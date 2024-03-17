https://ria.ru/20240317/shos-1933669487.html
Генсек ШОС уверен, что президентские выборы в России будут честными
Генсек ШОС уверен, что президентские выборы в России будут честными - РИА Новости, 17.03.2024
Генсек ШОС уверен, что президентские выборы в России будут честными
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава миссии наблюдателей на выборах президента РФ Чжан Мин в интервью РИА Новости выразил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:19
2024-03-17T13:19
2024-03-17T13:19
выборы президента россии — 2024
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ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава миссии наблюдателей на выборах президента РФ Чжан Мин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что Россия сможет обеспечить проведение честных и независимых президентских выборов. Чжан Мин отметил, что по приглашению МИД РФ Шанхайская организация сотрудничества ранее направила группу для наблюдения за выборами президента России. В состав группы входят 19 наблюдателей от семи государств-членов ШОС, включая представителей государств-членов и представителей секретариата. Целью делегации является наблюдение за подготовкой избирательных участков, а также наблюдение за процессом голосования и подсчета голосов. Наблюдательная группа ШОС, подчеркнул Чжан Мин, придерживается принципов политической нейтральности, объективности и невмешательства во внутренние дела стран. "Наблюдательная группа ШОС наблюдает за выборами президента России более 15 лет. За этот период наши ожидания по обеспечению честных и независимых выборов оправдались, и я считаю, что президентские выборы 2024 года не станут исключением", - сказал он. Генеральный секретарь добавил, что приглашение МИД России делегации ШОС "в полной мере демонстрирует приверженность российских властей обеспечению прозрачности и демократичности выборов". По итогам наблюдений, отметил Чжан Мин, делегация выступит с заявлением. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933666117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, белоруссия, чжан мин, шос, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Иран, Белоруссия, Чжан Мин, ШОС, Совет Федерации РФ
Генсек ШОС уверен, что президентские выборы в России будут честными
Генсек ШОС уверен, что выборы в России будут честными и независимыми
ПЕКИН, 17 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава миссии наблюдателей на выборах президента РФ Чжан Мин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что Россия сможет обеспечить проведение честных и независимых президентских выборов.
Чжан Мин отметил, что по приглашению МИД РФ Шанхайская организация сотрудничества ранее направила группу для наблюдения за выборами президента России. В состав группы входят 19 наблюдателей от семи государств-членов ШОС, включая представителей государств-членов и представителей секретариата. Целью делегации является наблюдение за подготовкой избирательных участков, а также наблюдение за процессом голосования и подсчета голосов.
Наблюдатель из США заявил, что выборы в России проходят открыто
Наблюдательная группа ШОС, подчеркнул Чжан Мин, придерживается принципов политической нейтральности, объективности и невмешательства во внутренние дела стран.
«
"Наблюдательная группа ШОС наблюдает за выборами президента России более 15 лет. За этот период наши ожидания по обеспечению честных и независимых выборов оправдались, и я считаю, что президентские выборы 2024 года не станут исключением", - сказал он.
Генеральный секретарь добавил, что приглашение МИД России делегации ШОС "в полной мере демонстрирует приверженность российских властей обеспечению прозрачности и демократичности выборов".
По итогам наблюдений, отметил Чжан Мин, делегация выступит с заявлением.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия
, Иран
, Казахстан
, Китай
, Киргизия
, Россия, Таджикистан
, Пакистан
и Узбекистан
. Страны-наблюдатели - Афганистан
, Белоруссия
и Монголия
, страны-партнеры - Азербайджан
, Армения
, Камбоджа
, Непал
, ОАЭ
, Турция
и Шри-Ланка
. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели
Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации.
На выборах в России работают 1115 международных наблюдателей и экспертов