Рейтинг@Mail.ru
Биография Виктории Нуланд - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 05.03.2024 (обновлено: 18:32 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/nuland-1931297236.html
Биография Виктории Нуланд
Биография Виктории Нуланд - РИА Новости, 05.03.2024
Биография Виктории Нуланд
Американский дипломат и политик Виктория Нуланд (Victoria Jane Nuland) родилась 1 июля 1961 года в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:31
2024-03-05T18:32
справки
виктория нуланд
нью-йорк (город)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931295819_131:398:3065:2048_1920x0_80_0_0_291e7b8bfa77b72535ac271edb5fccc8.jpg
Американский дипломат и политик Виктория Нуланд (Victoria Jane Nuland) родилась 1 июля 1961 года в Нью-Йорке (США). В 1983 году получила степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Брауна, где изучала русскую литературу, политологию и историю.С 1985 по 1986 год работала в китайском городе Гуанчжоу.В 1987 году – в бюро Госдепартамента по Восточной Азии и Тихому океану.С 1988 года работала в Улан-Баторе (Монголия), где помогла открыть первое посольство США, в течение четырех лет занималась вопросами отношений с СССР.В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве.Вернувшись в Вашингтон, в 1993-1996 годах она была руководителем аппарата заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта.В 1997-1999 годах занимала должность заместитель директора по делам бывшего СССР в Государственном департаменте США.Работала в Совете по международным отношениям: в 1996-1997 годах – в качестве сотрудника Госдепартамента руководила оперативной группой, которая занималась вопросами России, ее соседей и расширения НАТО, в 1999-2000 годах – занималась вопросами антиамериканизма.В 2000-2003 годах – заместитель постоянного представителя США при НАТО.С 2003 по 2005 год была первым заместителем советника по национальной безопасности вице-президента Дика Чейни.В 2005-2008 годах – постоянный представитель США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия-НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения. В 2008-2009 годах работала в Национальном военном колледже.С февраля 2010 года была специальным посланником Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе.В мае 2011 года была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США.С сентября 2013 года по январь 2017 года занимала должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. На этом посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала протестующим на майдане Незалежности в Киеве угощение. Российские СМИ сообщили, что это было печенье. В 2017 году, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, ушла в отставку.Работала старшим советником в Albright Stonebridge Group, она также была старшим научным сотрудником-нерезидентом Брукингского института, сотрудничала с Йельским университетом, входила вправление Национального фонда за демократию.С апреля 2021 года занимает должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.С июля 2023 года по февраль 2024 гола временно исполняла обязанности первого заместителя госсекретаря США.5 марта 2024 года стало известно, что Виктория Нуланд намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам.Виктория Нуланд считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатииНуланд говорит на русском и французском языках.Она замужем за писателем-неоконсерватором Робертом Каганом, у них двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931295819_360:344:2632:2048_1920x0_80_0_0_953dd710fc291de66bac07ec3966965c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, виктория нуланд, нью-йорк (город), сша
Справки, Виктория Нуланд, Нью-Йорк (город), США

Биография Виктории Нуланд

© AP Photo / Alex Brandon, PoolЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon, Pool
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Читать ria.ru в
Американский дипломат и политик Виктория Нуланд (Victoria Jane Nuland) родилась 1 июля 1961 года в Нью-Йорке (США).
В 1983 году получила степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Брауна, где изучала русскую литературу, политологию и историю.
С 1985 по 1986 год работала в китайском городе Гуанчжоу.
В 1987 году – в бюро Госдепартамента по Восточной Азии и Тихому океану.
С 1988 года работала в Улан-Баторе (Монголия), где помогла открыть первое посольство США, в течение четырех лет занималась вопросами отношений с СССР.
В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве.
Вернувшись в Вашингтон, в 1993-1996 годах она была руководителем аппарата заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта.
В 1997-1999 годах занимала должность заместитель директора по делам бывшего СССР в Государственном департаменте США.
Работала в Совете по международным отношениям: в 1996-1997 годах – в качестве сотрудника Госдепартамента руководила оперативной группой, которая занималась вопросами России, ее соседей и расширения НАТО, в 1999-2000 годах – занималась вопросами антиамериканизма.
В 2000-2003 годах – заместитель постоянного представителя США при НАТО.
С 2003 по 2005 год была первым заместителем советника по национальной безопасности вице-президента Дика Чейни.
В 2005-2008 годах – постоянный представитель США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия-НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения.
В 2008-2009 годах работала в Национальном военном колледже.
С февраля 2010 года была специальным посланником Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
В мае 2011 года была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США.
С сентября 2013 года по январь 2017 года занимала должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. На этом посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала протестующим на майдане Незалежности в Киеве угощение. Российские СМИ сообщили, что это было печенье.
© AP Photo / Andrew KravchenkoЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости в Киеве, 11 декабря 2013 года
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости в Киеве, 11 декабря 2013 года - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости в Киеве, 11 декабря 2013 года
В 2017 году, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, ушла в отставку.
Работала старшим советником в Albright Stonebridge Group, она также была старшим научным сотрудником-нерезидентом Брукингского института, сотрудничала с Йельским университетом, входила вправление Национального фонда за демократию.
С апреля 2021 года занимает должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
С июля 2023 года по февраль 2024 гола временно исполняла обязанности первого заместителя госсекретаря США.
5 марта 2024 года стало известно, что Виктория Нуланд намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам.
Виктория Нуланд считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии
Нуланд говорит на русском и французском языках.
Она замужем за писателем-неоконсерватором Робертом Каганом, у них двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВиктория НуландНью-Йорк (город)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала