Рейтинг@Mail.ru
Навруз 2025: когда отмечается, история, традиции и как празднуют в разных странах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 22.03.2025 (обновлено: 22:03 17.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/navruz/
Международный день Навруз
Навруз 2025: когда отмечается, история, традиции и как празднуют в разных странах
Международный день Навруз
Международный день Навруз или "персидский Новый год" – национальный праздник тюркских народов, один из древнейших праздников в истории человечества. Ежегодно... РИА Новости, 17.10.2025
2025-03-22T15:27:00+03:00
2025-10-17T22:03:00+03:00
справки
азербайджан
иран
киргизия
юнеско
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934196897_0:12:3016:1709_1920x0_80_0_0_bf8b474d193c4ca3ee6019f90698b6e7.jpg
https://ria.ru/20250321/den_vesennego_ravnodenstviya-1925544875.html
https://ria.ru/20250401/aprel-1850146783.html
https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-1866604876.html
азербайджан
иран
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934196897_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_08a9954215d2a21885779c0249e65926.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, азербайджан, иран, киргизия, юнеско, генеральная ассамблея оон, оон
Справки, Азербайджан, Иран, Киргизия, ЮНЕСКО, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Главная / Праздники

Международный день Навруз

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка танцует на праздновании Навруза (Новруза) в Казани
Девушка танцует на праздновании Навруза (Новруза) в Казани - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Международный день Навруз или "персидский Новый год" – национальный праздник тюркских народов, один из древнейших праздников в истории человечества. Ежегодно отмечается 21 марта. Это не религиозный праздник, он больше связан с народной традицией.

История праздника

В переводе с фарси Навруз означает "новый день" – наступление Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним равноденствием. Считается, что праздник уходит своими корнями в зороастризм, это одна из причин того, почему его признают далеко не все исламские деятели. Историки определяют возраст Навруза более чем в три тысячи лет, а его родина – Хорасан (историческая область в Центральной Азии).
Названия праздника в разных странах различаются– Новруз, Науруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Ноуруз.
Восход солнца - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
День весеннего равноденствия 2025: какого числа праздник, приметы и история
21 марта, 12:56
Праздник отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами человек во всем мире и празднуется на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии, странах бассейна Черного моря и в других регионах.
В 2009 году праздник был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Оно включает в себя обычаи и формы творчества, передаваемые из поколения в поколение. Среди них - устные традиции, исполнительское искусство, социальные церемонии, праздничные и ритуальные обряды, знания и представления, связанные с природой и Вселенной, а также техника традиционных ремесел.
23 февраля 2010 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признала 21 марта Международным днем Навруз. Резолюция с таким названием была принята по инициативе Азербайджана, Албании, Афганистана, бывшей югославской Республики Македонии (ныне Северная Македония), Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Турции.
Празднование Навруза означает утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом и природными циклами обновления и заботливое и уважительное отношение к природным источникам жизни.
Считается, что этот праздник способствует продвижению ценностей мира и солидарности как между поколениями, так и внутри семьи, а также примирению и добрососедству, что содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы между народами и различными общинами.

Традиции и обряды

Традиции и обряды празднования Навруза в каждом регионе разные, но их объединяют некоторые особенности. В большинстве стран перед праздником готовят символический огонь и воду, традиционные танцы заканчиваются перепрыгиванием костров и ручьев.
В Иране такие пляски проходят в последнюю среду перед Наврузом и известны под названием Чаршанбех Сури или Чаршанбех-е Аташ. В Азербайджане этот обычай осуществляется за четыре среды перед празднованием Навруза.
Во многих местах проведения Навруза семьи запасаются водой в последнюю среду года, а в Киргизии все тары в доме должны быть наполнены накануне праздника. Считается, что это принесет обилие в дом в новом году и отгонит невзгоды.
Другой традицией Навруза является посещение кладбища перед праздником, куда люди приносят свечи, поминая умерших. В Казахстане накануне Навруза ставят две свечи перед входной дверью дома. В Азербайджане этот обряд проходит на второй день Навруза, известный как Родительский день.
В день Навруза люди идут друг к другу в гости и дарят подарки. Детям часто дарят маленькие игрушки, по традиции они играют с художественно оформленными яйцами. Семьи и местные сообщества делятся друг с другом традиционным угощением, которое состоит из вареного риса и овощей с различными местными продуктами. В Киргизии праздничная трапеза является общественной церемонией в определенных местах города, где готовят Нооруз Кедже или Чон Кедже, суп из бычьего мяса.
Выходные в апреле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
1 апреля, 11:20
Повсеместной традицией Навруза является приготовление праздничного стола, на нем размещают ряд предметов – символический дар Солнцу для богатого урожая. Так, на стол ставят зеркало и зажигают свечи по числу членов семьи. Их нельзя гасить, пока они не догорят до конца.
Главным блюдом Навруза является суманак или сумаляк – сладкая каша из проросших зерен пшеницы. На столе также должны присутствовать продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в Новом году. По традиции на скатерть нужно выставить семь яств, название которых начинается с буквы "син": сипанд (семена руты), себ (яблоко), сиахдане (черные косточки), санджид (дикая маслина), сирке (уксус), сир (чеснок) и сабзи (проросшее зерно). В Иране в него входят: секке (монета), серке (уксус), сир (чеснок), сумах (специя), саману (блюдо из проросшей пшеницы), санджед (ягода лоха) и сабзе (зелень, пророщенные в воде семена льна и злаковых).
В Афганистане в такой набор входят грибы (сомарэк).

Праздничный стол

В Азербайджане главным блюдом праздника является плов, а также традиционные сладости – шекербура, пахлава и гогал. Все они имеют символическое значение: шекербура – символ новолуния, пахлава – символ звезд, а гогал – символ солнца. Сямяни халвасы – также один из символов Навруза. Состав этой халвы простой, но готовить ее сложно: на это уходит около двух недель.
В Таджикистане праздничный стол на Навруз называется "хафт-син". На нем должны присутствовать магические предметы и продукты, символизирующие непорочность, свет, обилие, счастье и плодородие в Новом году.
Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Ураза-байрам в 2025 году: дата, суть и традиции праздника
29 марта, 12:09
Навруз традиционно сопровождается народными гуляньями, праздничными шествиями, концертами, кулинарными состязаниями поваров, спортивными соревнованиями, широкими ярмарками и красочными выставками.
Навруз отмечают не во всех мусульманских странах – например, в Ираке и Сирии такой традиции нет. В России его отмечают в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, других национальных республиках.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Еще по темеМуфтий рассказал, почему Навруз - не религиозный праздникМеждународный день НаврузНавруз становится все популярнее в странах бывшего СССР, заявили экспертыМеждународный день НаврузМасленица встречается с Наврузом в Пекине
 
ПраздникиСправкиАзербайджанИранКиргизияЮНЕСКОГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала