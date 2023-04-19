В Ингушетии более 4000 семей получили продуктовую помощь в Рамадан

НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Более четырех тысяч семей в Ингушетии получили продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой властями республики, сообщила пресс-служба главы региона. Ранее сообщалось, что помощь получат около 2,5 тысячи семей республики. "По поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова для максимального охвата помощью всех категорий нуждающихся было выделено дополнительное финансирование. В итоге приуроченная к священному для мусульман месяцу Рамадан благотворительная акция "Мехка СагIа" охватила более 4 тысяч жителей Ингушетии", - говорится в сообщении. Акция проходила на средства Национального фонда развития Ингушетии с 15 по 19 апреля, продуктовую помощь получили пожилые люди, малообеспеченные и многодетные семьи, родственники участников спецоперации, семьи погибших правоохранителей, инвалиды и люди, попавшие в тяжелое материальное положение. Отмечается, что к благотворительному марафону присоединились основатель благотворительного фонда "Сафмар" Михаил Гуцериев, отправивший десять тысяч сладких подарков детям Ингушетии, депутат Госдумы Бекхан Барахоев, который оказал помощь семьям военнослужащих, а также благотворительные фонды, общественные организации и неравнодушные жители республики. "Месяц Рамадан является временем проявления милосердия и щедрости. Каждый из нас должен прилагать усилия к искренним проявлениям этих качеств в своих поступках и деяниях. Наша задача сделать так, чтобы помощь в этот священный месяц дошла до каждого", - заявил Калиматов. У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана.
НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Более четырех тысяч семей в Ингушетии получили продуктовую помощь во время священного для мусульман месяца Рамадан в рамках благотворительной акции, проводимой властями республики, сообщила пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что помощь получат около 2,5 тысячи семей республики.
Священный месяц Рамадан в исламском мире
23 марта, 00:32
"По поручению главы региона Махмуда-Али Калиматова для максимального охвата помощью всех категорий нуждающихся было выделено дополнительное финансирование. В итоге приуроченная к священному для мусульман месяцу Рамадан благотворительная акция "Мехка СагIа" охватила более 4 тысяч жителей Ингушетии", - говорится в сообщении.
Акция проходила на средства Национального фонда развития Ингушетии с 15 по 19 апреля, продуктовую помощь получили пожилые люди, малообеспеченные и многодетные семьи, родственники участников спецоперации, семьи погибших правоохранителей, инвалиды и люди, попавшие в тяжелое материальное положение.
Отмечается, что к благотворительному марафону присоединились основатель благотворительного фонда "Сафмар" Михаил Гуцериев, отправивший десять тысяч сладких подарков детям Ингушетии, депутат Госдумы Бекхан Барахоев, который оказал помощь семьям военнослужащих, а также благотворительные фонды, общественные организации и неравнодушные жители республики.
"Месяц Рамадан является временем проявления милосердия и щедрости. Каждый из нас должен прилагать усилия к искренним проявлениям этих качеств в своих поступках и деяниях. Наша задача сделать так, чтобы помощь в этот священный месяц дошла до каждого", - заявил Калиматов.
У мусульман месяц Рамадан в этом году начался 23 марта. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана.
Житель Ингушетии, разыскиваемый за нападение на полицию, сдался силовикам
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