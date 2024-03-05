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13:38 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/zhelezo-1762063650.html
Дефицит железа в организме: чем опасен и как восполнить за счет продуктов
Продукты богатые железом: таблица в каких содержится больше всего
Дефицит железа в организме: чем опасен и как восполнить за счет продуктов
С железодефицитом сталкивается каждый пятый житель планеты. Какие симптомы говорят о нехватке микроэлемента, можно ли решить проблему только сбалансированным... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:38
2024-03-05T13:38
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. С железодефицитом сталкивается каждый пятый житель планеты. Какие симптомы говорят о нехватке микроэлемента, можно ли решить проблему только сбалансированным питанием и список продуктов, в которых содержится много железа – в материале РИА Новости.Железо в организмеНа что влияетЖелезо – важнейший микроэлемент, обеспечивающий ряд процессов в человеческом организме. Его недостаток моментально сказывается на внешности, здоровье и общем самочувствии человека.Железо отвечает за такие процессы как:Не менее важную роль железо играет в регуляции работы щитовидной железы, а еще помогает поддерживать защитную функцию организма.Чем опасен дефицит железа"Современная статистика показывает, что дефицит железа встречается у ⅕ всего населения Земли. Чаще среди женского населения, так как расход этого микроэлемента у женщин выше", – объясняет Екатерина Ладикова, терапевт-диетолог.При дефиците железа организм испытывает недостаток кислорода. Это приводит к сбоям в сердечно-сосудистой системе, к усталости.&quot;В то же время истинный дефицит железа встречается не так часто, как латентный (скрытый), который чаще связан с дефицитом потребления белка, сниженной кислотностью желудочного сока&quot;, – продолжает эксперт.Один из наиболее частых признаков недостатка железа – постоянная усталость. При этом человек уже с утра просыпается с этим чувством, а при малейших физических нагрузках начинается одышка. Происходит это как раз из-за недостатка кислорода.Плохой аппетит также может указывать на то, что пора задуматься о сбалансированном питании и добавить в рацион больше продуктов с высоким содержанием железа. Должны насторожить новые необычные пристрастия в еде. Например, хочется погрызть мел или съесть бумагу.Говоря о внешних признаках дефицита железа, эксперты выделяют бледность кожи, слабость и ломкость ногтей и волос. Также часто в уголках губ могут возникать небольшие язвы.Ухудшение памяти, головокружение и даже раздражительность – тоже частые признаки недостатка железа в организме.Железо активно участвует в работе защитной системы организма. Поэтому дефицит микроэлемента может быть причиной постоянных простуд и инфекционных заболеваний ЖКТ. Главное – не допустить переход инфекций в хроническую форму. Железодефицитная анемия (ЖДА) увеличивает вероятность заболеваний сердца и печени.Наиболее склонны к развитию дефицита железа женщины детородного возраста. У мужчин и женщин после менопаузы железодефицитная анемия встречается реже. Дети также входят в группу риска развития патологии.Суточная норма"Железо – необходимый организму микроэлемент. Он участвует в доставке кислорода к клеткам и в холестериновом обмене, входит в состав ферментов, которые разрушают и утилизируют токсины. Без железа наш организм не сможет получить энергию из клетки", – подчеркивает терапевт-диетолог.В организме человека содержится 2,5-4,5 г железа, его уровень необходимо постоянно поддерживать и регулярно восполнять. Чтобы предотвратить дефицит микроэлемента, нужно сбалансированно питаться, выбирать продукты с его высоким содержанием.Суточная норма потребления железа напрямую зависит от следующих факторов:Новорожденные до полугодовалого возраста не нуждаются в большом пополнении запасов железа. Для них суточная норма пополнения составляет 0,25 мг. Ежедневная норма ребенка 6-12 месяцев достигает 4 мг. С года и до подросткового возраста увеличивается до 10-13 мг. В период 14-18 лет девочкам необходимо принимать 15 мг железа в сутки, а юношам – 11 мг.