https://ria.ru/20240225/pivo-1929422236.html
Уролог предупредил россиян об опасности пива
Уролог предупредил россиян об опасности пива - РИА Новости, 25.02.2024
Уролог предупредил россиян об опасности пива
Злоупотребление пивом может привести к обезвоживанию организма, заявил уролог-андролог Дмитрий Журавский в статье для издания "Доктор Питер". РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:54
2024-02-25T19:54
2024-02-25T21:35
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Злоупотребление пивом может привести к обезвоживанию организма, заявил уролог-андролог Дмитрий Журавский в статье для издания "Доктор Питер"."Злоупотребление этим (пивом. — Прим. ред.) и другими алкогольными напитками может приводить к частому обезвоживанию организма. А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней", — пояснил врач.Он также развеял популярный миф о пользе пива для профилактики мочекаменной болезни. Потенциальный вред от регулярного употребления этого напитка превышает его гипотетическую пользу, предупредил Журавский.
https://ria.ru/20240223/testosteron-1929105491.html
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общество, здоровье - общество
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Уролог предупредил россиян об опасности пива
Уролог Журавский: употребление пива может привести к обезвоживанию организма