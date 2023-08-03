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Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России - РИА Новости, 03.08.2023
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08:58 03.08.2023 (обновлено: 09:29 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/irlandiya-1887903647.html
Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России
Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России - РИА Новости, 03.08.2023
Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России
Премьер Ирландии Лео Варадкар в интервью FT заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:58
2023-08-03T09:29
в мире
ирландия
россия
лео варадкар
евросоюз
нато
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер Ирландии Лео Варадкар в интервью FT заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России. "Хотя признаков непосредственной угрозы нет, его чиновники "должны делать больше" для наблюдения за ситуацией", — говорится в материале.Варадкар отметил, что Ирландия работает со своими партнерами — ЕС, США и Великобританией — в двух областях. Это повышение защиты кабелей и трубопроводов от диверсий, а также реагирование на угрозы, если они возникнут.Как отмечает издание, заявления Варадкара прозвучали на фоне публичных дебатов о том, остается ли позиция нейтралитета Ирландии, которой она придерживалась еще до Второй мировой войны, адекватной после начала конфликта на Украине. В июне Варадкар заявлял, что Ирландия рассмотрит сотрудничество с НАТО по вопросу защиты критически важной подводной инфраструктуры. Вместе с этим он отметил, что перед принятием решения о присоединении к любому партнерству необходимо изучить все детали.
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в мире, ирландия, россия, лео варадкар, евросоюз, нато
В мире, Ирландия, Россия, Лео Варадкар, Евросоюз, НАТО
Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России

Премьер Ирландии Варадкар: страна будет отслеживать ситуацию с возможной угрозой от России

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINПремьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер Ирландии Лео Варадкар в интервью FT заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России.
"Хотя признаков непосредственной угрозы нет, его чиновники "должны делать больше" для наблюдения за ситуацией", — говорится в материале.
Варадкар отметил, что Ирландия работает со своими партнерами — ЕС, США и Великобританией — в двух областях. Это повышение защиты кабелей и трубопроводов от диверсий, а также реагирование на угрозы, если они возникнут.
Как отмечает издание, заявления Варадкара прозвучали на фоне публичных дебатов о том, остается ли позиция нейтралитета Ирландии, которой она придерживалась еще до Второй мировой войны, адекватной после начала конфликта на Украине.
В июне Варадкар заявлял, что Ирландия рассмотрит сотрудничество с НАТО по вопросу защиты критически важной подводной инфраструктуры. Вместе с этим он отметил, что перед принятием решения о присоединении к любому партнерству необходимо изучить все детали.
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В миреИрландияРоссияЛео ВарадкарЕвросоюзНАТО
 
 
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