Суточная потребность железа у женщин составляет 20-30 мг, мужчин – 8-12 мг. Такая разница в цифрах связана с тем, что ежемесячно организм женщины во время менструального цикла теряет большое количество микроэлемента.Для пожилых людей суточная норма потребления железа одинакова у мужчин и женщин.Есть случаи, когда суточные нормы железа могут быть больше. Так, во время беременности женщинам необходимо 33 мг железа в сутки. Увеличить норму нужно также после операций и травм, а также после донорства крови.Основы питания при дефиците железаНеобходимую норму железа человек должен получать вместе с пищей. Но не всегда происходит усвоение микроэлемента в нужном количестве. Причиной могут быть даже заморозка и долгое хранение продуктов.Важно, чтобы в рационе было как можно больше разнообразных продуктов. Это необходимо, чтобы минимизировать шансы развития дефицита железа или других микроэлементов.При недостатке железа приходится соблюдать определенную диету. К примеру, учитывать, что некоторые элементы в продуктах могут мешать усвоению железа организмом.Основные продукты, которые не стоит употреблять вместе с теми, что содержат железо:Специалисты рекомендуют есть или пить вышеперечисленное лишь спустя три-четыре часа после продуктов с высоким содержанием железа.Этим диета при дефиците железа не ограничивается. Следует полностью отказаться от жирного, жареного и острого. Такая еда раздражает слизистые оболочки ЖКТ и затрудняет всасывание железа.Чтобы железо усваивалось лучше и быстрее, ему необходимы "помощники" — определенные минералы и витамины:Продукты с высоким содержанием железаОрганизм не способен самостоятельно вырабатывать железо, он лишь может перерабатывать этот микроэлемент, получая его с пищей.Но еда с высоким содержанием железа не всегда повышает его уровень. Объясняется это тем, что железо бывает двух видов: гемовое и негемовое.По этой причине веганам и вегетарианцам необходимо регулярно проверять уровень железа в организме. А при его дефиците принимать специальные пищевые добавки.Для идеального результата диетологи рекомендуют совмещать в рационе продукты животного и растительного происхождения. Это поможет улучшить всасывание железа в разы.Среди пищи животного происхождения больше всего железа в мясе, морепродуктах, рыбе и яйцах. Из продуктов растительного происхождения хорошими запасами микроэлемента располагают бобовые, овощи и зелень. Особенно много железа в горохе, фасоли, чечевицы, других бобовых и брокколи.Таблица продуктов с самым высоким содержанием железаКак сохранить железо в пищеЕще одно преимущество гемового железа – высокая степень термоустойчивости. Растительные продукты в процессе термической обработки могут потерять больше половины запаса микроэлемента. Правда, во время варки негемовое железо испаряется не полностью: часть переходит в воду.Чтобы сохранить этот важный микроэлемент в пище, можно прибегнуть к некоторым хитростям. Во-первых, стоит максимально сократить время готовки. При этом воду постараться добавлять в минимальном количестве. Во-вторых, по возможности использовать чугунную посуду — она может дополнительно насытить железом пищу. Особенно хорошо поглощают железо из такой тары кислые продукты.Советы от врача"Набрать железо из продуктов в современном мире становится все более сложным. Например, в яблоке, что так славилось высоким уровнем железа, за последние 100 лет содержание его снизилось на 70 процентов. И так во всех продуктах.Заметить дефицит железа легко – стоит прислушаться к себе. Часто отсутствие сил и энергии намекает нам на это. Далее — сдаем анализы: общий анализ крови, на уровень ферритина, общего белка. Копрограмма поможет узнать, как работает ваша система ЖКТ, что немаловажно для восстановления дефицитов", – рекомендует Екатерина Ладикова.Чтобы сохранить железо в организме терапевт-диетолог советует:
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здоровье - общество, продукты, еда, россия, витамины
Здоровье - Общество, Продукты, Еда, Россия, Витамины

Дефицит железа в организме: чем опасен и как восполнить за счет продуктов

© Fotolia / IDNЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Fotolia / IDN
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Оглавление
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. С железодефицитом сталкивается каждый пятый житель планеты. Какие симптомы говорят о нехватке микроэлемента, можно ли решить проблему только сбалансированным питанием и список продуктов, в которых содержится много железа – в материале РИА Новости.

Железо в организме

На что влияет

Железо – важнейший микроэлемент, обеспечивающий ряд процессов в человеческом организме. Его недостаток моментально сказывается на внешности, здоровье и общем самочувствии человека.
Медик в клинико-диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Железо в крови: анемия и гемохроматоз, как лечить, советы врачей
24 сентября 2021, 21:09
Железо отвечает за такие процессы как:
  • транспортировка кислорода к тканям. Железо входит в состав гемоглобина, из которого состоят эритроциты (красные кровяные клетки). Железо захватывает кислород, а эритроциты переносят его к органам и клеткам. За счет этого и происходит клеточное дыхание;
  • метаболизм. Железо представляет собой составную часть многих белков и ферментов, которые задействованы в обменных процессах. Также микроэлемент помогает иммунной системе в борьбе с агрессорами.
Не менее важную роль железо играет в регуляции работы щитовидной железы, а еще помогает поддерживать защитную функцию организма.
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
Как понять, что болит поджелудочная: симптомы и лечение панкреатита
2 декабря 2021, 18:36

Чем опасен дефицит железа

"Современная статистика показывает, что дефицит железа встречается у ⅕ всего населения Земли. Чаще среди женского населения, так как расход этого микроэлемента у женщин выше", – объясняет Екатерина Ладикова, терапевт-диетолог.
При дефиците железа организм испытывает недостаток кислорода. Это приводит к сбоям в сердечно-сосудистой системе, к усталости.
Сбалансированное питание - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
2 ноября 2021, 03:15
«

"В то же время истинный дефицит железа встречается не так часто, как латентный (скрытый), который чаще связан с дефицитом потребления белка, сниженной кислотностью желудочного сока", – продолжает эксперт.

Один из наиболее частых признаков недостатка железа – постоянная усталость. При этом человек уже с утра просыпается с этим чувством, а при малейших физических нагрузках начинается одышка. Происходит это как раз из-за недостатка кислорода.
Вам с глиной, с песком или с мелом? Все о новом тренде - землеедении - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вам с глиной, с песком или с мелом? Все о новом тренде - землеедении
22 ноября 2021, 09:04
Плохой аппетит также может указывать на то, что пора задуматься о сбалансированном питании и добавить в рацион больше продуктов с высоким содержанием железа. Должны насторожить новые необычные пристрастия в еде. Например, хочется погрызть мел или съесть бумагу.
Говоря о внешних признаках дефицита железа, эксперты выделяют бледность кожи, слабость и ломкость ногтей и волос. Также часто в уголках губ могут возникать небольшие язвы.
© Depositphotos.com / bit245Продукты, содержащие витамин С
Продукты, содержащие витамин С - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos.com / bit245
Продукты, содержащие витамин С
Ухудшение памяти, головокружение и даже раздражительность – тоже частые признаки недостатка железа в организме.
Железо активно участвует в работе защитной системы организма. Поэтому дефицит микроэлемента может быть причиной постоянных простуд и инфекционных заболеваний ЖКТ. Главное – не допустить переход инфекций в хроническую форму.
Тарелка с фруктами - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Диета при панкреатите: стоп-лист продуктов, меню и рекомендации
22 ноября 2021, 20:13
Железодефицитная анемия (ЖДА) увеличивает вероятность заболеваний сердца и печени.
Наиболее склонны к развитию дефицита железа женщины детородного возраста. У мужчин и женщин после менопаузы железодефицитная анемия встречается реже. Дети также входят в группу риска развития патологии.

