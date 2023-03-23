https://ria.ru/20230323/ramadan-1860182277.html

Месяц поста и молитв: мусульмане встретили Рамадан

Месяц поста и молитв: мусульмане встретили Рамадан - РИА Новости, 23.03.2023

Месяц поста и молитв: мусульмане встретили Рамадан

В арабском мире наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Первый день поста у верующих — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:29

2023-03-23T19:29

2023-03-23T19:29

фото

религия

рамадан

религиозные праздники

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В арабском мире наступил священный для мусульман месяц Рамадан. Первый день поста у верующих — в фотоленте Ria.ru.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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