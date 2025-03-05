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Отпуск в Рамадан: какие правила должны соблюдать туристы - РИА Новости, 05.03.2025
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Туризм
 
08:00 05.03.2025 (обновлено: 08:08 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/puteshestviya-2003056837.html
Отпуск в Рамадан: какие правила должны соблюдать туристы
Отпуск в Рамадан: какие правила должны соблюдать туристы - РИА Новости, 05.03.2025
Отпуск в Рамадан: какие правила должны соблюдать туристы
Несколько дней назад у мусульман по всему миру начался священный месяц Рамадан. От рассвета — вернее, призыва на утреннюю молитву — до заката правоверные не... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Несколько дней назад у мусульман по всему миру начался священный месяц Рамадан. От рассвета — вернее, призыва на утреннюю молитву — до заката правоверные не едят, не пьют, не курят. Привычный режим жизни многих популярных курортов изменится, но не везде путешественники это почувствуют. Стоит ли ехать в отпуск в этот период и какие правила придется соблюдать — в материале РИА Новости.Турция, Египет"В большинстве стран Рамадан минимально влияет на туристов. Отели и предприятия индустрии развлечений давно организовали работу таким образом, чтобы религиозные обряды не вносили никаких коррективов в размеренный отдых. Тем не менее совсем незамеченным священный месяц не пройдет", — рассказывают в пресс-службе Space Travel.Там, где большинство придерживается ислама, нужно одеваться скромно, вести себя сдержанно и с пониманием относиться к соблюдающим пост, советуют в "Интуристе".В наиболее популярных у россиян Египте и Турции особых ограничений нет. "В отелях такое же питание, анимация. Даже алкоголь имеется в барах. В торговых центрах и магазинах все как обычно, — говорят в "Русском экспрессе". — Правда, некоторые рестораны могут открываться только после 19:00".В Турции лучше пораньше забронировать гостиницу. "В Рамадан многие местные перебираются в отели — они заполнены. Планирующим визит незадолго до вылета может не хватить номеров", — предупреждает руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.МальдивыЭто направление недешевое, к гостям там относятся очень трепетно. В резортах, где местного населения нет, никаких проблем не возникнет, отмечают в Space Travel.Более того, многие гостиницы в этот период предлагают специальное меню с традиционными праздничными блюдами и сладостями, украшают интерьеры."Для туристов, которые выезжают на экскурсию в Мале или посещают локальные острова, рекомендации такие же, как и в остальное время года: одеваться скромно, вести себя прилично, не разговаривать громко, не обниматься на людях, а также не пить и не есть при местных в дневное время", — перечисляют в "Русском экспрессе". Да и кафе с ресторанами, скорее всего, до вечера не откроются.ОАЭ, БахрейнВ отелях и туристических местах ОАЭ все без изменений, но закрыты некоторые общественные зоны питания, например, в торговых центрах, говорит Любовь Воронина."В гостиницах днем могут не работать рестораны на открытом воздухе. Туристов кормят в помещениях, — уточняют в Space Travel. — Также в отдельных отелях не продают спиртное".Многие гостиницы в Рамадан стараются познакомить гостей с исламской культурой. В общественных местах организуют фотозоны, ставят палатки для ифтара (вечерний прием пищи в пост) с угощениями для туристов. В городе вечером непросто найти свободный столик в кафе. Но есть и плюс: многие торговые центры работают всю ночь — это отличное время для шопинга.В Бахрейне алкоголь лучше заранее покупать в duty free, так как целый месяц нигде его не купишь, добавляют эксперты.Катар, ОманВ Катаре от восхода до заката запрещено пить, есть, курить и жевать в общественных местах — на улице, в парках, на пляжах, у окна или на балконе, в такси и метро, в торговых центрах и аэропортах, предупреждают в "Русском экспрессе".Рестораны в отелях прикрывают ширмами. Если у туристов в питание включен алкоголь, то его принесут в номер, объясняют в "Интуристе".Одежда должна закрывать колени и плечи, недопустимы прозрачные ткани и декольте. Желателен свободный крой с длинными рукавами. У мужчин — брюки, не шорты.Объятия и поцелуи на людях также вне закона.В Омане большинство магазинов открывается и закрывается на пару часов позже обычного. Лавки на рынке торгуют только после ифтара и до 22:00, указывают в "Русском экспрессе".Рестораны в городе принимают посетителей лишь после захода солнца. Алкоголь исключен. В отелях спиртное подают в одном из ресторанов и только вечером.Дресс-код — как в Катаре. Купаться в море в бикини и плавках недопустимо. Можно в футболках, легинсах и длинных шортах.Индонезия, ЗанзибарСамое туристическое место Индонезии — остров Бали. Там нет серьезных ограничений. Но, как и в Турции, местные часто в пост проводят время в отелях, поэтому номера надо бронировать заранее.А вот на танзанийском острове Занзибар, где довольно много мусульман, все построже."Кафе и рестораны за пределами отелей в светлое время суток — примерно до 18:00 — закрыты. Также в гостиницах ограничивают продажу алкоголя", — сообщают в Space Travel.Правила в общественных местах — как и везде.РоссияВ Татарстане и Башкортостане в Рамадан для туристов ничего не меняется."В Чечне и Дагестане до заката не работают некоторые кафе и маленькие магазины. Поскольку большая часть путевок без ужина, экскурсионные группы завозят в крупные гипермаркеты, чтобы купить продукты", — говорят в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Одевайтесь поскромнее, воздержитесь от алкоголя и табака. И вечеринки с шоу-программами вам точно не предложат.
https://ria.ru/20230223/chechnya-1853618187.html
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Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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туризм, туризм-важное, впечатления - туризм, турция, египет, катар, религиозные праздники, рамадан, оаэ, оман, бахрейн, мальдивы
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Впечатления - Туризм, Турция, Египет, Катар, Религиозные праздники, Рамадан, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Мальдивы
Отпуск в Рамадан: какие правила должны соблюдать туристы