Суточная норма

«
"Железо – необходимый организму микроэлемент. Он участвует в доставке кислорода к клеткам и в холестериновом обмене, входит в состав ферментов, которые разрушают и утилизируют токсины. Без железа наш организм не сможет получить энергию из клетки", – подчеркивает терапевт-диетолог.
В организме человека содержится 2,5-4,5 г железа, его уровень необходимо постоянно поддерживать и регулярно восполнять. Чтобы предотвратить дефицит микроэлемента, нужно сбалансированно питаться, выбирать продукты с его высоким содержанием.
Завтрак - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
11 ноября 2021, 02:35
Суточная норма потребления железа напрямую зависит от следующих факторов:
  1. 1.
    возраст;
  2. 2.
    пол;
  3. 3.
    образ жизни;
  4. 4.
    состояние здоровья.
Новорожденные до полугодовалого возраста не нуждаются в большом пополнении запасов железа. Для них суточная норма пополнения составляет 0,25 мг. Ежедневная норма ребенка 6-12 месяцев достигает 4 мг. С года и до подросткового возраста увеличивается до 10-13 мг. В период 14-18 лет девочкам необходимо принимать 15 мг железа в сутки, а юношам – 11 мг.
Завтрак из яиц - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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20 октября 2021, 03:55
Суточная потребность железа у женщин составляет 20-30 мг, мужчин – 8-12 мг. Такая разница в цифрах связана с тем, что ежемесячно организм женщины во время менструального цикла теряет большое количество микроэлемента.
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24 ноября 2021, 18:28
Для пожилых людей суточная норма потребления железа одинакова у мужчин и женщин.
Есть случаи, когда суточные нормы железа могут быть больше. Так, во время беременности женщинам необходимо 33 мг железа в сутки. Увеличить норму нужно также после операций и травм, а также после донорства крови.
© Depositphotos.com / AndreyPopovЗабор крови у беременной женщины
Забор крови у беременной женщины - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos.com / AndreyPopov
Забор крови у беременной женщины

Основы питания при дефиците железа

Необходимую норму железа человек должен получать вместе с пищей. Но не всегда происходит усвоение микроэлемента в нужном количестве. Причиной могут быть даже заморозка и долгое хранение продуктов.
Важно, чтобы в рационе было как можно больше разнообразных продуктов. Это необходимо, чтобы минимизировать шансы развития дефицита железа или других микроэлементов.
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13 ноября 2023, 17:09
При недостатке железа приходится соблюдать определенную диету. К примеру, учитывать, что некоторые элементы в продуктах могут мешать усвоению железа организмом.
Основные продукты, которые не стоит употреблять вместе с теми, что содержат железо:
  • молоко и кисломолочные продукты. Кальций, находящийся в них в большом количестве, "борется" за усвоение с железом;
  • семечки, орехи и другие источники магния. Магний, как и кальций, мешает усвоению железа;
  • чай и кофе. Снижают усвоение железа в три раза.
Специалисты рекомендуют есть или пить вышеперечисленное лишь спустя три-четыре часа после продуктов с высоким содержанием железа.
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Этим диета при дефиците железа не ограничивается. Следует полностью отказаться от жирного, жареного и острого. Такая еда раздражает слизистые оболочки ЖКТ и затрудняет всасывание железа.
Чтобы железо усваивалось лучше и быстрее, ему необходимы "помощники" — определенные минералы и витамины:
  1. 1.
    Витамин С. Содержится в апельсинах и грейпфрутах, красном перце, смородине, шиповнике.
  2. 2.
    Витамин А. Его много в печени, моркови, шпинате, тыкве.
  3. 3.
    Витамин В9 (фолиевая кислота). Содержится в сое, яйцах, помидорах, моллюсках.
  4. 4.
    Медь. Источники – морепродукты, капуста, рыба.
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Продукты с высоким содержанием железа

