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Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели - РИА Новости, 05.03.2024
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16:37 05.03.2024 (обновлено: 18:42 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/nuland-1931261132.html
Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели
Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели - РИА Новости, 05.03.2024
Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:37
2024-03-05T18:42
сша
в мире
виктория нуланд
энтони блинкен
европа
государственный департамент сша
нато
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен."Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", — говорится в его заявлении.Блинкен подчеркнул, что Нуланд, проработавшая при шести президентах и десяти госсекретарях, воплощает стремление действующей администрации восстановить "глобальное лидерство Америки", и отметил ее "яростную страстность, с которой она отстаивает то, во что верит больше всего".&quot;В последние три года Тория (прозвище Нуланд. — Прим. ред.) занималась в госдепартаменте всем — от реагирования на комплексные кризисы в Сахеле, на Гаити и Ближнем Востоке, до расширения и укрепления американских альянсов и партнерств по всей Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе&quot;, — написал госсекретарь.По его словам, "именно лидерство Тории по Украине будут в будущем изучать дипломаты и студенты". Блинкен считает ее усилия незаменимыми в противостоянии с Россией во время спецоперации, приведя в пример формирование глобальной коалиции, чтобы гарантировать "стратегическое поражение" Москвы.Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии, уточнил Блинкен.Это решение прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, причина отставки проста: провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена.&quot;Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно&quot;, — написала дипломат.Нуланд, которую считают главным архитектором антироссийского курса американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли назначением на пост первого заместителя госсекретаря — второй в иерархии Госдепартамента США.Чиновница временно занимала эту должность с июля прошлого года после ухода на пенсию Уэнди Шерман. В начале февраля стало известно, что сенат предпочитает видеть на этом посту Курта Кэмпбелла.Чем известна Виктория НуландДипломатическая карьера Нуланд началась в 1980-х с работы в Азии, благодаря чему она стала одним одним из наиболее авторитетных в Штатах специалистов по континенту. В 1990-е, при администрации Билла Клинтона, она была начальником протокольной службы заместителя госсекретаря, затем — заместителем главы отдела по делам СССР и первым замом советника по внешней политике вице-президента Дика Чейни. В 2005-2008 годах, при Джордже Буше, работала посланником США в НАТО, а летом 2011-го представляла США в консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Затем стала пресс-секретарем Госдепартамента. С 2013 по 2017 год, при администрации Барака Обамы, занимала пост помощника госсекретаря по делам Евразии, фактически отвечая за взаимодействие с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Пока Белый дом занимал Дональд Трамп, Нуланд ушла в частный сектор, а 2021-м вернулась в качестве заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
https://ria.ru/20240225/nuland-1929325958.html
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сша, в мире, виктория нуланд, энтони блинкен, европа, государственный департамент сша, нато, евросоюз, мария захарова
США, В мире, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Европа, Государственный департамент США, НАТО, Евросоюз, Мария Захарова
Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели

Замгоссекретаря США Нуланд планирует уйти в отставку в ближайшие недели

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", — говорится в его заявлении.
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Блинкен подчеркнул, что Нуланд, проработавшая при шести президентах и десяти госсекретарях, воплощает стремление действующей администрации восстановить "глобальное лидерство Америки", и отметил ее "яростную страстность, с которой она отстаивает то, во что верит больше всего".
«

"В последние три года Тория (прозвище Нуланд. — Прим. ред.) занималась в госдепартаменте всем от реагирования на комплексные кризисы в Сахеле, на Гаити и Ближнем Востоке, до расширения и укрепления американских альянсов и партнерств по всей Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе", — написал госсекретарь.

По его словам, "именно лидерство Тории по Украине будут в будущем изучать дипломаты и студенты". Блинкен считает ее усилия незаменимыми в противостоянии с Россией во время спецоперации, приведя в пример формирование глобальной коалиции, чтобы гарантировать "стратегическое поражение" Москвы.
Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии, уточнил Блинкен.
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Это решение прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, причина отставки проста: провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена.
«

"Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно", — написала дипломат.

Нуланд, которую считают главным архитектором антироссийского курса американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли назначением на пост первого заместителя госсекретаря — второй в иерархии Госдепартамента США.
Чиновница временно занимала эту должность с июля прошлого года после ухода на пенсию Уэнди Шерман. В начале февраля стало известно, что сенат предпочитает видеть на этом посту Курта Кэмпбелла.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Биография Виктории Нуланд
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Чем известна Виктория Нуланд

Дипломатическая карьера Нуланд началась в 1980-х с работы в Азии, благодаря чему она стала одним одним из наиболее авторитетных в Штатах специалистов по континенту. В 1990-е, при администрации Билла Клинтона, она была начальником протокольной службы заместителя госсекретаря, затем — заместителем главы отдела по делам СССР и первым замом советника по внешней политике вице-президента Дика Чейни. В 2005-2008 годах, при Джордже Буше, работала посланником США в НАТО, а летом 2011-го представляла США в консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Затем стала пресс-секретарем Госдепартамента.
С 2013 по 2017 год, при администрации Барака Обамы, занимала пост помощника госсекретаря по делам Евразии, фактически отвечая за взаимодействие с НАТО, ЕС и ОБСЕ.

Больше всего Нуланд известна по участию в событиях Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала на Майдане булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича. К слову, Нуланд владеет и русским языком.

Пока Белый дом занимал Дональд Трамп, Нуланд ушла в частный сектор, а 2021-м вернулась в качестве заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
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