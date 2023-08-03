https://ria.ru/20230803/irlandiya-1887903647.html
Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России
Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России - РИА Новости, 03.08.2023
Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России
Премьер Ирландии Лео Варадкар в интервью FT заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:58
2023-08-03T08:58
2023-08-03T09:29
в мире
ирландия
россия
лео варадкар
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887906395_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ae8c3b58865f508fe4d62f4e69e7641f.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер Ирландии Лео Варадкар в интервью FT заявил, что не видит признаков непосредственных морских угроз со стороны России. "Хотя признаков непосредственной угрозы нет, его чиновники "должны делать больше" для наблюдения за ситуацией", — говорится в материале.Варадкар отметил, что Ирландия работает со своими партнерами — ЕС, США и Великобританией — в двух областях. Это повышение защиты кабелей и трубопроводов от диверсий, а также реагирование на угрозы, если они возникнут.Как отмечает издание, заявления Варадкара прозвучали на фоне публичных дебатов о том, остается ли позиция нейтралитета Ирландии, которой она придерживалась еще до Второй мировой войны, адекватной после начала конфликта на Украине. В июне Варадкар заявлял, что Ирландия рассмотрит сотрудничество с НАТО по вопросу защиты критически важной подводной инфраструктуры. Вместе с этим он отметил, что перед принятием решения о присоединении к любому партнерству необходимо изучить все детали.
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886630204.html
ирландия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887906395_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_94e7262a10135915a635cfe819946d14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, россия, лео варадкар, евросоюз, нато
В мире, Ирландия, Россия, Лео Варадкар, Евросоюз, НАТО
Премьер Ирландии заявил, что не видит непосредственной угрозы от России
Премьер Ирландии Варадкар: страна будет отслеживать ситуацию с возможной угрозой от России