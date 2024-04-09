https://ria.ru/20240409/diskussiya-1938904363.html

"Россия сегодня" провела экспертную дискуссию к окончанию Рамадана

"Россия сегодня" провела экспертную дискуссию к окончанию Рамадана - РИА Новости, 09.04.2024

"Россия сегодня" провела экспертную дискуссию к окончанию Рамадана

Медиагруппа "Россия сегодня" провела видеомост Москва – Абуджа – Бейрут, приуроченный к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Среди участников... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:38

2024-04-09T17:38

2024-04-09T17:38

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африка

миа "россия сегодня"

рамадан

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела видеомост Москва – Абуджа – Бейрут, приуроченный к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Среди участников мероприятия – первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации, руководитель аппарата Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов, глава Центра арабских исследований Нигерии Мухаммад Аль-Хадр и советник президента Ливана по ливано-российским делам Амаль Абу Зейд.В ходе встречи эксперты обсудили значение и духовный смысл священного месяца Рамадан для мусульман, роль религии в развитии и укреплении диалога России со странами Ближнего Востока и Африки, а также вызовы, стоящие перед взаимопониманием религий и культур в современном мире.Председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов отметил, что России, государствам исламского мира и дружественным им странам необходимо объединить усилия для установления многополярного мира и противодействия конфликтам, в частности на Ближнем Востоке: "То, что происходит в Палестине, можно назвать реальным геноцидом мирного населения. По официальным данным, погибли более 35 тысяч человек – погибли дети, старики, женщины. Россия и страны исламского мира, а также со всеми дружественными странами, должны объединить усилия, чтобы прекратить нападения Израиля и его союзников на Палестину, Сирию, Ливан. Мы должны сделать мир многополярным, чтобы кровавые войны не повторялись".Советник президента Ливана Амаль Абу Зейд, выступая на мероприятии, отметил, что Россию и Ливан на протяжении 80 лет объединяет сотрудничество по широкому спектру направлений: "Нас объединяют отношения в самых разных областях, есть сотрудничество между министерствами иностранных дел России и Ливана. Ливанский министр иностранных дел и министр Сергей Лавров, а также его заместитель Михаил Богданов находятся в постоянном контакте, и это демонстрирует силу отношений - культурных, политических, социальных, общественных, которые объединяют наши страны. Это происходит на протяжении 80 лет. Мы желаем, чтобы эти отношения между Россией и Ливаном ещё более укреплялись". Эксперт подчеркнул, что сейчас мир переживает окончание эпохи однополярного мира, воплощённого США.Глава Центра арабских исследований Нигерии Мухаммад Аль-Хадр, комментируя российско-африканское сотрудничество, отметил, что "отношения России с Африкой – это отношения, которые являются особыми, хотя бы потому, что Россия никогда не колонизировала Африку, в отличие от западных держав. И отношения между Россией с африканскими государствами – это отношения исторические".Эксперт отметил необходимость укрепления культурного и духовного диалога между странами, в том числе по линии молодежного сотрудничества: "Москва приглашает наших молодых людей, и это очень важно для них с точки зрения приобретения опыта – особенно это актуально для молодежи африканских стран, расположенных к югу от Сахары", – заключил он.Окончание священного месяца Рамадан имеет особое значение не только для последователей ислама, но и для российско-арабских и российско-африканских отношений. Этот период, богатый духовными и культурными ценностями, способствует укреплению взаимопонимания и уважения между культурами, что важно для развития диалога и международного сотрудничества.Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз.

https://ria.ru/20240313/telekanal-1932747098.html

https://ria.ru/20240327/nagrada-1936262304.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, ливан, африка, миа "россия сегодня", рамадан