https://ria.ru/20231106/bezhentsy-1907660672.html

Так больше нельзя. Премьер Ирландии откровенно высказался об украинцах

Так больше нельзя. Премьер Ирландии откровенно высказался об украинцах - РИА Новости, 06.11.2023

Так больше нельзя. Премьер Ирландии откровенно высказался об украинцах

Правительство Ирландии намерено до конца года обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, говорится в статье Irish Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T04:10

2023-11-06T04:10

2023-11-06T13:51

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство Ирландии намерено до конца года обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать проживание, говорится в статье Irish Times со ссылкой на выступление премьер-министра страны Лео Варадкара."Нам необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев", — заявил премьер.По мнению политика, Ирландии необходимо перенять опыт других стран, которые не предлагают украинцам неограниченное бесплатное проживание.В статье также говорится, что Дублин рассматривает введение изменений в вопросе пособий, чтобы побудить людей устраиваться на работу."Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры", — заключил Варадкар.Ранее беженка Ирина Мажак призвала украинцев в Ирландии идти на работу, а не жить на выплаты от государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ирландия, лео варадкар, украина