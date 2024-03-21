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Муфтий рассказал, можно ли мусульманам в Рамадан отмечать Навруз - РИА Новости, 21.03.2024
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Религия
 
07:00 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/muftiy-1934541691.html
Муфтий рассказал, можно ли мусульманам в Рамадан отмечать Навруз
Муфтий рассказал, можно ли мусульманам в Рамадан отмечать Навруз - РИА Новости, 21.03.2024
Муфтий рассказал, можно ли мусульманам в Рамадан отмечать Навруз
Последователям ислама нет запрета отмечать древний праздник Навруз (День весеннего равноденствия), при этом не следует нарушать пост в священный месяц Рамадан,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:00
2024-03-21T07:00
религия
московская область (подмосковье)
оон
азия
религия
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Последователям ислама нет запрета отмечать древний праздник Навруз (День весеннего равноденствия), при этом не следует нарушать пост в священный месяц Рамадан, сообщил РИА Новости в четверг глава Духовного собрания мусульман Московской области в составе Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Дауд Мухутдинов."Навруз – это праздник и наследие многих мусульманских народов. Этот день ничего общего с исламскими традициями и религиозными канонами не имеет, однако Навруз является культурным и историческим наследием. Это нельзя отрицать. Мусульманам можно отмечать Навруз с учетом того, что сейчас идет месяц поста Рамадан – принимать пищу только после захода солнца, без каких-либо увеселительных празднеств", - рассказал РИА Новости Дауд Мухутдинов.По словам религиозного деятеля, мусульманские народы не вычеркивают из своей истории свою культуру."День весеннего равноденствия, Навруз, многими воспринимается как праздник, духовенство не воспрепятствует этому, но не следует о посте в Рамадан. Нужно быть скромными, не позволять себе устраивать громкие концерты или тематические вечера в данный отрезок времени", - отметил Мухутдинов.Новруз считается одним из самых древних праздников на Земле. Он отмечается многими народами Азии как праздник весны, обновления природы и начала года. По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 21-22 марта, днем весеннего равноденствия. Названия праздника могут различаться в разных странах - Новруз, Науруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Ноуруз. В ряде стран этот день является выходным.День весеннего равноденствия в 2024 году наступил 20 марта в 03.06 по Всемирному координированному времени (в 06.06 мск). ООН в 2010 году приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Навруза.Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы. Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Вследствие того, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток.
https://ria.ru/20240320/ramadan-1928267663.html
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московская область (подмосковье), оон, азия, религия
Религия, Московская область (Подмосковье), ООН, Азия, Религия
Муфтий рассказал, можно ли мусульманам в Рамадан отмечать Навруз

Муфтий Мухутдинов: отмечать Навруз в Рамадан можно, не нарушая предписаний поста

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкМусульмане во время празднования праздника "Навруз" в Ханском дворце в Бахчисарае
Мусульмане во время празднования праздника Навруз в Ханском дворце в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Последователям ислама нет запрета отмечать древний праздник Навруз (День весеннего равноденствия), при этом не следует нарушать пост в священный месяц Рамадан, сообщил РИА Новости в четверг глава Духовного собрания мусульман Московской области в составе Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Дауд Мухутдинов.
"Навруз – это праздник и наследие многих мусульманских народов. Этот день ничего общего с исламскими традициями и религиозными канонами не имеет, однако Навруз является культурным и историческим наследием. Это нельзя отрицать. Мусульманам можно отмечать Навруз с учетом того, что сейчас идет месяц поста Рамадан – принимать пищу только после захода солнца, без каких-либо увеселительных празднеств", - рассказал РИА Новости Дауд Мухутдинов.
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Вчера, 16:38
По словам религиозного деятеля, мусульманские народы не вычеркивают из своей истории свою культуру.
"День весеннего равноденствия, Навруз, многими воспринимается как праздник, духовенство не воспрепятствует этому, но не следует о посте в Рамадан. Нужно быть скромными, не позволять себе устраивать громкие концерты или тематические вечера в данный отрезок времени", - отметил Мухутдинов.
Новруз считается одним из самых древних праздников на Земле. Он отмечается многими народами Азии как праздник весны, обновления природы и начала года. По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 21-22 марта, днем весеннего равноденствия. Названия праздника могут различаться в разных странах - Новруз, Науруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Ноуруз. В ряде стран этот день является выходным.
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День весеннего равноденствия в 2024 году наступил 20 марта в 03.06 по Всемирному координированному времени (в 06.06 мск). ООН в 2010 году приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Навруза.
Равноденствие – это определенное время в году, когда центр солнца находится на небесном экваторе и когда на всей земле, кроме полюсов, продолжительность дня и ночи одинаковы. Весеннее равноденствие наступает, когда Солнце переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Вследствие того, что промежуток времени между двумя последовательными прохождениями Солнца через одну и ту же точку равноденствия (тропический год) не совпадает с продолжительностью календарных лет, моменты равноденствия из года в год перемещаются относительно начала календарных суток.
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