https://ria.ru/20240305/nuland-1931261132.html

Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели

Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели - РИА Новости, 05.03.2024

Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:37

2024-03-05T16:37

2024-03-05T18:42

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила уйти в отставку, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен."Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам", — говорится в его заявлении.Блинкен подчеркнул, что Нуланд, проработавшая при шести президентах и десяти госсекретарях, воплощает стремление действующей администрации восстановить "глобальное лидерство Америки", и отметил ее "яростную страстность, с которой она отстаивает то, во что верит больше всего"."В последние три года Тория (прозвище Нуланд. — Прим. ред.) занималась в госдепартаменте всем — от реагирования на комплексные кризисы в Сахеле, на Гаити и Ближнем Востоке, до расширения и укрепления американских альянсов и партнерств по всей Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе", — написал госсекретарь.По его словам, "именно лидерство Тории по Украине будут в будущем изучать дипломаты и студенты". Блинкен считает ее усилия незаменимыми в противостоянии с Россией во время спецоперации, приведя в пример формирование глобальной коалиции, чтобы гарантировать "стратегическое поражение" Москвы.Исполнять обязанности Нуланд до выбора постоянного преемника поручено карьерному дипломату Джону Бассу, который был послом США в Афганистане, Турции и Грузии, уточнил Блинкен.Это решение прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, причина отставки проста: провал антироссийского курса администрации президента Джо Байдена."Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно", — написала дипломат.Нуланд, которую считают главным архитектором антироссийского курса американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру после того, как ее обошли назначением на пост первого заместителя госсекретаря — второй в иерархии Госдепартамента США.Чиновница временно занимала эту должность с июля прошлого года после ухода на пенсию Уэнди Шерман. В начале февраля стало известно, что сенат предпочитает видеть на этом посту Курта Кэмпбелла.Чем известна Виктория НуландДипломатическая карьера Нуланд началась в 1980-х с работы в Азии, благодаря чему она стала одним одним из наиболее авторитетных в Штатах специалистов по континенту. В 1990-е, при администрации Билла Клинтона, она была начальником протокольной службы заместителя госсекретаря, затем — заместителем главы отдела по делам СССР и первым замом советника по внешней политике вице-президента Дика Чейни. В 2005-2008 годах, при Джордже Буше, работала посланником США в НАТО, а летом 2011-го представляла США в консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе. Затем стала пресс-секретарем Госдепартамента. С 2013 по 2017 год, при администрации Барака Обамы, занимала пост помощника госсекретаря по делам Евразии, фактически отвечая за взаимодействие с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Пока Белый дом занимал Дональд Трамп, Нуланд ушла в частный сектор, а 2021-м вернулась в качестве заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

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https://ria.ru/20240305/nuland-1931297236.html

https://ria.ru/20240218/ukraina-1927577892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, виктория нуланд, энтони блинкен, европа, государственный департамент сша, нато, евросоюз, мария захарова