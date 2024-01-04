https://ria.ru/20240104/lazery-1915576014.html

Ослепить и сжечь. За каким оружием — будущее

Ослепить и сжечь. За каким оружием — будущее - РИА Новости, 04.01.2024

Ослепить и сжечь. За каким оружием — будущее

К XXI веку многие оборонные отрасли уперлись в потолок возможностей. Сегодня сложно, например, заставить автоматную пулю лететь быстрее, а высокоточное оружие — РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:00

2024-01-04T08:00

2024-01-04T08:12

безопасность

ссср

казахстан

россия

юрий балуевский

владимир путин

ил-76

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Андрей Коц. К XXI веку многие оборонные отрасли уперлись в потолок возможностей. Сегодня сложно, например, заставить автоматную пулю лететь быстрее, а высокоточное оружие — бить еще точнее. Ученые и военные разных стран долгие годы пытаются совершить технологический рывок. Одно из перспективных направлений — боевые лазеры, которыми в России занимаются еще со времен СССР. Чем отечественные инженеры удивили мир — в материале РИА Новости.ПВО и ПРОВ Советском Союзе к разработке боевых лазеров приступили в 1960-х — в интересах противовоздушной и противоракетной обороны страны. Испытывали прототипы на полигоне Сары-Шаган в Казахстане в засекреченном режиме. Реализовали несколько программ, которые с распадом СССР были закрыты.Самые известные — "Терра" и "Омега". В рамках первой в 1970-х ОКБ "Вымпел" построило на полигоне испытательный комплекс с высокоэнергетическим фотодиссоционным лазером с энергией более 1 МДж. Его предполагалось использовать для поражения головной части баллистической ракеты на конечном участке траектории. Лазер должен был стать последним эшелоном только-только вступившей в строй системы противоракетной обороны А-35.Но испытания показали, что мощности луча не хватает. В дальнейшем проект закрыли, экспериментальный комплекс отошел Казахстану. С объекта вывезли все ценное, и сейчас он заброшен.По программе "Омега" ОКБ "Стрела" в 1965-м начало разработку лазерного оружия высокой мощности для целей противовоздушной обороны. По оценкам, энергия, требуемая для поражения летящей цели, должна быть такой же, как и суммарная кинетическая энергия осколков боевой части ракеты "земля — воздух". Перед конструкторами стояла задача создать установку с энергией 8-10 МДж. И они ее выполнили — построили экспериментальный комплекс 73Т6 "Омега-2М", в котором генератором мощного излучения выступал быстропроточный углекислотный лазер открытого типа с электронной накачкой.Испытания комплекса прошли успешно — 22 сентября 1982 года он сбил в воздухе радиоуправляемый самолет-мишень РУМ-2Б. После этого решили создать мобильный вариант боевого лазера. Впрочем, в серийное производство это оружие не пошло, так как не смогло по техническим характеристикам превзойти существующие зенитно-ракетные комплексы. Вдобавок лазер оказался слишком сложным, дорогим и требовал много электроэнергии."Лазерный ганшип"В 2020-м ВВС США объявили, что намерены установить на самолет артиллерийской поддержки AC-130 60-киловаттную лазерную установку. Американцы рассчитывают с ее помощью выводить из строя легкобронированную технику противника, ослеплять солдат и приборы наблюдения.Впрочем, в СССР свой "лазерный ганшип" был уже в годы холодной войны. Летом 1981-го в воздух поднялась экспериментальная летающая лаборатория А-60 на базе Ил-76 с мегаваттным лазером на борту. Для размещения установки базовую конструкцию существенно переработали.В носовой части вместо штатного метеорадара разместили обтекатель с аппаратурой лазера наведения. Верх фюзеляжа между крылом и килем вырезали и поставили огромные створки, скрывающие башенку с основным излучателем. А по бокам под обтекателями установили турбогенераторы энергосистемы комплекса. Оригинально было решено размещение лазерной пушки: чтобы не портить аэродинамику самолета еще одним обтекателем, оптическую головку лазера сделали убирающейся.Первостепенной целью полетов было изучение свойств лазера в атмосфере. Затем добавился сценарий поражения вражеских спутников и средств разведки.Однако программа столкнулась с неожиданными трудностями. Первый прототип А-60 в июне 1986-го сгорел на аэродроме Чкаловский в результате несчастного случая. В дальнейшем построили вторую "летающую лабораторию", испытания которой продолжаются и сегодня. Минобороны России еще в 2012-м заказало возобновление работ по авиационному лазеру. Подробностей о дальнейшей судьбе проекта нет."Выжигатели" оптикиВ СССР разработка боевых лазеров велась и для сухопутных войск. К концу 1980-х специалисты НПО "Астрофизика" создали самоходный лазерный комплекс 1К17 "Сжатие" на шасси самоходной гаубицы "Мста-С". Боевая машина предназначалась для противодействия оптико-электронным устройствам противника — он выжигал направленным лазерным лучом фотоэлементы или матрицу оптико-электронного прибора, а то и глаз наблюдателя.Башню самоходки значительно увеличили, чтобы разместить оптико-электронное оборудование. В передней части вместо пушки установили оптический блок из 15 объективов.Специально для 1К17 вырастили искусственный кристалл рубина массой 30 килограммов. Каждый из 12 оптических каналов многоканального лазера оборудовали индивидуальной системой наведения. Комплекс мог поражать цель лучами разных длин волн, что обеспечивало надежное ослепление приборов противника, даже защищенных светофильтрами. Генераторы лазера должна была питать автономная вспомогательная силовая установка, размещенная в задней части башни.В декабре 1990-го создали опытный образец машины. В 1992-м он прошел государственные испытания и был рекомендован к принятию на вооружение. Помешали распад СССР и последовавшее за этим повальное урезание финансирования "оборонки". Единственный образец "Сжатия" хранится в Военно-техническом музее в подмосковном селе Ивановское.Главная проблема подобных комплексов — в низком КПД. Такому оружию нужны очень мощные генераторы, что существенно увеличивает вес самоходной установки. Кроме того, "выжигатель" может работать только по прямой наводке. А в современном бою кто кого первым обнаружил, тот и победил. Терять дорогой комплекс с 30-килограммовым рубином от удара противотанковой ракеты — непозволительное расточительство.О программе боевых лазеров в современной России вообще данных немного. В 2014-м начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Балуевский сообщил, что работы над таким оружием ведутся, но в подробности не вдавался. А 1 марта 2018-го президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал лазерный комплекс, позже получивший название "Пересвет". Основная часть информации об этом оружии засекречена, однако, по оценкам экспертов, оно предназначено для противовоздушной и противоракетной обороны. Известно, что "Пересвет" уже стоит на опытно-боевом дежурстве.

https://ria.ru/20230928/lazer-1899312026.html

https://radiosputnik.ru/20230826/lazer-1892352135.html

https://ria.ru/20211215/lazer-1763908799.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, ссср, казахстан, россия, юрий балуевский, владимир путин, ил-76