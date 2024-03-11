Рейтинг@Mail.ru
История и традиции Рамадана - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 11.03.2024 (обновлено: 07:40 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ramadan-1932221581.html
История и традиции Рамадана
История и традиции Рамадана - РИА Новости, 11.03.2024
История и традиции Рамадана
С заходом солнца 10 марта наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Согласно учению, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение. В... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:30
2024-03-11T07:40
инфографика
религиозные праздники
религия
рамадан
ислам
пост
ураза-байрам
пророк мухаммед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932222055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df5e6990967aa6ac5cafe16643b04252.png
С заходом солнца 10 марта наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Согласно учению, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение. В наши дни Рамадан для исповедующих ислам — время поста и усиленных молитв, духовного роста и добрых дел. Смотрите в карточках Ria.ru, когда Рамадан приобрел особый статус, какие ограничения он налагает на верующих и как празднуют его окончание.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932222055_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ca14435077c76bc25b13ed1522a7950e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религиозные праздники, религия, рамадан, ислам, пост, ураза-байрам, пророк мухаммед, инфографика
Инфографика, Религиозные праздники, Религия, Рамадан, Ислам, Пост, Ураза-байрам, Пророк Мухаммед
Инфографика

История и традиции Рамадана

Читать ria.ru в
С заходом солнца 10 марта наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Согласно учению, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение. В наши дни Рамадан для исповедующих ислам — время поста и усиленных молитв, духовного роста и добрых дел. Смотрите в карточках Ria.ru, когда Рамадан приобрел особый статус, какие ограничения он налагает на верующих и как празднуют его окончание.
 
ИнфографикаРелигиозные праздникиРелигияРамаданИсламПостУраза-байрамПророк Мухаммед
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала