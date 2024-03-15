https://ria.ru/20240315/vybory-1933321554.html

Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России

Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024

Религиозные лидеры проголосовали на выборах президента России

Главы традиционных конфессий России приняли участие в голосовании на выборах президента страны. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:10

2024-03-15T18:10

2024-03-15T18:10

религия

россия

равиль гайнутдин

дамба аюшеев

берл лазар

совет федерации рф

религия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Главы традиционных конфессий России приняли участие в голосовании на выборах президента страны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал очно в столичном Даниловом ставропигиальном мужском монастыре — патриаршей резиденции, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы РПЦ.Проголосовал в столице и председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий муфтий Равиль Гайнутдин."Сегодня мы все должны показать свое единство и сплоченность. От нас зависит наше будущее, стабильность, уверенность том, что в России все будет хорошо", — сказал РИА Новости муфтий.Он отметил, что пришел на избирательный участок вместе со своей супругой. "Считаю важным в Год семьи продемонстрировать семейные ценности, добрые отношения, оберегать семейный мир", - добавил Гайнутдин.Пришедший на один из избирательных участков Москвы председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов) назвал выборы президента России одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать.По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого".В поселке Верхняя Иволга в Бурятии, в котором расположен один из духовных центров российского буддизма — Иволгинский дацан, — в выборах принял участие глава Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев.На одном из участков недалеко от синагоги в Марьиной роще в Москве проголосовал главный раввин России Берл Лазар."Верующий человек знает, что самый великий дар, который дал Всевышний человеку, – это свобода выбора. Сегодня мы голосуем за будущее нашей страны. Каждый голос играет роль, и каждый должен чувствовать свою ответственность и проголосовать за нашего будущего президента", - сказал Лазар РИА Новости.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240312/rpts-1932567190.html

https://ria.ru/20240312/ramadan-1932572742.html

https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932218030.html

https://ria.ru/20240314/post-1933037332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, равиль гайнутдин, дамба аюшеев, берл лазар, совет федерации рф, религия