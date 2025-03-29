https://ria.ru/20250329/muftiy-2008178450.html

Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 29.03.2025

Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), отметив что Рамадан стал... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:44:00+03:00

2025-03-29T21:44:00+03:00

2025-03-29T21:44:00+03:00

религия

альбир крганов

религиозные праздники

россия

рамадан

ислам

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), отметив что Рамадан стал временем духовного анализа и очищения. Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам отмечается 30 марта. "Священный месяц Рамадан - это особое время, в которое было ниспослано Откровение Аллаха... Этот благословенный месяц стал для всех нас временем глубокого духовного анализа и очищения, укрепления веры и милосердия. Каждый день месяца Рамадан был наполнен особым смыслом, напоминая нам о важности терпения, смирения и заботы о ближних", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале муфтия. Муфтий пожелал всем укрепления в вере, чтобы Всевышний принял посты и молитвы и помог "сохранить дух Рамадана на протяжении всего года".

https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-1866604876.html

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альбир крганов, религиозные праздники, россия, рамадан, ислам