МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе. Об этом РИА Новости рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД назвали причину такого решения — Нуланд включена в черный список, составленный российскими властями в ответ на американские ограничения.

Как сообщало ранее издание "Коммерсант" , Нуланд подала документы на российскую визу, чтобы принять участие в закрытой международной конференции в Москве с 20 по 21 мая.

Мероприятие было организовано Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса (SAIS).

"Невъездной" бывший посол

Ранее в санкционный список в ответ на визовые санкции Вашингтона в отношении россиян был включен бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Только Майкл Макфол, как всегда, ошибся: его включили в ответный список не за "близость к Обаме", как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию", — рассказал РИА Новости источник в МИД России.

Собеседник агентства подчеркнул, что дипломат знал, что находится в зеркальном санкционном списке.

Виктория Нуланд

Виктория Джейн Нуланд (родилась 1 июля 1961 года, Нью-Йорк, США) — американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 годах. Затем — помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.

Обучалась в Шоэт Розмари Холл, окончила Брауновский университет (бакалавр). В 1980-е годы работала в Советском Союзе, с 1988 по 1990 год занималась вопросами отношений с СССР в столице Монголии Улан-Баторе.

В 1991—1993 годах работала в посольстве США в Москве, где отвечала за связи с правительством Бориса Ельцина.

C июля 2003-го по май 2005 года работала в аппарате вице-президента США. Виктория Нуланд была первым заместителем советника по национальной безопасности Ричарда Чейни и занималась всем спектром глобальных проблем, в том числе касающихся Ирака, Афганистана, Ливана и Ближнего Востока.

В 2005-2008 годах — постоянный представитель США при НАТО. На этой должности она работала над укреплением союзнической поддержки войны в Афганистане, занималась вопросами взаимоотношений Россия — НАТО, глобального партнерства альянса и его расширения.