Хрустящие и сочные: как вырастить богатый урожай кабачков
© PixabayКогда сажать кабачки
© Pixabay
Когда сажать кабачки
Оглавление
- Посадка кабачков
- В открытом грунте
- В теплице
- Когда сажать кабачки
- По региону
- По лунному календарю
- Критерии выбора сорта
- Посев семян на рассаду
- Выбор емкости
- Подготовка грунта
- Подготовка семян
- Посев
- Пикировка
- Подкормка
- Уход за рассадой
- Посадка в открытый грунт
- Выбор места
- Подготовка почвы
- Подготовка рассады
- Глубина посадки
- Схема посадки
- Способы посадки
- Процесс посадки
- Как правильно ухаживать после посадки
- Полив
- Подкормки
- Прищипка
- Борьба с болезнями и вредителями
- Ошибки в посадке
- Сбор и хранение урожая
- Советы опытных огородников
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Кабачки — одна из самых неприхотливых и скороспелых овощных культур. Семена этого овоща можно сажать как на рассаду, так и сразу в открытый грунт, когда позволяет погода. О том, как и когда сажать кабачки, какой им нужен уход, благоприятные дни для посадки по лунному календарю — в материале РИА Новости.
Посадка кабачков
В открытом грунте
Посадка кабачков на улице возможна в том случае, если установилась стабильная погода (без заморозков) и почва прогрелась до 20 градусов. Однако для незащищенного грунта лучше использовать рассадный метод — выращивание молодых растений дома с дальнейшей пересадкой в открытый грунт. Это необходимо для того, чтобы ростки окрепли и получился обильный урожай.
© Pixabay / Pascvii Рассада кабачков в открытом грунте
© Pixabay / Pascvii
Рассада кабачков в открытом грунте
В теплице
Тепличный вариант выращивания кабачков пользуется популярностью у огородников, так как благодаря укрытию пленкой можно посадить растения безрассадным методом (посев семян сразу в грунт) раньше срока и уберечь их от резких заморозков. Как только погода станет теплой, пленку можно убрать и использовать в качестве защиты от сорняков.
Когда сажать кабачки
Чтобы получить хороший урожай, важно правильно подобрать время для посадки семян на рассаду и в открытый грунт. В разных регионах сроки отличаются из-за климатических условий. Кроме того, на урожайность также могут влиять фазы Луны, поэтому стоит учитывать благоприятные и неблагоприятные дни.
По региону
Таблица сроков посадки кабачков по региону
Регион
Посадка семян для рассады дома или в теплице
Посадка семян в открытый грунт
Южные регионы
Конец марта
Вторая половина апреля и первая половина мая
Урал
Начало мая
Конец мая и начало июня
Сибирь
Начало мая
Конец мая и начало июня
Средняя полоса
Середина апреля
Середина мая
Ленинградская область
Начало мая
Конец мая и начало июня
На юге чаще всего кабачки сажают безрассадным методом, в то время как в других регионах преобладает использование рассады из-за более холодного климата.
© Pixabay / Manon25sРассада
© Pixabay / Manon25s
Рассада
По лунному календарю
Лунный календарь основан на движении Луны вокруг Солнца. Она проходит нескольких фаз:
- новолуние — неблагоприятное время для всех действий в огороде;
- растущая Луна— самое подходящее время, так как вместе с ней растут все культуры;
- полнолуние — можно заниматься уходом за растениями, но посадка запрещена;
- убывающая Луна— благоприятное время только для работы с корнеплодами.
Таблица благоприятных дней для посадки кабачков в 2024 году
Месяц
Посадка семян в теплицу или на рассаду
Посадка семян в открытый грунт
Апрель
20, 22 – 23, 29
2-4, 12-13, 21, 25-26, 29-300
Май
10-17
10 – 19, 21, 27
Июнь
не подходит для рассады
19, 10
Критерии выбора сорта
У кабачков существует множество разных сортов. Овощи различаются по размеру, цвету, форме, урожайности и вкусовым качествам. Выбирая тот или иной сорт, стоит внимательно изучать характеристики на упаковке семян, чтобы вырастить кабачки правильно.
