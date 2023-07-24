https://ria.ru/20230724/gosdep-1886003264.html
Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США
Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США - РИА Новости, 24.07.2023
Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:07
2023-07-24T17:07
2023-07-24T17:07
в мире
сша
венди шерман
виктория нуланд
энтони блинкен
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848011949_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f624da5fbdc99b33679b3a1165a86034.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на пенсию Венди Шерман, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "Президент Байден попросил Викторию Нуланд исполнять обязанности первого замгоссекретаря до тех пор, пока не будет назначен наш следующий первый замгоссекретаря. Нам повезло, что есть дипломат с ее опытом, навыками и преданностью госдепартаменту, который мог бы взять на себя дополнительные обязанности", - говорится в сообщении. Блинкен сообщил, что последним рабочим днем Шерман будет 28 июля.
https://ria.ru/20230720/yuar-1885296724.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848011949_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cea8754ebf8032c5dc69f0084baf8396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венди шерман, виктория нуланд, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, США, Венди Шерман, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США
Блинкен: Нуланд станет врио первого замгоссекретаря США вместо уходящей на пенсию Шерман
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на пенсию Венди Шерман, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Президент Байден попросил Викторию Нуланд исполнять обязанности первого замгоссекретаря до тех пор, пока не будет назначен наш следующий первый замгоссекретаря. Нам повезло, что есть дипломат с ее опытом, навыками и преданностью госдепартаменту, который мог бы взять на себя дополнительные обязанности", - говорится в сообщении.
Блинкен сообщил, что последним рабочим днем Шерман будет 28 июля.
СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией