https://ria.ru/20230803/nato-1887904013.html

Премьер Ирландии высказался о вступлении страны в НАТО

Премьер Ирландии высказался о вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 03.08.2023

Премьер Ирландии высказался о вступлении страны в НАТО

Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии, заявил в интервью изданию Financial Times ирландский премьер Лео Варадкар. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:02

2023-08-03T09:02

2023-08-03T09:02

в мире

ирландия

лео варадкар

нато

евросоюз

швеция

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии, заявил в интервью изданию Financial Times ирландский премьер Лео Варадкар. "Вардакар утверждает, что Ирландия будет оставаться вне НАТО, несмотря на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу", - пишет издание. По его мнению, Ирландия "никогда не станет значительной военной державой и никогда не будет огромным активом для НАТО, если мы когда-либо к ней и присоединимся". Он также выступил в защиту того, что Ирландия поставляет только нелетальное оборудование и гуманитарную помощь. Как отмечает издание, относительная удаленность Ирландии от континентальной Европы и ее история как колонии Великобритании лежат в основе ее нейтралитета. Тем не менее, по словам Вардакара, партеры из ЕС ценят вклад Ирландии в обеспечение безопасности вдали от конфликта на Украине. "Ни одна страна в Западной Европе в расчете на душу населения не приняла столько (украинских) беженцев, сколько мы", - заявил он. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230803/irlandiya-1887903647.html

ирландия

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирландия, лео варадкар, нато, евросоюз, швеция, финляндия