Основные критерии выбора сорта:
- форма куста — многие сорта кабачков кустовые, но одни более компактные, а другие более пышные;
- опыление — одни сорта опыляются насекомыми, другие самостоятельно;
- урожайность — может отличаться у разных сортов;
- сроки созревания — существуют сверхранние (28-40 дней), раннеспелые (41-45 дней созревания), среднеранние (46-51 дней), среднеспелые (52-61) и поздние сорта (100-106 дней);
- форма кабачков — вытянутые, сферические, округлые и т.д.;
- цвет — зеленые, желтые, белые, черные, с пятнами или без и т.д.;
- вкус — одни сорта могут быть слаще других.
Популярные сорта кабачков: "Искандер", "Кулинарный", "Черный Красавец", "Тосха", "Карам", "Золотинка", "Пантеон" и др.
Посев семян на рассаду
С посевом семян кабачков на рассаду огородники советуют не торопиться, т.к. растение для высадки, в среднем, созревает около 25 дней. Кроме того, важно создать все условия для успешного роста рассады: подобрать подходящую емкость, определиться с грунтом, обработать семена и т.д.
Выбор емкости
Тара для рассады кабачков должна быть объемом 0,2-0,5 мл и с отверстиями.
"Высев подготовленных семян следует производить в пластиковые непрозрачные стаканы либо торфоперегнойные горшочки, высота которых должна быть от 10 до 12 сантиметров", — добавила Ольга Промская, агроном-агрохимик.
Подготовка грунта
Залог здоровой рассады — качественная почва. Она должна быть рыхлой и насыщенной. Для этого агроном рекомендует сделать почвосмесь из огородной земли и перегноя либо торфа в соотношении 1:1.
Подготовка семян
В первую очередь необходимо приобретать семена у проверенных производителей, обращая внимание на срок годности и целостность упаковки. Затем можно начинать процедуры по их подготовке.
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"Для высева подходят только большие полновесные семена, которые на протяжении четырех недель должны находиться рядом с отопительными приборами, оптимальная температура - 25 градусов. Если семена относятся к гибридным сортам, то они не нуждаются в прогревании", — добавила Ольга Промская.
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Затем можно приступать к сортировке, обеззараживанию, закаливанию и проращиванию.
- Сортировка
Для посадки стоит отобрать самые крупные экземпляры. После этого необходимо провести проверку на всхожесть: семена погружают в солевой раствор из расчета 30 г на 1 л воды. Спустя час наиболее качественные опускаются на дно, а пустые всплывают.
- Обеззараживание
Обеззараживание необходимо проводить как для семян, собранных своими руками, так и для покупных.
"Для этого семена нужно на 15-20 мин опустить в слабый раствор марганцовки, затем посевной материал следует промыть в проточной воде", — рассказала Ольга Промская.
- Закаливание
Особенно полезно закаливание для раннеспелых сортов кабачков. Чтобы правильно подготовить семена, нужно положить их на нижнюю полку холодильника и подержать там в течение двух-трёх суток. Другой вариант — чередовать холод и тепло. Например, положить семена в холодильник на 14 часов, а затем достать и оставить при комнатной температуре на 8-10 часов.
- Проращивание
Продезинфицированный посевной материал необходимо поместить в увлажненную ткань для набухания, так семена должны пролежать двое суток в тепле при температуре около 20 градусов. Затем их на два дня убирают в помещение с температурой 6 градусов.
Посев
В стаканчик необходимо положить семечко, которое к этому времени должно проклюнуться (после проращивания). Семена кабачка не нуждаются в глубокой заделке, их нужно засыпать тонким слоем субстрата, толщина которого должна составлять от 0,5 до 1 см. Затем субстрат аккуратно увлажняют, а его поверхность накрывают целлофановым пакетом. После этого посевы убирают в теплое место (от 22 до 28 градусов).
