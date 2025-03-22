Международный день Навруз или "персидский Новый год" – национальный праздник тюркских народов, один из древнейших праздников в истории человечества. Ежегодно отмечается 21 марта. Это не религиозный праздник, он больше связан с народной традицией.

История праздника

В переводе с фарси Навруз означает "новый день" – наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием. Считается, что праздник уходит своими корнями в зороастризм , это одна из причин того, почему его признают далеко не все исламские деятели. Историки определяют возраст Навруза более чем в три тысячи лет, а его родина – Хорасан (историческая область в Центральной Азии).

Названия праздника в разных странах различаются– Новруз, Науруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Ноуруз.

Праздник отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами человек во всем мире и празднуется на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии, странах бассейна Черного моря и в других регионах.

В 2009 году праздник был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Оно включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение. Среди них - устные традиции , исполнительское искусство, социальные церемонии, праздничные и ритуальные обряды, знания и представления, связанные с природой и Вселенной, а также техника традиционных ремесел.

23 февраля 2010 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признала 21 марта Международным днем Навруз. Резолюция с таким названием была принята по инициативе Азербайджана, Албании, Афганистана, бывшей югославской Республики Македонии (ныне Северная Македония), Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Турции.

Празднование Навруза означает утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом и природными циклами обновления и заботливое и уважительное отношение к природным источникам жизни.

Считается, что этот праздник способствует продвижению ценностей мира и солидарности как между поколениями, так и внутри семьи, а также примирению и добрососедству, что содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы между народами и различными общинами.

Традиции и обряды

Традиции и обряды празднования Навруза в каждом регионе разные, но их объединяют некоторые особенности. В большинстве стран перед праздником готовят символический огонь и воду, традиционные танцы заканчиваются перепрыгиванием костров и ручьев.

В Иране такие пляски проходят в последнюю среду перед Наврузом и известны под названием Чаршанбех Сури или Чаршанбех-е Аташ. В Азербайджане этот обычай осуществляется за четыре среды перед празднованием Навруза.

Во многих местах проведения Навруза семьи запасаются водой в последнюю среду года, а в Киргизии все тары в доме должны быть наполнены накануне праздника. Считается, что это принесет обилие в дом в новом году и отгонит невзгоды.

Другой традицией Навруза является посещение кладбища перед праздником, куда люди приносят свечи, поминая умерших. В Казахстане накануне Навруза ставят две свечи перед входной дверью дома. В Азербайджане этот обряд проходит на второй день Навруза, известный как Родительский день.

В день Навруза люди идут друг к другу в гости и дарят подарки. Детям часто дарят маленькие игрушки, по традиции они играют с художественно оформленными яйцами. Семьи и местные сообщества делятся друг с другом традиционным угощением, которое состоит из вареного риса и овощей с различными местными продуктами. В Киргизии праздничная трапеза является общественной церемонией в определенных местах города, где готовят Нооруз Кедже или Чон Кедже, суп из бычьего мяса.

Повсеместной традицией Навруза является приготовление праздничного стола, на нем размещают ряд предметов – символический дар Солнцу для богатого урожая. Так, на стол ставят зеркало и зажигают свечи по числу членов семьи. Их нельзя гасить, пока они не догорят до конца.

Главным блюдом Навруза является суманак или сумаляк – сладкая каша из проросших зерен пшеницы. На столе также должны присутствовать продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в Новом году. По традиции на скатерть нужно выставить семь яств, название которых начинается с буквы "син": сипанд (семена руты), себ (яблоко), сиахдане (черные косточки), санджид (дикая маслина), сирке (уксус), сир (чеснок) и сабзи (проросшее зерно). В Иране в него входят: секке (монета), серке (уксус), сир (чеснок), сумах (специя), саману (блюдо из проросшей пшеницы), санджед (ягода лоха) и сабзе (зелень, пророщенные в воде семена льна и злаковых).

В Афганистане в такой набор входят грибы (сомарэк).

Праздничный стол

В Азербайджане главным блюдом праздника является плов, а также традиционные сладости – шекербура, пахлава и гогал. Все они имеют символическое значение: шекербура – символ новолуния, пахлава – символ звезд, а гогал – символ солнца. Сямяни халвасы – также один из символов Навруза. Состав этой халвы простой, но готовить ее сложно : на это уходит около двух недель.

В Таджикистане праздничный стол на Навруз называется "хафт-син". На нем должны присутствовать магические предметы и продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в Новом году.

Навруз традиционно сопровождается народными гуляньями, праздничными шествиями, концертами, кулинарными состязаниями поваров, спортивными соревнованиями, широкими ярмарками и красочными выставками.

Навруз отмечают не во всех мусульманских странах – например, в Ираке и Сирии такой традиции нет. В России его отмечают в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, других национальных республиках.