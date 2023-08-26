https://ria.ru/20230826/pushka-1892341827.html

Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки

Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки - РИА Новости, 26.08.2023

Источник: в России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки

В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, в ходе которых она уничтожала несколько беспилотников различного типа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T03:35

2023-08-26T03:35

2023-08-26T09:55

новое оружие россии

россия

сша

lockheed martin

нато

безопасность

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774467549_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_fff9195a181eeb45fb68554ce4872dd4.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России провели успешные полигонные испытания лазерной пушки, в ходе которых она уничтожала несколько беспилотников различного типа, сообщил РИА Новости информированный источник."На одном из российских военных полигонов были проведены успешные испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Лазерная пушка продемонстрировала высокую эффективность по поражению БПЛА в ближней зоне", — рассказал собеседник агентства.Как уточнил источник, на испытаниях "боевой лазер инфракрасного спектра обеспечивал физическое поражение дронов, в частности, прожигая аэродинамические поверхности аппаратов или сжигая их корпус вместе с бортовым оборудованием"."Лазером уничтожались дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа", — добавил он.Ведущие страны мира активно работают над тактическими лазерными системами подавления и поражения, которые должны, в частности, поражать в воздухе в ближней зоне дроны и боеприпасы. Так, американская компания Lockheed Martin разработала для сухопутных подразделений США прототип мобильного боевого лазерного комплекса ADAM, который должен поражать воздушные цели на дальности до 2 километров. Аналогичная система была создана концерном Boeing – лазерный комплекс HEL MD на шасси грузовика. На испытаниях HEL MD смог поразить в воздухе мины калибра 60 миллиметров и дроны самолетного типа. Концерн не раскрывал дальность работы лазера, однако с учетом максимальной дальности полета 60-миллиметровых мин НАТО дальность действия комплекса можно оценить также в 1,5-2 километра.Boeing опубликовал видео испытаний своей системы - на кадрах показано, что самолетный дрон был уничтожен благодаря повреждению с помощью лазера его хвостового оперения. В результате беспилотный самолет рухнул, потеряв аэродинамическую устойчивость.

https://ria.ru/20230820/rakety-1891080765.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, lockheed martin , нато, безопасность, технологии