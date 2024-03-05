https://ria.ru/20240305/nuland-1931297236.html

Биография Виктории Нуланд

Биография Виктории Нуланд - РИА Новости, 05.03.2024

Биография Виктории Нуланд

Американский дипломат и политик Виктория Нуланд (Victoria Jane Nuland) родилась 1 июля 1961 года в Нью-Йорке (США). РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:31

2024-03-05T18:31

2024-03-05T18:32

справки

виктория нуланд

нью-йорк (город)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931295819_131:398:3065:2048_1920x0_80_0_0_291e7b8bfa77b72535ac271edb5fccc8.jpg

Американский дипломат и политик Виктория Нуланд (Victoria Jane Nuland) родилась 1 июля 1961 года в Нью-Йорке (США). В 1983 году получила степень бакалавра гуманитарных наук в Университете Брауна, где изучала русскую литературу, политологию и историю.С 1985 по 1986 год работала в китайском городе Гуанчжоу.В 1987 году – в бюро Госдепартамента по Восточной Азии и Тихому океану.С 1988 года работала в Улан-Баторе (Монголия), где помогла открыть первое посольство США, в течение четырех лет занималась вопросами отношений с СССР.В 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве.Вернувшись в Вашингтон, в 1993-1996 годах она была руководителем аппарата заместителя госсекретаря США Строуба Тэлботта.В 1997-1999 годах занимала должность заместитель директора по делам бывшего СССР в Государственном департаменте США.Работала в Совете по международным отношениям: в 1996-1997 годах – в качестве сотрудника Госдепартамента руководила оперативной группой, которая занималась вопросами России, ее соседей и расширения НАТО, в 1999-2000 годах – занималась вопросами антиамериканизма.В 2000-2003 годах – заместитель постоянного представителя США при НАТО.С 2003 по 2005 год была первым заместителем советника по национальной безопасности вице-президента Дика Чейни.В 2005-2008 годах – постоянный представитель США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия-НАТО, глобального партнерства Альянса и его расширения. В 2008-2009 годах работала в Национальном военном колледже.С февраля 2010 года была специальным посланником Госдепартамента США по вопросам Договора об обычных вооруженных силах в Европе.В мае 2011 года была назначена пресс-секретарем Госдепартамента США.С сентября 2013 года по январь 2017 года занимала должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. На этом посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала протестующим на майдане Незалежности в Киеве угощение. Российские СМИ сообщили, что это было печенье. В 2017 году, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, ушла в отставку.Работала старшим советником в Albright Stonebridge Group, она также была старшим научным сотрудником-нерезидентом Брукингского института, сотрудничала с Йельским университетом, входила вправление Национального фонда за демократию.С апреля 2021 года занимает должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.С июля 2023 года по февраль 2024 гола временно исполняла обязанности первого заместителя госсекретаря США.5 марта 2024 года стало известно, что Виктория Нуланд намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам.Виктория Нуланд считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатииНуланд говорит на русском и французском языках.Она замужем за писателем-неоконсерватором Робертом Каганом, у них двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, виктория нуланд, нью-йорк (город), сша