https://ria.ru/20240317/shos-1933669487.html

Генсек ШОС уверен, что президентские выборы в России будут честными

Генсек ШОС уверен, что президентские выборы в России будут честными - РИА Новости, 17.03.2024

Генсек ШОС уверен, что президентские выборы в России будут честными

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава миссии наблюдателей на выборах президента РФ Чжан Мин в интервью РИА Новости выразил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:19

2024-03-17T13:19

2024-03-17T13:19

выборы президента россии — 2024

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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава миссии наблюдателей на выборах президента РФ Чжан Мин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что Россия сможет обеспечить проведение честных и независимых президентских выборов. Чжан Мин отметил, что по приглашению МИД РФ Шанхайская организация сотрудничества ранее направила группу для наблюдения за выборами президента России. В состав группы входят 19 наблюдателей от семи государств-членов ШОС, включая представителей государств-членов и представителей секретариата. Целью делегации является наблюдение за подготовкой избирательных участков, а также наблюдение за процессом голосования и подсчета голосов. Наблюдательная группа ШОС, подчеркнул Чжан Мин, придерживается принципов политической нейтральности, объективности и невмешательства во внутренние дела стран. "Наблюдательная группа ШОС наблюдает за выборами президента России более 15 лет. За этот период наши ожидания по обеспечению честных и независимых выборов оправдались, и я считаю, что президентские выборы 2024 года не станут исключением", - сказал он. Генеральный секретарь добавил, что приглашение МИД России делегации ШОС "в полной мере демонстрирует приверженность российских властей обеспечению прозрачности и демократичности выборов". По итогам наблюдений, отметил Чжан Мин, делегация выступит с заявлением. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933666117.html

https://ria.ru/20240317/nablyudateli-1933622678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, иран, белоруссия, чжан мин, шос, совет федерации рф