https://ria.ru/20240312/ramadan-1932572742.html

Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий

Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий - РИА Новости, 12.03.2024

Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий

Месяц мусульманского поста Рамадан не станет препятствием, а будет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T18:39

2024-03-12T18:39

2024-03-12T18:39

религия

равиль гайнутдин

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религия

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Месяц мусульманского поста Рамадан не станет препятствием, а будет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом и Родиной – и принять участие в голосовании на выборах главы государства, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин."В месяц Рамадан мусульмане традиционно более активны, чем в другие месяцы, и успевают сделать многое. Соблюдение поста в месяц Рамадан позволяет верующим глубже осознать персональную ответственность перед Всевышним за свое будущее в этом мире и в мире вечном. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Рамадан не станет препятствием, а напротив – станет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом и Родиной", - сказал муфтий Гайнутдин.Он выразил уверенность, что многомиллионная умма (мусульманская община) посетит избирательные участки."Верю, что мусульмане со всей ответственностью исполнят свой долг и сделают осознанный, правильный выбор", - заключил муфтий Гайнутдин.Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния для последователей ислама - наступил в 2024 году в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения - ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы - таравих.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240312/rpts-1932567190.html

https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932218030.html

https://ria.ru/20240312/ramadan-1928267663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

равиль гайнутдин, совет федерации рф, россия, религия