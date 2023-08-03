https://ria.ru/20230803/nato-1887904013.html
Премьер Ирландии высказался о вступлении страны в НАТО
Премьер Ирландии высказался о вступлении страны в НАТО - РИА Новости, 03.08.2023
Премьер Ирландии высказался о вступлении страны в НАТО
Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии, заявил в интервью изданию Financial Times ирландский премьер Лео Варадкар. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:02
2023-08-03T09:02
2023-08-03T09:02
в мире
ирландия
лео варадкар
нато
евросоюз
швеция
финляндия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии, заявил в интервью изданию Financial Times ирландский премьер Лео Варадкар. "Вардакар утверждает, что Ирландия будет оставаться вне НАТО, несмотря на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу", - пишет издание. По его мнению, Ирландия "никогда не станет значительной военной державой и никогда не будет огромным активом для НАТО, если мы когда-либо к ней и присоединимся". Он также выступил в защиту того, что Ирландия поставляет только нелетальное оборудование и гуманитарную помощь. Как отмечает издание, относительная удаленность Ирландии от континентальной Европы и ее история как колонии Великобритании лежат в основе ее нейтралитета. Тем не менее, по словам Вардакара, партеры из ЕС ценят вклад Ирландии в обеспечение безопасности вдали от конфликта на Украине. "Ни одна страна в Западной Европе в расчете на душу населения не приняла столько (украинских) беженцев, сколько мы", - заявил он. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
https://ria.ru/20230803/irlandiya-1887903647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, лео варадкар, нато, евросоюз, швеция, финляндия
В мире, Ирландия, Лео Варадкар, НАТО, Евросоюз, Швеция, Финляндия
Премьер Ирландии высказался о вступлении страны в НАТО
Премьер Ирландии Вардакар заявил, что страна не намерена вступать в НАТО
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Ирландия не намерена вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии, заявил в интервью изданию Financial Times
ирландский премьер Лео Варадкар.
"Вардакар утверждает, что Ирландия будет оставаться вне НАТО, несмотря на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу", - пишет издание.
По его мнению, Ирландия "никогда не станет значительной военной державой и никогда не будет огромным активом для НАТО, если мы когда-либо к ней и присоединимся".
Он также выступил в защиту того, что Ирландия поставляет только нелетальное оборудование и гуманитарную помощь.
Как отмечает издание, относительная удаленность Ирландии от континентальной Европы
и ее история как колонии Великобритании
лежат в основе ее нейтралитета. Тем не менее, по словам Вардакара, партеры из ЕС
ценят вклад Ирландии в обеспечение безопасности вдали от конфликта на Украине
.
"Ни одна страна в Западной Европе
в расчете на душу населения не приняла столько (украинских) беженцев, сколько мы", - заявил он.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.
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