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В Ингушетии более 4000 семей получили продуктовую помощь в Рамадан - РИА Новости, 19.04.2023
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Республика Ингушетия
 
17:17 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/ramadan-1866405228.html
В Ингушетии более 4000 семей получили продуктовую помощь в Рамадан
В Ингушетии более 4000 семей получили продуктовую помощь в Рамадан - РИА Новости, 19.04.2023
В Ингушетии более 4000 семей получили продуктовую помощь в Рамадан
Более четырех тысяч семей в Ингушетии получили продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:17
2023-04-19T17:17
республика ингушетия
михаил гуцериев
сафмар
госдума рф
россия
рамадан
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НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Более четырех тысяч семей в Ингушетии получили продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой властями республики, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее сообщалось, что помощь получат около 2,5 тысячи семей республики. "По поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова для максимального охвата помощью всех категорий нуждающихся было выделено дополнительное финансирование. В итоге приуроченная к священному для мусульман месяцу Рамадан благотворительная акция "Мехка СагIа" охватила более 4 тысяч жителей Ингушетии", - говорится в сообщении. Акция проходила на средства Национального фонда развития Ингушетии с 15 по 19 апреля, продуктовую помощь получили пожилые люди, малообеспеченные и многодетные семьи, родственники участников спецоперации, семьи погибших правоохранителей, инвалиды и люди, попавшие в тяжелое материальное положение. Отмечается, что к благотворительному марафону присоединились основатель благотворительного фонда "Сафмар" Михаил Гуцериев, отправивший десять тысяч сладких подарков детям Ингушетии, депутат Госдумы Бекхан Барахоев, который оказал помощь семьям военнослужащих, а также благотворительные фонды, общественные организации и неравнодушные жители республики. "Месяц Рамадан является временем проявления милосердия и щедрости. Каждый из нас должен прилагать усилия к искренним проявлениям этих качеств в своих поступках и деяниях. Наша задача сделать так, чтобы помощь в этот священный месяц дошла до каждого", - заявил Калиматов. У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана.
https://ria.ru/20230323/ramadan-1859434413.html
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михаил гуцериев, сафмар, госдума рф, россия, рамадан
Республика Ингушетия, Михаил Гуцериев, Сафмар, Госдума РФ, Россия, Рамадан
В Ингушетии более 4000 семей получили продуктовую помощь в Рамадан

В Ингушетии более 4000 семей получили продуктовую помощь во время месяца Рамадан

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКорзина с продуктами
Корзина с продуктами - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Более четырех тысяч семей в Ингушетии получили продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой властями республики, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что помощь получат около 2,5 тысячи семей республики.
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Священный месяц Рамадан в исламском мире
23 марта, 00:32
"По поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова для максимального охвата помощью всех категорий нуждающихся было выделено дополнительное финансирование. В итоге приуроченная к священному для мусульман месяцу Рамадан благотворительная акция "Мехка СагIа" охватила более 4 тысяч жителей Ингушетии", - говорится в сообщении.
Акция проходила на средства Национального фонда развития Ингушетии с 15 по 19 апреля, продуктовую помощь получили пожилые люди, малообеспеченные и многодетные семьи, родственники участников спецоперации, семьи погибших правоохранителей, инвалиды и люди, попавшие в тяжелое материальное положение.
Отмечается, что к благотворительному марафону присоединились основатель благотворительного фонда "Сафмар" Михаил Гуцериев, отправивший десять тысяч сладких подарков детям Ингушетии, депутат Госдумы Бекхан Барахоев, который оказал помощь семьям военнослужащих, а также благотворительные фонды, общественные организации и неравнодушные жители республики.
Месяц поста и молитв: мусульмане встретили Рамадан
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Рамадан чрезвычайно важен для мусульман. Они верят, что первые стихи Корана были открыты Мухаммеду именно в этот месяц, когда пророк пребывал в духовном уединении в пещере Хира.

Индонезийские мусульмане совершают вечернюю молитву под названием таравих, посвященную первому кануну священного месяца Рамадан, в мечети Истикляль в Джакарте

Рамадан чрезвычайно важен для мусульман. Они верят, что первые стихи Корана были открыты Мухаммеду именно в этот месяц, когда пророк пребывал в духовном уединении в пещере Хира.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
1 из 12
© AP Photo / Vincent Thian

Сроки Рамадана рассчитывают по лунному календарю, который на 11 дней короче Григорианского. Поэтому каждый следующий Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего.

Мужчина наблюдает новую Луну в начале священного месяца поста Рамадан в Куала-Лумпуре, Малайзия

Сроки Рамадана рассчитывают по лунному календарю, который на 11 дней короче Григорианского. Поэтому каждый следующий Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего.

© AP Photo / Vincent Thian
2 из 12
© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR

В 2023 году Рамадан наступил 22 марта с заходом солнца.

Рынок в Кабуле в преддверии священного для мусульман месяца поста Рамадан

В 2023 году Рамадан наступил 22 марта с заходом солнца.

© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
3 из 12
© AP Photo / Dar Yasin

Первый день мусульманского поста приходится на 23 марта, а последний — на 20 апреля.

