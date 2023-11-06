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Так больше нельзя. Премьер Ирландии откровенно высказался об украинцах
Так больше нельзя. Премьер Ирландии откровенно высказался об украинцах - РИА Новости, 06.11.2023
Так больше нельзя. Премьер Ирландии откровенно высказался об украинцах
Правительство Ирландии намерено до конца года обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, говорится в статье Irish Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T04:10
2023-11-06T04:10
2023-11-06T13:51
в мире
ирландия
лео варадкар
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство Ирландии намерено до конца года обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, говорится в статье Irish Times со ссылкой на выступление премьер-министра страны Лео Варадкара."Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев", — заявил премьер.По мнению политика, Ирландии необходимо перенять опыт других стран, которые не предлагают украинцам неограниченное бесплатное проживание.В статье также говорится, что Дублин рассматривает введение изменений в вопросе пособий, чтобы побудить людей устраиваться на работу."Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры", — заключил Варадкар.Ранее беженка Ирина Мажак призвала украинцев в Ирландии идти на работу, а не жить на выплаты от государства.
https://ria.ru/20230912/pisma-1895979383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, лео варадкар, украина
В мире, Ирландия, Лео Варадкар, Украина
Так больше нельзя. Премьер Ирландии откровенно высказался об украинцах
Премьер Ирландии Варадкар: необходимо замедлить приток украинских беженцев
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Правительство Ирландии намерено до конца года обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, говорится в статье
Irish Times со ссылкой на выступление премьер-министра страны Лео Варадкара.
«
"Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев", — заявил премьер.
По мнению политика, Ирландии необходимо перенять опыт других стран, которые не предлагают украинцам неограниченное бесплатное проживание.
В статье также говорится, что Дублин рассматривает введение изменений в вопросе пособий, чтобы побудить людей устраиваться на работу.
"Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры", — заключил Варадкар.
Ранее беженка Ирина Мажак призвала украинцев в Ирландии идти на работу, а не жить на выплаты от государства.
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