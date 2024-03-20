https://ria.ru/20240320/varadkar-1934535735.html
Биография Лео Варадкара
Биография Лео Варадкара - РИА Новости, 20.03.2024
Биография Лео Варадкара
Ирландский политический деятель Лео Варадкар (Leo Varadkar) родился 18 января 1979 года в Дублине (Ирландия). Мать – медсестра, отец – врач индийского... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:52
2024-03-20T17:52
2024-03-20T17:52
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Ирландский политический деятель Лео Варадкар (Leo Varadkar) родился 18 января 1979 года в Дублине (Ирландия). Мать – медсестра, отец – врач индийского происхождения.В 2003 году окончил Тринити-колледж в Дублине (входит в Дублинский университет), получив медицинскую степень.Несколько лет работал младшим врачом в больницах Сент-Джеймс и Коннолли в Дублине, после чего получил квалификацию врача общей практики (2010).В колледже был активным членом студенческой организации Young Fine Gael, а также вице-президентом молодежной организации Европейской народной партии, объединяющей правоцентристские молодежные политические группы со всей Европы.В 1999 году Варадкар впервые участвовал в выборах в местные органы власти, но проиграл.В октябре 2003 года он был "назначен на замену" в совет графства Фингал.В 2004 году он баллотировался на это место в совете от Каслнока, набрав более 4 800 голосов, что стало самым большим показателем среди всех, кто баллотировался на местных выборах в Ирландии в том году.В 2007 году Варадкар победил на выборах в Палату представителей от Западного Дублина. В 2011 году Варадкар был назначен министром транспорта, туризма и спорта. В этой должности он провел несколько важных реформ, в том числе создал новый орган регулирования общественного транспорта, реализовал национальную стратегию безопасности дорожного движения и разработку новой национальной политики в области авиации.В июле 2014 года занял пост министра здравоохранения. На этом посту представил ряд инициатив по повышению качества и доступности здравоохранения, в том числе введение новой национальной стратегии по борьбе с раком, расширение услуг врачей общей практики и введение новой системы измерения времени ожидания в больнице. В мае 2016 года Варадкар стал министром социальной защиты.2 июня 2017 года Лео Варадкар был избран лидером крупнейшей партии Ирландии "Фине Гэл" (Fine Gael). По итогам партийного голосования Варадкар получил 60% голосов, опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея. 14 июня 2017 года депутаты ирландского парламента утвердили кандидатуру Лео Варадкара на пост премьер-министра страны. Он стал самым молодым премьером в истории Ирландии. В декабре 2022 года Лео Варадкар был во второй раз избран премьер-министром Ирландии. В августе 2023 года заявил, что Ирландия будет оставаться вне НАТО, несмотря на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу. Тогда же заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России, но чиновники "должны делать больше" для наблюдения за ситуацией". В ноябре 2023 года Варадкар отметил, что правительство Ирландии намерено обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, а также о необходимости "принять меры, которые замедлят приток беженцев". 20 марта 2024 года Лео Варадкар заявил об уходе в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы ирландского правительства. При этом он останется на посту до избрания своего преемника. Лео Варадкар в 2015 года объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Его партнером является врач-кардиолог Мэтт Барретт. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, ирландия, дублин, европа, лео варадкар, фине гэл, европейская народная партия, нато
Справки, Ирландия, Дублин, Европа, Лео Варадкар, Фине Гэл, Европейская народная партия, НАТО
Ирландский политический деятель Лео Варадкар (Leo Varadkar) родился 18 января 1979 года в Дублине (Ирландия). Мать – медсестра, отец – врач индийского происхождения.
В 2003 году окончил Тринити-колледж в Дублине (входит в Дублинский университет), получив медицинскую степень.
Несколько лет работал младшим врачом в больницах Сент-Джеймс и Коннолли в Дублине, после чего получил квалификацию врача общей практики (2010).
В колледже был активным членом студенческой организации Young Fine Gael, а также вице-президентом молодежной организации Европейской народной партии, объединяющей правоцентристские молодежные политические группы со всей Европы.
В 1999 году Варадкар впервые участвовал в выборах в местные органы власти, но проиграл.
В октябре 2003 года он был "назначен на замену" в совет графства Фингал.
В 2004 году он баллотировался на это место в совете от Каслнока, набрав более 4 800 голосов, что стало самым большим показателем среди всех, кто баллотировался на местных выборах в Ирландии в том году.
В 2007 году Варадкар победил
на выборах в Палату представителей от Западного Дублина.
В 2011 году Варадкар был назначен министром транспорта, туризма и спорта. В этой должности он провел несколько важных реформ, в том числе создал новый орган регулирования общественного транспорта, реализовал национальную стратегию безопасности дорожного движения и разработку новой национальной политики в области авиации.
В июле 2014 года занял пост министра здравоохранения. На этом посту представил
ряд инициатив по повышению качества и доступности здравоохранения, в том числе введение новой национальной стратегии по борьбе с раком, расширение услуг врачей общей практики и введение новой системы измерения времени ожидания в больнице.
В мае 2016 года Варадкар стал министром социальной защиты.
2 июня 2017 года Лео Варадкар был избран лидером крупнейшей партии Ирландии "Фине Гэл" (Fine Gael). По итогам партийного голосования Варадкар получил
60% голосов, опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея.
14 июня 2017 года депутаты ирландского парламента утвердили
кандидатуру Лео Варадкара на пост премьер-министра страны. Он стал самым молодым премьером в истории Ирландии.
В декабре 2022 года Лео Варадкар был во второй раз избран
премьер-министром Ирландии.
В августе 2023 года заявил
, что Ирландия будет оставаться вне НАТО, несмотря на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу. Тогда же заявил, что не видит
признаков непосредственных морских угроз со стороны России, но чиновники "должны делать больше" для наблюдения за ситуацией". В ноябре 2023 года Варадкар отметил, что правительство Ирландии намерено
обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, а также о необходимости "принять меры, которые замедлят приток беженцев".
20 марта 2024 года Лео Варадкар заявил
об уходе в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы ирландского правительства. При этом он останется на посту до избрания своего преемника.
Лео Варадкар в 2015 года объявил
о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Его партнером является врач-кардиолог Мэтт Барретт
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников