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РИА Новости

Виктории Нуланд отказали в российской визе

24 мая, 02:03
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкВиктория Нуланд
Виктория Нуланд
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом РИА Новости рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД назвали причину такого решения — Нуланд включена в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские ограничения.
Как сообщало ранее издание "Коммерсант", Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая.
Мероприятие было организовано Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса (SAIS).
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд
26 января 2017, 15:10
Виктория Нуланд: "героические годы" отставника ГосдепаПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд оставит свою должность. Как говорят – назло Трампу. Что и кому назло успела сделать за годы пребывания в Госдепе неутомимая дама – и чего теперь можно от нее ждать?

"Невъездной" бывший посол

Ранее в санкционный список в ответ на визовые санкции Вашингтона в отношении россиян был включен бывший посол США в России Майкл Макфол.
"Только Майкл Макфол, как всегда, ошибся: его включили в ответный список не за "близость к Обаме", как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию", — рассказал РИА Новости источник в МИД России.
Собеседник агентства подчеркнул, что дипломат знал, что находится в зеркальном санкционном списке.
Виктория Нуланд во время встречи в Москве
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Виктория Нуланд

Виктория Джейн Нуланд (родилась 1 июля 1961 года, Нью-Йорк, США) — американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 годах. Затем — помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.
Обучалась в Шоэт Розмари Холл, окончила Брауновский университет (бакалавр). В 1980-е годы работала в Советском Союзе, с 1988 по 1990 год занималась вопросами отношений с СССР в столице Монголии Улан-Баторе.
В 1991—1993 годах работала в посольстве США в Москве, где отвечала за связи с правительством Бориса Ельцина.
C июля 2003-го по май 2005 года работала в аппарате вице-президента США. Виктория Нуланд была первым заместителем советника по национальной безопасности Ричарда Чейни и занималась всем спектром глобальных проблем, в том числе касающихся Ирака, Афганистана, Ливана и Ближнего Востока.
В 2005-2008 годах — постоянный представитель США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия — НАТО, глобального партнерства альянса и его расширения.
Летом 2011 года Нуланд стала пресс-секретарем Госдепартамента США, с мая 2013-го занимала должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. На этом посту Нуланд принимала активное участие в Евромайдане на Украине, часто посещая Киев в разгар акций протеста. В декабре 2013 года она раздавала протестующим на майдане Незалежности в Киеве угощение. Российские СМИ сообщили, что это было печенье. В 2017 году, после прихода к власти в США президента Дональда Трампа, ушла в отставку, в настоящее время работает внештатным сотрудником в Институте Брукингса и старшим советником в "Олбрайт Стоунбридж Групп".
Посол США в России Джон Теффт на приеме по случаю Дня независимости США. 4 июля 2017
5 июля 2017, 12:42
Провал "операции по изоляции"? Творец "цветных революций" уезжает из МосквыКогда Джон Теффт прибыл в Россию в 2014 году в ранге посла США, СМИ именовали его экспертом по всякого рода "майданам". Но не случилось. При нем в Москве Виктория Нуланд не булки раздавала, а наоборот — ела. Пельмени.
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Виктория НуландРоссияВ мире
Популярные комментарии
Очень приятня новость. Нечего здесь годеповской буфетчице делать. Пусть у себя пышки раздает. Удивительно, что она вообще сюда собралась. Давно надо было таким бойким въезд закрыть.
24 мая, 04:30
НЛНаталья Лобова
5400001
Моя реакция на новость: "И чё?"
24 мая, 03:16
Антон Давыдов
11310022
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