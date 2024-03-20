https://ria.ru/20240320/varadkar-1934505506.html

Премьер Ирландии ушел в отставку менее чем через два года после избрания

Премьер Ирландии ушел в отставку менее чем через два года после избрания - РИА Новости, 20.03.2024

Премьер Ирландии ушел в отставку менее чем через два года после избрания

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил об уходе в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы ирландского правительства, он останется на посту... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:17

2024-03-20T16:17

2024-03-20T16:17

в мире

ирландия

лео варадкар

фине гэл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830479280_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_cca535267ea71bb8a32038d01718c825.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил об уходе в отставку с должности лидера партии "Фине Гэл" и главы ирландского правительства, он останется на посту до избрания преемника. "Я подаю в отставку с должности председателя и лидера (партии) "Фине Гэл" сегодняшнего дня и уйду с поста премьер-министра, как только мой преемник сможет вступить в должность", - заявил он на пресс-конференции. Трансляцию вела телерадиокомпания RTE. По словам Варадкара, он принял такое решение "как по личным, так и по политическим" причинам. Премьер указал на отсутствие каких-либо "определенных личных или политических планов", однако добавил, что останется на посту депутата от своего избирательного округа. Варадкар заявил, что попросил партийное руководство обеспечить избрание нового лидера "Фине Гэл" до ежегодной партийной конференции 6 апреля, чтобы новый премьер мог быть избран по возобновлении работы парламента после пасхального перерыва. Премьер выразил уверенность в том, что его правительство "может быть переизбрано", а его партия сможет набрать места на следующих выборах. Лидер ирландской партии "Фине Гэл" Лео Варадкар был во второй раз избран премьер-министром страны в декабре 2022 года. До этого 45-летний политик возглавлял ирландское правительство с 2017 по 2020 год.

https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html

https://ria.ru/20240316/uels-1933518220.html

ирландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ирландия, лео варадкар, фине гэл