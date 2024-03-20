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Биография Лео Варадкара

Биография Лео Варадкара - РИА Новости, 20.03.2024

Биография Лео Варадкара

Ирландский политический деятель Лео Варадкар (Leo Varadkar) родился 18 января 1979 года в Дублине (Ирландия). Мать – медсестра, отец – врач индийского... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:52

2024-03-20T17:52

2024-03-20T17:52

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Ирландский политический деятель Лео Варадкар (Leo Varadkar) родился 18 января 1979 года в Дублине (Ирландия). Мать – медсестра, отец – врач индийского происхождения.В 2003 году окончил Тринити-колледж в Дублине (входит в Дублинский университет), получив медицинскую степень.Несколько лет работал младшим врачом в больницах Сент-Джеймс и Коннолли в Дублине, после чего получил квалификацию врача общей практики (2010).В колледже был активным членом студенческой организации Young Fine Gael, а также вице-президентом молодежной организации Европейской народной партии, объединяющей правоцентристские молодежные политические группы со всей Европы.В 1999 году Варадкар впервые участвовал в выборах в местные органы власти, но проиграл.В октябре 2003 года он был "назначен на замену" в совет графства Фингал.В 2004 году он баллотировался на это место в совете от Каслнока, набрав более 4 800 голосов, что стало самым большим показателем среди всех, кто баллотировался на местных выборах в Ирландии в том году.В 2007 году Варадкар победил на выборах в Палату представителей от Западного Дублина. В 2011 году Варадкар был назначен министром транспорта, туризма и спорта. В этой должности он провел несколько важных реформ, в том числе создал новый орган регулирования общественного транспорта, реализовал национальную стратегию безопасности дорожного движения и разработку новой национальной политики в области авиации.В июле 2014 года занял пост министра здравоохранения. На этом посту представил ряд инициатив по повышению качества и доступности здравоохранения, в том числе введение новой национальной стратегии по борьбе с раком, расширение услуг врачей общей практики и введение новой системы измерения времени ожидания в больнице. В мае 2016 года Варадкар стал министром социальной защиты.2 июня 2017 года Лео Варадкар был избран лидером крупнейшей партии Ирландии "Фине Гэл" (Fine Gael). По итогам партийного голосования Варадкар получил 60% голосов, опередив своего главного конкурента Саймона Ковэнея. 14 июня 2017 года депутаты ирландского парламента утвердили кандидатуру Лео Варадкара на пост премьер-министра страны. Он стал самым молодым премьером в истории Ирландии. В декабре 2022 года Лео Варадкар был во второй раз избран премьер-министром Ирландии. В августе 2023 года заявил, что Ирландия будет оставаться вне НАТО, несмотря на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу. Тогда же заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России, но чиновники "должны делать больше" для наблюдения за ситуацией". В ноябре 2023 года Варадкар отметил, что правительство Ирландии намерено обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, а также о необходимости "принять меры, которые замедлят приток беженцев". 20 марта 2024 года Лео Варадкар заявил об уходе в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы ирландского правительства. При этом он останется на посту до избрания своего преемника. Лео Варадкар в 2015 года объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Его партнером является врач-кардиолог Мэтт Барретт. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ирландия, дублин, европа, лео варадкар, фине гэл, европейская народная партия, нато