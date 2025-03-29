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Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 29.03.2025
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Религия
 
21:44 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/muftiy-2008178450.html
Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 29.03.2025
Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), отметив что Рамадан стал... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T21:44:00+03:00
2025-03-29T21:44:00+03:00
религия
альбир крганов
религиозные праздники
россия
рамадан
ислам
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), отметив что Рамадан стал временем духовного анализа и очищения. Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам отмечается 30 марта. "Священный месяц Рамадан - это особое время, в которое было ниспослано Откровение Аллаха... Этот благословенный месяц стал для всех нас временем глубокого духовного анализа и очищения, укрепления веры и милосердия. Каждый день месяца Рамадан был наполнен особым смыслом, напоминая нам о важности терпения, смирения и заботы о ближних", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале муфтия. Муфтий пожелал всем укрепления в вере, чтобы Всевышний принял посты и молитвы и помог "сохранить дух Рамадана на протяжении всего года".
https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-1866604876.html
https://ria.ru/20250326/noch-2007471024.html
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альбир крганов, религиозные праздники, россия, рамадан, ислам
Религия, Альбир Крганов, Религиозные праздники, Россия, Рамадан, Ислам
Муфтий Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Глава ДСМР Крганов: Рамадан стал временем духовного анализа и очищения

© пресс-служба ДСМРГлава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© пресс-служба ДСМР
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр), отметив что Рамадан стал временем духовного анализа и очищения.
Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам отмечается 30 марта.
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Ураза-байрам в 2025 году: дата, суть и традиции праздника
Вчера, 12:09
"Священный месяц Рамадан - это особое время, в которое было ниспослано Откровение Аллаха... Этот благословенный месяц стал для всех нас временем глубокого духовного анализа и очищения, укрепления веры и милосердия. Каждый день месяца Рамадан был наполнен особым смыслом, напоминая нам о важности терпения, смирения и заботы о ближних", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале муфтия.
Муфтий пожелал всем укрепления в вере, чтобы Всевышний принял посты и молитвы и помог "сохранить дух Рамадана на протяжении всего года".
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РелигияАльбир КргановРелигиозные праздникиРоссияРамаданИслам
 
 
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