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Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки - РИА Новости, 26.08.2023
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Новое оружие России
 
03:35 26.08.2023 (обновлено: 09:55 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/pushka-1892341827.html
Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки
Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки - РИА Новости, 26.08.2023
Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки
В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, в ходе которых она уничтожала несколько беспилотников различного типа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T03:35
2023-08-26T09:55
новое оружие россии
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сша
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нато
безопасность
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, в ходе которых она уничтожала несколько беспилотников различного типа, сообщил РИА Новости информированный источник.&quot;На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне&quot;, — рассказал собеседник агентства.Как уточнил источник, на испытаниях "боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием"."Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа", — добавил он.Ведущие страны мира активно работают над тактическими лазерными системами подавления и поражения, которые должны, в частности, поражать в воздухе в ближней зоне дроны и боеприпасы. Так, американская компания Lockheed Martin разработала для сухопутных подразделений США прототип мобильного боевого лазерного комплекса ADAM, который должен поражать воздушные цели на дальности до 2 километров. Аналогичная система была создана концерном Boeing – лазерный комплекс HEL MD на шасси грузовика. На испытаниях HEL MD смог поразить в воздухе мины калибра 60 миллиметров и дроны самолетного типа. Концерн не раскрывал дальность работы лазера, однако с учетом максимальной дальности полета 60-миллиметровых мин НАТО дальность действия комплекса можно оценить также в 1,5-2 километра.Boeing опубликовал видео испытаний своей системы - на кадрах показано, что самолетный дрон был уничтожен благодаря повреждению с помощью лазера его хвостового оперения. В результате беспилотный самолет рухнул, потеряв аэродинамическую устойчивость.
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россия, сша, lockheed martin , нато, безопасность, технологии
Новое оружие России, Россия, США, Lockheed Martin , НАТО, Безопасность, Технологии
Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки

В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки по ликвидации БПЛА

© РИА Новости / Виталий АньковРоссийские военнослужащие во время учений
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Российские военнослужащие во время учений . Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, в ходе которых она уничтожала несколько беспилотников различного типа, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне", — рассказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, на испытаниях "боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием".
"Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа", — добавил он.
Ведущие страны мира активно работают над тактическими лазерными системами подавления и поражения, которые должны, в частности, поражать в воздухе в ближней зоне дроны и боеприпасы. Так, американская компания Lockheed Martin разработала для сухопутных подразделений США прототип мобильного боевого лазерного комплекса ADAM, который должен поражать воздушные цели на дальности до 2 километров. Аналогичная система была создана концерном Boeing – лазерный комплекс HEL MD на шасси грузовика. На испытаниях HEL MD смог поразить в воздухе мины калибра 60 миллиметров и дроны самолетного типа. Концерн не раскрывал дальность работы лазера, однако с учетом максимальной дальности полета 60-миллиметровых мин НАТО дальность действия комплекса можно оценить также в 1,5-2 километра.
Boeing опубликовал видео испытаний своей системы - на кадрах показано, что самолетный дрон был уничтожен благодаря повреждению с помощью лазера его хвостового оперения. В результате беспилотный самолет рухнул, потеряв аэродинамическую устойчивость.
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