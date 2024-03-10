https://ria.ru/20240310/ramadan-1932091504.html

У мусульман наступает священный месяц Рамадан

У мусульман наступает священный месяц Рамадан - РИА Новости, 10.03.2024

У мусульман наступает священный месяц Рамадан

Священный месяц Рамадан наступает в ночь с 10 на 11 марта, в этот период правоверные воздерживаются от пищи и воды, читают молитвы и уделяют особое внимание... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T01:39

2024-03-10T01:39

2024-03-10T05:53

россия

рушан аббясов

религиозные праздники

религия

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Священный месяц Рамадан наступает в ночь с 10 на 11 марта, в этот период правоверные воздерживаются от пищи и воды, читают молитвы и уделяют особое внимание благим делам, рассказал РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР), зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов."С закатом солнца в воскресенье для мусульман всего мира наступает священный месяц Рамадан. В этот период, с восхода солнца и до заката, правоверные не употребляют пищу, не пьют воду. В Рамадан должны прекращаться все военные конфликты, ссоры, распри. Это месяц благих дел, благотворительных проектов, время молитв и чтений Корана в мечетях и молельных домах", - рассказал Рушан Аббясов. По словам первого зампреда СМР, в России в период этого месяца после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих."В Рамадан важно проанализировать свои деяния, над чем стоит поработать верующему, на что обратить внимание. Несомненно, это месяц, когда необходимо проявить терпение, внимание к ближнему. Это время общения с Аллахом", — добавил муфтий Аббясов. Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля.

https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html

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россия, рушан аббясов, религиозные праздники