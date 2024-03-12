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Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий - РИА Новости, 12.03.2024
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Религия
 
18:39 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/ramadan-1932572742.html
Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий
Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий - РИА Новости, 12.03.2024
Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий
Месяц мусульманского поста Рамадан не станет препятствием, а будет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T18:39
2024-03-12T18:39
религия
равиль гайнутдин
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Месяц мусульманского поста Рамадан не станет препятствием, а будет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом и Родиной – и принять участие в голосовании на выборах главы государства, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин."В месяц Рамадан мусульмане традиционно более активны, чем в другие месяцы, и успевают сделать многое. Соблюдение поста в месяц Рамадан позволяет верующим глубже осознать персональную ответственность перед Всевышним за свое будущее в этом мире и в мире вечном. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Рамадан не станет препятствием, а напротив – станет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом и Родиной", - сказал муфтий Гайнутдин.Он выразил уверенность, что многомиллионная умма (мусульманская община) посетит избирательные участки."Верю, что мусульмане со всей ответственностью исполнят свой долг и сделают осознанный, правильный выбор", - заключил муфтий Гайнутдин.Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния для последователей ислама - наступил в 2024 году в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения - ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы - таравих.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240312/rpts-1932567190.html
https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932218030.html
https://ria.ru/20240312/ramadan-1928267663.html
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равиль гайнутдин, совет федерации рф, россия, религия
Религия, Равиль Гайнутдин, Совет Федерации РФ, Россия, Религия
Рамадан - дополнительная мотивация проголосовать на выборах, заявил муфтий

Муфтий Гайнутдин: Рамадан не препятствие проголосовать на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Месяц мусульманского поста Рамадан не станет препятствием, а будет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом и Родиной – и принять участие в голосовании на выборах главы государства, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
"В месяц Рамадан мусульмане традиционно более активны, чем в другие месяцы, и успевают сделать многое. Соблюдение поста в месяц Рамадан позволяет верующим глубже осознать персональную ответственность перед Всевышним за свое будущее в этом мире и в мире вечном. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Рамадан не станет препятствием, а напротив – станет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом и Родиной", - сказал муфтий Гайнутдин.
Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В РПЦ посоветовали не "усложнять вопрос" с выборами и Великим постом
Вчера, 18:12
Он выразил уверенность, что многомиллионная умма (мусульманская община) посетит избирательные участки.
"Верю, что мусульмане со всей ответственностью исполнят свой долг и сделают осознанный, правильный выбор", - заключил муфтий Гайнутдин.
Справочные материалы на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат
11 марта, 06:35
Рамадан - месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния для последователей ислама - наступил в 2024 году в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения - ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы - таравих.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции
Вчера, 16:38
 
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