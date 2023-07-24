https://ria.ru/20230724/gosdep-1886003264.html

Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США

Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США - РИА Новости, 24.07.2023

Нуланд временно сменит Шерман на посту первого замгоссекретаря США

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:07

2023-07-24T17:07

2023-07-24T17:07

в мире

сша

венди шерман

виктория нуланд

энтони блинкен

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет временно исполнять обязанности первого заместителя госсекретаря вместо уходящей на пенсию Венди Шерман, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "Президент Байден попросил Викторию Нуланд исполнять обязанности первого замгоссекретаря до тех пор, пока не будет назначен наш следующий первый замгоссекретаря. Нам повезло, что есть дипломат с ее опытом, навыками и преданностью госдепартаменту, который мог бы взять на себя дополнительные обязанности", - говорится в сообщении. Блинкен сообщил, что последним рабочим днем Шерман будет 28 июля.

https://ria.ru/20230720/yuar-1885296724.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, венди шерман, виктория нуланд, энтони блинкен, государственный департамент сша