Месяц поста и молитв: мусульмане встретили Рамадан

Рамадан чрезвычайно важен для мусульман. Они верят, что первые стихи Корана были открыты Мухаммеду именно в этот месяц, когда пророк пребывал в духовном уединении в пещере Хира.
Рамадан чрезвычайно важен для мусульман. Они верят, что первые стихи Корана были открыты Мухаммеду именно в этот месяц, когда пророк пребывал в духовном уединении в пещере Хира.
Сроки Рамадана рассчитывают по лунному календарю, который на 11 дней короче Григорианского. Поэтому каждый следующий Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего.
Сроки Рамадана рассчитывают по лунному календарю, который на 11 дней короче Григорианского. Поэтому каждый следующий Рамадан начинается на 11 дней раньше предыдущего.
В 2023 году Рамадан наступил 22 марта с заходом солнца.
Первый день мусульманского поста приходится на 23 марта, а последний — на 20 апреля.
Первый день мусульманского поста приходится на 23 марта, а последний — на 20 апреля.
Мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.
Мусульманам в течение дня запрещено пить, есть, курить благовония, вкушать удовольствия и предаваться развлечениям.
Принимать пищу и пить можно лишь после захода солнца и до его восхода.
Месяц Рамадан положено проводить в молитвах, читать Коран, совершать добрые дела и раздавать милостыню.
Месяц Рамадан положено проводить в молитвах, читать Коран, совершать добрые дела и раздавать милостыню.
Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел за свою жизнь восполнить пропущенные дни, компенсировать их должны потомки.
Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел за свою жизнь восполнить пропущенные дни, компенсировать их должны потомки.
Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.
Кроме обычных пяти молитв каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.
Чтобы облегчить пост для жителей жарких стран Персидского залива, власти всех шести стран региона распорядились на два-три часа сократить рабочий день и начинать его позднее.
Чтобы облегчить пост для жителей жарких стран Персидского залива, власти всех шести стран региона распорядились на два-три часа сократить рабочий день и начинать его позднее.
Деловая активность во время Рамадана замирает, не проводятся крупные общественные мероприятия, конференции или выставки.
Деловая активность во время Рамадана замирает, не проводятся крупные общественные мероприятия, конференции или выставки.
Рамадан считается лучшим временем для семейных и дружеских встреч, когда младшие проводят время вместе со старшими.
Рамадан считается лучшим временем для семейных и дружеских встреч, когда младшие проводят время вместе со старшими.