Мужчина из Кашмира молится в первый день Рамадана в Сринагаре

Первый день мусульманского поста приходится на 23 марта, а последний — на 20 апреля.

© AP Photo / Dar Yasin
4 из 12
© AP Photo / Mahmoud Illean

Мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.

Мужчина наблюдает за Луной в телескоп рядом с мечетью Купол Скалы на Храмовой горе в Иерусалиме

Мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.

© AP Photo / Mahmoud Illean
5 из 12
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

Принимать пищу и пить можно лишь после захода солнца и до его восхода.

Палестинцы фотографируются с украшением в форме полумесяца в восточном Иерусалиме перед мусульманским месяцем поста Рамадан

Принимать пищу и пить можно лишь после захода солнца и до его восхода.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
6 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Месяц Рамадан положено проводить в молитвах, читать Коран, совершать добрые дела и раздавать милостыню.

Верующие совершают намаз в первый день священного месяца Рамадан в мечети Кебир-Джами в Симферополе

Месяц Рамадан положено проводить в молитвах, читать Коран, совершать добрые дела и раздавать милостыню.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 12
© AFP 2023 / SANJAY KANOJIA

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел за свою жизнь восполнить пропущенные дни, компенсировать их должны потомки.

Мужчина сушит вермишель из которой готовят традиционные сладкие блюда, популярные во время священного месяца Рамадан, в Праяградже

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел за свою жизнь восполнить пропущенные дни, компенсировать их должны потомки.

© AFP 2023 / SANJAY KANOJIA
8 из 12
© AP Photo / Dar Yasin

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

Кашмирские мусульмане молятся в храме в Сринагаре, Кашмир

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

© AP Photo / Dar Yasin
9 из 12
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

Чтобы облегчить пост для жителей жарких стран Персидского залива, власти всех шести стран региона распорядились на два-три часа сократить рабочий день и начинать его позднее.

Сомалийцы покупают арбузы к священному месяцу Рамадан на рынке в Могадишо

Чтобы облегчить пост для жителей жарких стран Персидского залива, власти всех шести стран региона распорядились на два-три часа сократить рабочий день и начинать его позднее.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
10 из 12
© AP Photo / Muhammad Sajjad

Деловая активность во время Рамадана замирает, не проводятся крупные общественные мероприятия, конференции или выставки.

Люди совершают полуденную молитву в мечете Мохаббат-Хан в первый день священного для мусульман месяца Рамадан в Пешаваре, Пакистан

Деловая активность во время Рамадана замирает, не проводятся крупные общественные мероприятия, конференции или выставки.

© AP Photo / Muhammad Sajjad
11 из 12
© AP Photo / Tatan Syuflana

Рамадан считается лучшим временем для семейных и дружеских встреч, когда младшие проводят время вместе со старшими.

Мусульмане читают Коран в первый день Рамадана в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия

Рамадан считается лучшим временем для семейных и дружеских встреч, когда младшие проводят время вместе со старшими.

© AP Photo / Tatan Syuflana
12 из 12

Рамадан чрезвычайно важен для мусульман. Они верят, что первые стихи Корана были открыты Мухаммеду именно в этот месяц, когда пророк пребывал в духовном уединении в пещере Хира.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
1 из 12

Сроки Рамадана рассчитывают по лунному календарю, который на 11 дней короче Григорианского. Поэтому каждый следующий Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего.

© AP Photo / Vincent Thian
2 из 12

В 2023 году Рамадан наступил 22 марта с заходом солнца.

© AFP 2023 / WAKIL KOHSAR
3 из 12

Первый день мусульманского поста приходится на 23 марта, а последний — на 20 апреля.

© AP Photo / Dar Yasin
4 из 12

Мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.

© AP Photo / Mahmoud Illean
5 из 12

Принимать пищу и пить можно лишь после захода солнца и до его восхода.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
6 из 12

Месяц Рамадан положено проводить в молитвах, читать Коран, совершать добрые дела и раздавать милостыню.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел за свою жизнь восполнить пропущенные дни, компенсировать их должны потомки.

© AFP 2023 / SANJAY KANOJIA
8 из 12

Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

© AP Photo / Dar Yasin
9 из 12

Чтобы облегчить пост для жителей жарких стран Персидского залива, власти всех шести стран региона распорядились на два-три часа сократить рабочий день и начинать его позднее.

© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
10 из 12

Деловая активность во время Рамадана замирает, не проводятся крупные общественные мероприятия, конференции или выставки.

© AP Photo / Muhammad Sajjad
11 из 12

Рамадан считается лучшим временем для семейных и дружеских встреч, когда младшие проводят время вместе со старшими.

© AP Photo / Tatan Syuflana
12 из 12
"Месяц Рамадан является временем проявления милосердия и щедрости. Каждый из нас должен прилагать усилия к искренним проявлениям этих качеств в своих поступках и деяниях. Наша задача сделать так, чтобы помощь в этот священный месяц дошла до каждого", - заявил Калиматов.
У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана.
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам
7 апреля, 11:00
 
Республика ИнгушетияМихаил ГуцериевСафмарГосдума РФРоссияРамадан
 
 
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