Пикировка
В случае с кабачками пикировка (прищипывание корня) крайне нежелательна. Это связано с тем, что вмешательство в корневую систему этого растения может спровоцировать болезни и в целом ухудшить приживаемость.
Подкормка
Первую подкормку следует выполнять спустя полторы недели после посева семян. Минеральные удобрения способствуют укреплению корней, стимулируя рост побегов. Особое внимание стоит уделить азоту, желательно, чтобы он присутствовал в составе каждой подкормки. Для этого подойдет удобрение "Карбамид" (мочевина). Достаточно растворить 6-7 г продукта в 5 л воды. Такую подкормку лучше всего проводить вечером.
Уход за рассадой
Чтобы рассада росла крепкой и здоровой, важно поддерживать комфортные для ее роста условия:
"После появления всходов горшки нужно переставить в более прохладное место: от 20 до 22 градусов в дневное время и от 15 до 16 градусов в ночное.
Поливать рассаду нужно один раз в семь дней, но очень обильно, а лишнюю жидкость обязательно сливать. В связи с этим стаканчики рекомендуется выставлять на поддон. Если растения отличаются стремительным ростом, но пересадка в ближайшее время не запланирована, то в емкость при необходимости нужно досыпать немного субстрата", — рассказала агроном.
© Pixabay / ajcespedesЦветение кабачка
© Pixabay / ajcespedes
Цветение кабачка
Посадка в открытый грунт
Рассаду можно пересадить в открытую почву спустя 20–30 дней. Если семена были посеяны в торфяные либо торфоперегнойные горшочки, их можно будет высадить вместе с емкостью.
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"Высадку рассады кабачков в открытую почву следует производить только после появления трех - четырех настоящих листьев, при этом почва должна прогреться до температуры 20–24 градусов. Как правило, время высадки кабачков в открытую почву приходится на вторую половину мая", — пояснила Ольга Промская.
Выбор места
Для выращивания культуры необходимо выбрать солнечный участок. Также растение должно быть надёжно защищено от порывов ветра — при угрозе заморозков в ночное время либо стремительного похолодания пересаженную рассаду необходимо укрыть пленкой или обрезанными пластиковыми бутылками.
Подготовка почвы
Для выращивания кабачков подходит хорошо дренированный грунт с высоким содержанием питательных веществ и небольшим количеством азота. Но в целом культура может расти в любой почве.
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"Важно, чтобы грунт был хорошо прогретым и рыхлым. Именно поэтому для такого растения необходимо делать высокие грядки (около 25 сантиметров). Кабачки не следует выращивать на том участке, где до этого росли представители семейства тыквенных. Хорошими предшественниками для такой культуры являются томаты, капуста, сидераты, лук, редис, салат, укроп и шпинат", — прокомментировала агроном.
Подготовка рассады
К закалке рассады приступают за семь дней до пересадки ее в открытую почву. Для этого рассаду необходимо каждый день на несколько часов переносить на улицу, в первое время ей понадобится защита (например, укрытие пленкой) от порывов ветра и сквозняка. Прежде чем приступить к высадке, растения рекомендуется опрыскать в целях профилактики раствором "Эпина" и обильно полить.
Глубина посадки
Для приживания рассады нужно подготовить лунки глубиной до 30 см и шириной до 50 см. Если сажать кабачки семенами, то достаточно всего 5-7 см глубины.
Схема посадки
Поскольку кабачок - овощ относительно крупный, стандартная схема посадки, например, на Юге — 70х30, в Московской области — 70х70 см.
Способы посадки
Сажать кабачок можно разными способами в зависимости от климата региона.
- Рассадный
Это наиболее эффективный способ выращивания кабачков в холодных регионах России. Растения успевают окрепнуть к моменту высадки и лучше приживаются.
- Безрассадный
Этот способ подразумевает посадку сразу в грунт. Он менее трудоемкий, но возможен только при условии хорошо прогретой почвы. На юге России такой вариант наиболее подходящий.
