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Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа - РИА Новости, 07.02.2024
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23:18 06.02.2024 (обновлено: 10:38 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kempbell-1925816947.html
Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа
Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа - РИА Новости, 07.02.2024
Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа
Сенат США поддержал кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого замглавы госдепартамента страны вместо исполнявшей эти обязанности Виктории Нуланд,... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T23:18
2024-02-07T10:38
в мире
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Сенат США поддержал кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого замглавы госдепартамента страны вместо исполнявшей эти обязанности Виктории Нуланд, свидетельствуют итоги голосования в верхней палате конгресса.Согласно результатам голосования, кандидатуру Кэмпбелла, который является выходцем из совета по национальной безопасности США, поддержали 92 американских сенатора. Еще пять законодателей высказались против.Кэмпбелл займет место первого заместителя главы госдепа, которое оставалось вакантным после ухода со своего поста Уэнди Шерман в 2023 году. После ее ухода временно исполнять эти обязанности было поручено Виктории Нуланд.
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в мире, сша, государственный департамент сша, виктория нуланд
В мире, США, Государственный департамент США, Виктория Нуланд
Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа

Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на пост замглавы Госдепа вместо Нуланд

© AP Photo / Mariam ZuhaibКурт Кэмпбелл
Курт Кэмпбелл - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Курт Кэмпбелл. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Сенат США поддержал кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого замглавы госдепартамента страны вместо исполнявшей эти обязанности Виктории Нуланд, свидетельствуют итоги голосования в верхней палате конгресса.
Согласно результатам голосования, кандидатуру Кэмпбелла, который является выходцем из совета по национальной безопасности США, поддержали 92 американских сенатора. Еще пять законодателей высказались против.
Кэмпбелл займет место первого заместителя главы госдепа, которое оставалось вакантным после ухода со своего поста Уэнди Шерман в 2023 году. После ее ухода временно исполнять эти обязанности было поручено Виктории Нуланд.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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В миреСШАГосударственный департамент СШАВиктория Нуланд
 
 
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