Организм не способен самостоятельно вырабатывать железо, он лишь может перерабатывать этот микроэлемент, получая его с пищей.
Но еда с высоким содержанием железа не всегда повышает его уровень. Объясняется это тем, что железо бывает двух видов: гемовое и негемовое.
  • Гемовое железо содержат продукты животного происхождения (мясо, рыба, моллюски), оно легко усваивается.
  • Негемовое железо содержится в растительной пище (орехи, сухофрукты, овощи) и усваивается в два с половиной раза хуже гемового.
По этой причине веганам и вегетарианцам необходимо регулярно проверять уровень железа в организме. А при его дефиците принимать специальные пищевые добавки.
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Для идеального результата диетологи рекомендуют совмещать в рационе продукты животного и растительного происхождения. Это поможет улучшить всасывание железа в разы.
Среди пищи животного происхождения больше всего железа в мясе, морепродуктах, рыбе и яйцах. Из продуктов растительного происхождения хорошими запасами микроэлемента располагают бобовые, овощи и зелень. Особенно много железа в горохе, фасоли, чечевицы, других бобовых и брокколи.
CC BY 2.0 / Flickr/whologwhy / Брокколи
Брокколи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
CC BY 2.0 / Flickr/whologwhy /
Брокколи

Таблица продуктов с самым высоким содержанием железа

Продукты животного происхождения

Продукт

Содержание железа (мг/на 100 г)

Печень свиная

20

Печень куриная

8,6

Моллюски

7-14

Желток куриного яйца

6,7

Устрицы

6,2

Почки говяжьи

6

Печень говяжья

5,8

Язык говяжий

4

Мидии

4

Мясо кролика

3,3

Мясо индейки

1,4

Продукты растительного происхождения

Продукт

Содержание железа (мг/на 100 г)

Морская капуста

16

Тыквенные семечки

16

Кунжут

16

Фасоль

11-12,4

Чечевица

8

Шпинат

6,8

Яблоки сушеные

6

Арахис

5

Грибы сушеные

4-5

Картофель

4,1

Геркулес

3,6

Спаржа

2,1

© Depositphotos.com / AnekДевушка готовит смузи
Девушка готовит смузи - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© Depositphotos.com / Anek
Девушка готовит смузи

Как сохранить железо в пище

Еще одно преимущество гемового железа – высокая степень термоустойчивости. Растительные продукты в процессе термической обработки могут потерять больше половины запаса микроэлемента. Правда, во время варки негемовое железо испаряется не полностью: часть переходит в воду.
Чтобы сохранить этот важный микроэлемент в пище, можно прибегнуть к некоторым хитростям. Во-первых, стоит максимально сократить время готовки. При этом воду постараться добавлять в минимальном количестве. Во-вторых, по возможности использовать чугунную посуду — она может дополнительно насытить железом пищу. Особенно хорошо поглощают железо из такой тары кислые продукты.
Изжога - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
На какие заболевания может указывать изжога?
13 октября 2021, 04:00

Советы от врача

«
"Набрать железо из продуктов в современном мире становится все более сложным. Например, в яблоке, что так славилось высоким уровнем железа, за последние 100 лет содержание его снизилось на 70 процентов. И так во всех продуктах.
Заметить дефицит железа легко – стоит прислушаться к себе. Часто отсутствие сил и энергии намекает нам на это. Далее — сдаем анализы: общий анализ крови, на уровень ферритина, общего белка. Копрограмма поможет узнать, как работает ваша система ЖКТ, что немаловажно для восстановления дефицитов", – рекомендует Екатерина Ладикова.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Медицинский работник проводит забор крови
Чтобы сохранить железо в организме терапевт-диетолог советует:
  1. 1.
    Заботиться о работе ЖКТ. В частности, проверить и восстановить кислотность желудка, ведь сейчас многие намеренно снижают кислотность препаратами, а после страдают от последствий.
  2. 2.
    Питание должно быть разнообразным исбалансированным. Сейчас есть множество дневников, которые помогают контролировать нутриентный состав и даже количество витаминов и минералов в потребляемых продуктах.
  3. 3.
    Минимально обрабатывать пищу. Термическое воздействие разрушает часть важных элементов.
  4. 4.
    Следить за поступлением белка и его усвоением.
  5. 5.
    Следить за расходом железа. Особенно это касается женщин с обильными менструациями.
Котлета - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
Врач назвала запретные в пожилом возрасте продукты
1 октября 2021, 02:15
 
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