© Pixabay / MonikaPКабачок
© Pixabay / MonikaP
Кабачок
Процесс посадки
Сажать рассаду или семена кабачка лучше всего в теплую пасмурную погоду, чтобы избежать солнечного ожога молодого растения. Выкопав лунки необходимых размеров, их обязательно нужно полить, затем высадить растение, присыпать землей и снова полить.
"Пересаживают кабачки осторожно (переваливают), так как они крайне негативно реагируют на пересадку. После приживления обязательно проводится прополка, так как на этапе укоренения кабачок еще очень слаб", — добавила эксперт.
Как правильно ухаживать после посадки
Уход за кабачками после посадки довольно прост — достаточно регулярно поливать растение под корень по мере подсыхания почвы, рыхлить ее между рядами и удалять сорняки.
Полив
Сроки полива зависят от запасов влаги в почве, ее поступления и испарения. В жаркую погоду растение поливают по два раза в день. В обычное время достаточно одного полива в 7-10 дней.
Во избежание поражения кабачка болезнями недопустим полив непрогретой артезианской водой. Нарушение режима выращивания, особенно в случае частых туманов, обильных рос, относительно низкой температуры, ведет к возникновению заболеваний мучнистой росой, бактериозом и др.
© Pixabay / RaionaКабачок
© Pixabay / Raiona
Кабачок
Подкормки
Так же, как и рассаду, кабачок тоже необходимо удобрять подкормками, в составе которых есть азот.
Кроме того, удобрения следует вносить до цветения — подойдет раствор коровяка и нитрофоски, во время цветения — древесная зола и "Эффектон", и плодоношения — суперфосфат, мочевина и сульфат калия.
Прищипка
Прищипывание — удаление верхней части молодого побега. Некоторым сортам растения, например, кустовым эта процедура не требуется — достаточно регулярно собирать урожай. У плетистых сортов можно удалить часть стебля в период начала цветения бутонов, чтобы повысить урожайность.
Борьба с болезнями и вредителями
Самые главные враги кабачка — бахчевая тля, слизни и белокрылки. Насекомые атакуют плоды, высасывая питательные соки, и создают благоприятную среду для развития различных болезней, например, грибковых. В борьбе с тлей подойдет мыльный раствор (300 г мыла на 10 л воды). Избавиться от слизней поможет только ручной сбор, а в случае с белокрылками — омывание листьев водой и рыхление почвы.
К болезням кабачков относят мучнистую росу, черную плесень, бактериоз и др. Чтобы не допустить их появление и развитие, важно после высадки обработать растение 1-процентным раствором бордосской смеси. При различных болезнях также эффективно помогает раствор фунгицида.
Ошибки в посадке
Самая главная ошибка, которую можно допустить при переселении кабачков в открытый грунт, — это густая посадка. Загущение будет мешать растениям развиваться в полной мере — им не будет хватать солнца и питания, что впоследствии приведет к увяданию.
Существуют и другие ошибки:
- посадка в полной тени;
- высаживание растения раньше положенного срока ради более раннего урожая;
- неподходящая почва;
- частый или редкий полив;
- отсутствие подкормки.
Сбор и хранение урожая
Как только кабачки созреют, достигнув возраста примерно 10-12 дней, их уже можно собирать, чтобы не допустить перезревания плодов. Такую процедуру можно проводить один - два раза в неделю.
Хранить собранные молодые кабачки рекомендуется при температуре 0-2 градуса в течение двух недель. Спелые кабачки можно хранить пять месяцев в сухом прохладном месте.
Советы опытных огородников
Чтобы получить хороший урожай, специалисты в сфере сельского хозяйства рекомендуют:
- менять места грядок для ежегодной посадки;
- поливать грядки с кабачками после семи вечера, когда нет яркого солнца, и только под корень;
- удалять нижние листья, которые лежат на земле, чтобы не скапливалась лишняя влага под ними;
- делать подкормки в сухую пасмурную погоду, чтобы не допустить ожога листьев.