засекречена, однако в министерстве сообщили, что комплекс представляет собой средство поражения целей в пределах прямой видимости, способное наносить удар "по любой видимой цели".
Отмечается, что этот этап испытаний продемонстрировал способность DragonFire поражать воздушные цели на соответствующих дальностях, что является важным шагом на пути к принятию этой технологии на вооружение. Сухопутные войска и ВМС Британии рассматривают использование этого оружия в рамках своих возможностей ПВО, сказано в заявлении.
По словам главы британского минобороны Гранта Шаппса
, такое передовое вооружение может "коренным образом изменить боевое пространство" за счет снижения зависимости от дорогостоящих боеприпасов и уменьшения сопутствующего ущерба.
Как указывает оборонное ведомство, стоимость произведения одного выстрела из лазерного оружия обычно составляет менее 10 фунтов, при этом за 10 секунд выделяется столько же тепла, сколько за час использования обычного обогревателя.
Для сравнения Times приводит стоимость ракеты Sea Viper, которой британские силы ранее поразили беспилотники в Красном море
, она составляет около одного миллиона фунтов.
Создание системы вооружения DragonFire стало возможным благодаря совместному пакету инвестиций минобороны и промышленности в размере 100 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
Великобритания обновит ядерный арсенал