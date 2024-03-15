https://ria.ru/20240315/vybory-1933321554.html
Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России
Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России
Главы традиционных конфессий России приняли участие в голосовании на выборах президента страны. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:10
2024-03-15T18:10
2024-03-15T18:10
религия
россия
равиль гайнутдин
дамба аюшеев
берл лазар
совет федерации рф
религия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы традиционных конфессий России приняли участие в голосовании на выборах президента страны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре — патриаршей резиденции, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы РПЦ.Проголосовал в столице и председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий муфтий Равиль Гайнутдин."Сегодня мы все должны показать свое единство и сплоченность. От нас зависит наше будущее, стабильность, уверенность том, что в России все будет хорошо", — сказал РИА Новости муфтий.Он отметил, что пришел на избирательный участок вместе со своей супругой. "Считаю важным в Год семьи продемонстрировать семейные ценности, добрые отношения, оберегать семейный мир", - добавил Гайнутдин.Пришедший на один из избирательных участков Москвы председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать.По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого".В поселке Верхняя Иволга в Бурятии, в котором расположен один из духовных центров российского буддизма — Иволгинский дацан, — в выборах принял участие глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.На одном из участков недалеко от синагоги в Марьиной роще в Москве проголосовал главный раввин России Берл Лазар."Верующий человек знает, что самый великий дар, который дал Всевышний человеку, – это свобода выбора. Сегодня мы голосуем за будущее нашей страны. Каждый голос играет роль, и каждый должен чувствовать свою ответственность и проголосовать за нашего будущего президента", - сказал Лазар РИА Новости.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240312/rpts-1932567190.html
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https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932218030.html
https://ria.ru/20240314/post-1933037332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, равиль гайнутдин, дамба аюшеев, берл лазар, совет федерации рф, религия
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Дамба Аюшеев, Берл Лазар, Совет Федерации РФ, Религия
Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России
Представители традиционных конфессий России проголосовали на выборах президента
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы традиционных конфессий России приняли участие в голосовании на выборах президента страны.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре — патриаршей резиденции, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы РПЦ.
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Проголосовал в столице и председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий муфтий Равиль Гайнутдин
.
"Сегодня мы все должны показать свое единство и сплоченность. От нас зависит наше будущее, стабильность, уверенность том, что в России все будет хорошо", — сказал РИА Новости муфтий.
Он отметил, что пришел на избирательный участок вместе со своей супругой. "Считаю важным в Год семьи продемонстрировать семейные ценности, добрые отношения, оберегать семейный мир", - добавил Гайнутдин.
Пришедший на один из избирательных участков Москвы председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать.
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По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого".
В поселке Верхняя Иволга в Бурятии, в котором расположен один из духовных центров российского буддизма — Иволгинский дацан, — в выборах принял участие глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев
.
На одном из участков недалеко от синагоги в Марьиной роще в Москве проголосовал главный раввин России Берл Лазар
.
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"Верующий человек знает, что самый великий дар, который дал Всевышний человеку, – это свобода выбора. Сегодня мы голосуем за будущее нашей страны. Каждый голос играет роль, и каждый должен чувствовать свою ответственность и проголосовать за нашего будущего президента", - сказал Лазар РИА Новости.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин
.
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