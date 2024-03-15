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Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Религия
 
18:10 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/vybory-1933321554.html
Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России
Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России
Главы традиционных конфессий России приняли участие в голосовании на выборах президента страны. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:10
2024-03-15T18:10
религия
россия
равиль гайнутдин
дамба аюшеев
берл лазар
совет федерации рф
религия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы традиционных конфессий России приняли участие в голосовании на выборах президента страны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре — патриаршей резиденции, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы РПЦ.Проголосовал в столице и председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий муфтий Равиль Гайнутдин."Сегодня мы все должны показать свое единство и сплоченность. От нас зависит наше будущее, стабильность, уверенность том, что в России все будет хорошо", — сказал РИА Новости муфтий.Он отметил, что пришел на избирательный участок вместе со своей супругой. "Считаю важным в Год семьи продемонстрировать семейные ценности, добрые отношения, оберегать семейный мир", - добавил Гайнутдин.Пришедший на один из избирательных участков Москвы председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать.По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого".В поселке Верхняя Иволга в Бурятии, в котором расположен один из духовных центров российского буддизма — Иволгинский дацан, — в выборах принял участие глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.На одном из участков недалеко от синагоги в Марьиной роще в Москве проголосовал главный раввин России Берл Лазар."Верующий человек знает, что самый великий дар, который дал Всевышний человеку, – это свобода выбора. Сегодня мы голосуем за будущее нашей страны. Каждый голос играет роль, и каждый должен чувствовать свою ответственность и проголосовать за нашего будущего президента", - сказал Лазар РИА Новости.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, равиль гайнутдин, дамба аюшеев, берл лазар, совет федерации рф, религия
Религия, Россия, Равиль Гайнутдин, Дамба Аюшеев, Берл Лазар, Совет Федерации РФ, Религия
Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России

Представители традиционных конфессий России проголосовали на выборах президента

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы традиционных конфессий России приняли участие в голосовании на выборах президента страны.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре — патриаршей резиденции, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы РПЦ.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В РПЦ посоветовали не "усложнять вопрос" с выборами и Великим постом
12 марта, 18:12
Проголосовал в столице и председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий муфтий Равиль Гайнутдин.
"Сегодня мы все должны показать свое единство и сплоченность. От нас зависит наше будущее, стабильность, уверенность том, что в России все будет хорошо", — сказал РИА Новости муфтий.
Он отметил, что пришел на избирательный участок вместе со своей супругой. "Считаю важным в Год семьи продемонстрировать семейные ценности, добрые отношения, оберегать семейный мир", - добавил Гайнутдин.
Пришедший на один из избирательных участков Москвы председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать.
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий
12 марта, 18:39
По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого".
В поселке Верхняя Иволга в Бурятии, в котором расположен один из духовных центров российского буддизма — Иволгинский дацан, — в выборах принял участие глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.
На одном из участков недалеко от синагоги в Марьиной роще в Москве проголосовал главный раввин России Берл Лазар.
Справочные материалы на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат
11 марта, 06:35
"Верующий человек знает, что самый великий дар, который дал Всевышний человеку, – это свобода выбора. Сегодня мы голосуем за будущее нашей страны. Каждый голос играет роль, и каждый должен чувствовать свою ответственность и проголосовать за нашего будущего президента", - сказал Лазар РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Великий пост – хорошее время, чтобы отказаться от эзотерики, считают в РПЦ
14 марта, 19:47
 
РелигияРоссияРавиль ГайнутдинДамба АюшеевБерл ЛазарСовет Федерации РФРелигия
 
 
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