В "Интуристе" рассказали, где в мусульманской стране туристы едят днем в Рамадан

© Getty Images / Westend61Девушки в мусульманских нарядах
Девушки в мусульманских нарядах - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Getty Images / Westend61
Девушки в мусульманских нарядах
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Несколько дней назад у мусульман по всему миру начался священный месяц Рамадан. От рассвета — вернее, призыва на утреннюю молитву — до заката правоверные не едят, не пьют, не курят. Привычный режим жизни многих популярных курортов изменится, но не везде путешественники это почувствуют. Стоит ли ехать в отпуск в этот период и какие правила придется соблюдать — в материале РИА Новости.

Турция, Египет

"В большинстве стран Рамадан минимально влияет на туристов. Отели и предприятия индустрии развлечений давно организовали работу таким образом, чтобы религиозные обряды не вносили никаких коррективов в размеренный отдых. Тем не менее совсем незамеченным священный месяц не пройдет", — рассказывают в пресс-службе Space Travel.
© Getty Images / NurPhotoГолубая мечеть в Стамбуле в первый день мусульманского месяца Рамадан
Голубая мечеть в Стамбуле в первый день мусульманского месяца Рамадан - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
Голубая мечеть в Стамбуле в первый день мусульманского месяца Рамадан
Там, где большинство придерживается ислама, нужно одеваться скромно, вести себя сдержанно и с пониманием относиться к соблюдающим пост, советуют в "Интуристе".
В наиболее популярных у россиян Египте и Турции особых ограничений нет. "В отелях такое же питание, анимация. Даже алкоголь имеется в барах. В торговых центрах и магазинах все как обычно, — говорят в "Русском экспрессе". — Правда, некоторые рестораны могут открываться только после 19:00".
© Getty Images / Izzet KeribarУлица в Каире
Улица в Каире - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Izzet Keribar
Улица в Каире
В Турции лучше пораньше забронировать гостиницу. "В Рамадан многие местные перебираются в отели — они заполнены. Планирующим визит незадолго до вылета может не хватить номеров", — предупреждает руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

Мальдивы

Это направление недешевое, к гостям там относятся очень трепетно. В резортах, где местного населения нет, никаких проблем не возникнет, отмечают в Space Travel.
© РИА Новости / Мария СеливановаМальдивы. Туристы на пляже курорта Joy Island Maldives
Мальдивы. Туристы на пляже курорта Joy Island Maldives - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Мальдивы. Туристы на пляже курорта Joy Island Maldives
Более того, многие гостиницы в этот период предлагают специальное меню с традиционными праздничными блюдами и сладостями, украшают интерьеры.
"Для туристов, которые выезжают на экскурсию в Мале или посещают локальные острова, рекомендации такие же, как и в остальное время года: одеваться скромно, вести себя прилично, не разговаривать громко, не обниматься на людях, а также не пить и не есть при местных в дневное время", — перечисляют в "Русском экспрессе". Да и кафе с ресторанами, скорее всего, до вечера не откроются.

