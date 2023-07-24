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Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США - РИА Новости, 24.07.2023
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17:07 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/gosdep-1886003264.html
Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США
Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США - РИА Новости, 24.07.2023
Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:07
2023-07-24T17:07
в мире
сша
венди шерман
виктория нуланд
энтони блинкен
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на пенсию Венди Шерман, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "Президент Байден попросил Викторию Нуланд исполнять обязанности первого замгоссекретаря до тех пор, пока не будет назначен наш следующий первый замгоссекретаря. Нам повезло, что есть дипломат с ее опытом, навыками и преданностью госдепартаменту, который мог бы взять на себя дополнительные обязанности", - говорится в сообщении. Блинкен сообщил, что последним рабочим днем Шерман будет 28 июля.
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в мире, сша, венди шерман, виктория нуланд, энтони блинкен, государственный департамент сша
В мире, США, Венди Шерман, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Государственный департамент США
Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США

Блинкен: Нуланд станет врио первого замгоссекретаря США вместо уходящей на пенсию Шерман

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на пенсию Венди Шерман, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Президент Байден попросил Викторию Нуланд исполнять обязанности первого замгоссекретаря до тех пор, пока не будет назначен наш следующий первый замгоссекретаря. Нам повезло, что есть дипломат с ее опытом, навыками и преданностью госдепартаменту, который мог бы взять на себя дополнительные обязанности", - говорится в сообщении.
Блинкен сообщил, что последним рабочим днем Шерман будет 28 июля.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
СМИ: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией
20 июля, 15:18
 
В миреСШАВенди ШерманВиктория НуландЭнтони БлинкенГосударственный департамент США
 
 
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