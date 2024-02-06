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Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа

Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа - РИА Новости, 07.02.2024

Сенат США поддержал кандидатуру Кэмпбелла на должность замглавы Госдепа

Сенат США поддержал кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого замглавы госдепартамента страны вместо исполнявшей эти обязанности Виктории Нуланд,... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T23:18

2024-02-06T23:18

2024-02-07T10:38

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сша

государственный департамент сша

виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Сенат США поддержал кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность первого замглавы госдепартамента страны вместо исполнявшей эти обязанности Виктории Нуланд, свидетельствуют итоги голосования в верхней палате конгресса.Согласно результатам голосования, кандидатуру Кэмпбелла, который является выходцем из совета по национальной безопасности США, поддержали 92 американских сенатора. Еще пять законодателей высказались против.Кэмпбелл займет место первого заместителя главы госдепа, которое оставалось вакантным после ухода со своего поста Уэнди Шерман в 2023 году. После ее ухода временно исполнять эти обязанности было поручено Виктории Нуланд.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, государственный департамент сша, виктория нуланд