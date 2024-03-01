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В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики - РИА Новости, 01.03.2024
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10:44 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html
В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики
В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики - РИА Новости, 01.03.2024
В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики
Таможенники в Санкт-Петербурге обнаружили 11 килограммов кокаина стоимостью более 165 миллионов рублей в контейнере с бананами, который привезли из Бельгии,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:44
2024-03-01T10:44
происшествия
санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
антверпен
бельгия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Таможенники в Санкт-Петербурге обнаружили 11 килограммов кокаина стоимостью более 165 миллионов рублей в контейнере с бананами, который привезли из Бельгии, сообщает пресс-служба ФТС. "Контрабанду крупной партии кокаина пресекли сотрудники Балтийской таможни на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 11 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что контрабанда была выявлена в ходе контроля контейнера, прибывшего из Антверпена (Бельгия). Таможенники обнаружили брикеты со спрессованным белым порошком в коробке с бананами. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). ФТС 24 января сообщала об изъятии в Большом порту Петербурга 1,2 тонны кокаина на 13 миллиардов рублей, наркотик прибыл из Антверпена в мешках с кофе.
https://ria.ru/20231031/kokain-1906467550.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), антверпен, бельгия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Антверпен, Бельгия
В Петербурге в контейнере с бананами нашли наркотики

В Петербурге в контейнере с бананами нашли кокаин на 165 млн рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭмблема Федеральной таможенной службы России
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эмблема Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Таможенники в Санкт-Петербурге обнаружили 11 килограммов кокаина стоимостью более 165 миллионов рублей в контейнере с бананами, который привезли из Бельгии, сообщает пресс-служба ФТС.
«
"Контрабанду крупной партии кокаина пресекли сотрудники Балтийской таможни на территории Большого порта Санкт-Петербург. Изъято свыше 11 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке превышает 165 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что контрабанда была выявлена в ходе контроля контейнера, прибывшего из Антверпена (Бельгия). Таможенники обнаружили брикеты со спрессованным белым порошком в коробке с бананами. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).
ФТС 24 января сообщала об изъятии в Большом порту Петербурга 1,2 тонны кокаина на 13 миллиардов рублей, наркотик прибыл из Антверпена в мешках с кофе.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная таможенная служба (ФТС России)АнтверпенБельгия
 
 
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