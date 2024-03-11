https://ria.ru/20240311/ramadan-1932221581.html

История и традиции Рамадана

История и традиции Рамадана - РИА Новости, 11.03.2024

История и традиции Рамадана

С заходом солнца 10 марта наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Согласно учению, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение. В... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T07:30

2024-03-11T07:30

2024-03-11T07:40

инфографика

религиозные праздники

религия

рамадан

ислам

пост

ураза-байрам

пророк мухаммед

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932222055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df5e6990967aa6ac5cafe16643b04252.png

С заходом солнца 10 марта наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Согласно учению, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение. В наши дни Рамадан для исповедующих ислам — время поста и усиленных молитв, духовного роста и добрых дел. Смотрите в карточках Ria.ru, когда Рамадан приобрел особый статус, какие ограничения он налагает на верующих и как празднуют его окончание.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

религиозные праздники, религия, рамадан, ислам, пост, ураза-байрам, пророк мухаммед, инфографика