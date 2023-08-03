https://ria.ru/20230803/irlandiya-1887903647.html

Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России

Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России - РИА Новости, 03.08.2023

Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России

Премьер Ирландии Лео Варадкар в интервью FT заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:58

2023-08-03T08:58

2023-08-03T09:29

в мире

ирландия

россия

лео варадкар

евросоюз

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер Ирландии Лео Варадкар в интервью FT заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России. "Хотя признаков непосредственной угрозы нет, его чиновники "должны делать больше" для наблюдения за ситуацией", — говорится в материале.Варадкар отметил, что Ирландия работает со своими партнерами — ЕС, США и Великобританией — в двух областях. Это повышение защиты кабелей и трубопроводов от диверсий, а также реагирование на угрозы, если они возникнут.Как отмечает издание, заявления Варадкара прозвучали на фоне публичных дебатов о том, остается ли позиция нейтралитета Ирландии, которой она придерживалась еще до Второй мировой войны, адекватной после начала конфликта на Украине. В июне Варадкар заявлял, что Ирландия рассмотрит сотрудничество с НАТО по вопросу защиты критически важной подводной инфраструктуры. Вместе с этим он отметил, что перед принятием решения о присоединении к любому партнерству необходимо изучить все детали.

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886630204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирландия, россия, лео варадкар, евросоюз, нато