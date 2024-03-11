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История и традиции Рамадана
История и традиции Рамадана - РИА Новости, 11.03.2024
История и традиции Рамадана
С заходом солнца 10 марта наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Согласно учению, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение. В... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:30
2024-03-11T07:30
2024-03-11T07:40
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С заходом солнца 10 марта наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Согласно учению, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение. В наши дни Рамадан для исповедующих ислам — время поста и усиленных молитв, духовного роста и добрых дел. Смотрите в карточках Ria.ru, когда Рамадан приобрел особый статус, какие ограничения он налагает на верующих и как празднуют его окончание.
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религиозные праздники, религия, рамадан, ислам, пост, ураза-байрам, пророк мухаммед, инфографика
Инфографика, Религиозные праздники, Религия, Рамадан, Ислам, Пост, Ураза-байрам, Пророк Мухаммед