ОАЭ, Бахрейн

В отелях и туристических местах ОАЭ все без изменений, но закрыты некоторые общественные зоны питания, например, в торговых центрах, говорит Любовь Воронина.
© Getty Images / AnadoluМусульмане во время первой молитвы таравих в Большой мечети шейха Зайда в Абу-Даби
Мусульмане во время первой молитвы таравих в Большой мечети шейха Зайда в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Anadolu
Мусульмане во время первой молитвы таравих в Большой мечети шейха Зайда в Абу-Даби
"В гостиницах днем могут не работать рестораны на открытом воздухе. Туристов кормят в помещениях, — уточняют в Space Travel. — Также в отдельных отелях не продают спиртное".
Многие гостиницы в Рамадан стараются познакомить гостей с исламской культурой. В общественных местах организуют фотозоны, ставят палатки для ифтара (вечерний прием пищи в пост) с угощениями для туристов. В городе вечером непросто найти свободный столик в кафе. Но есть и плюс: многие торговые центры работают всю ночь — это отличное время для шопинга.
В Бахрейне алкоголь лучше заранее покупать в duty free, так как целый месяц нигде его не купишь, добавляют эксперты.

Катар, Оман

В Катаре от восхода до заката запрещено пить, есть, курить и жевать в общественных местах — на улице, в парках, на пляжах, у окна или на балконе, в такси и метро, в торговых центрах и аэропортах, предупреждают в "Русском экспрессе".
© Getty Images / NurPhotoДети отмечают праздник гарангао на 14-й день Рамадана. Традиционный рынок Сук-Вакиф в Дохе, Катар
Дети празднуют праздник Гарангао на традиционном рынке Сук-Вакиф в Дохе, Катар, на 14-й день Рамадана - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
Дети отмечают праздник гарангао на 14-й день Рамадана. Традиционный рынок Сук-Вакиф в Дохе, Катар
Рестораны в отелях прикрывают ширмами. Если у туристов в питание включен алкоголь, то его принесут в номер, объясняют в "Интуристе".
Одежда должна закрывать колени и плечи, недопустимы прозрачные ткани и декольте. Желателен свободный крой с длинными рукавами. У мужчин — брюки, не шорты.
Объятия и поцелуи на людях также вне закона.
В Омане большинство магазинов открывается и закрывается на пару часов позже обычного. Лавки на рынке торгуют только после ифтара и до 22:00, указывают в "Русском экспрессе".
© Getty Images / AnadoluМусульмане собираются для молитвы в городе Бидбид в провинции Эд-Дахилия, Оман
Мусульмане собираются, чтобы совершить молитву Ид аль-Фитр в городе Бидбид в провинции Эд-Дахилия, Оман - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / Anadolu
Мусульмане собираются для молитвы в городе Бидбид в провинции Эд-Дахилия, Оман
Рестораны в городе принимают посетителей лишь после захода солнца. Алкоголь исключен. В отелях спиртное подают в одном из ресторанов и только вечером.
Дресс-код — как в Катаре. Купаться в море в бикини и плавках недопустимо. Можно в футболках, легинсах и длинных шортах.

Индонезия, Занзибар

Самое туристическое место Индонезии — остров Бали. Там нет серьезных ограничений. Но, как и в Турции, местные часто в пост проводят время в отелях, поэтому номера надо бронировать заранее.
© Getty Images / NurPhotoПобережье Занзибара
Побережье Занизибара - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
Побережье Занзибара
А вот на танзанийском острове Занзибар, где довольно много мусульман, все построже.
"Кафе и рестораны за пределами отелей в светлое время суток — примерно до 18:00 — закрыты. Также в гостиницах ограничивают продажу алкоголя", — сообщают в Space Travel.
Правила в общественных местах — как и везде.

Россия

В Татарстане и Башкортостане в Рамадан для туристов ничего не меняется.
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"В Чечне и Дагестане до заката не работают некоторые кафе и маленькие магазины. Поскольку большая часть путевок без ужина, экскурсионные группы завозят в крупные гипермаркеты, чтобы купить продукты", — говорят в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Одевайтесь поскромнее, воздержитесь от алкоголя и табака. И вечеринки с шоу-программами вам точно не предложат.
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