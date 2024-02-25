https://ria.ru/20240225/pivo-1929422236.html

Уролог предупредил россиян об опасности пива

Уролог предупредил россиян об опасности пива - РИА Новости, 25.02.2024

Уролог предупредил россиян об опасности пива

Злоупотребление пивом может привести к обезвоживанию организма, заявил уролог-андролог Дмитрий Журавский в статье для издания "Доктор Питер". РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:54

2024-02-25T19:54

2024-02-25T21:35

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Злоупотребление пивом может привести к обезвоживанию организма, заявил уролог-андролог Дмитрий Журавский в статье для издания "Доктор Питер"."Злоупотребление этим (пивом. — Прим. ред.) и другими алкогольными напитками может приводить к частому обезвоживанию организма. А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней", — пояснил врач.Он также развеял популярный миф о пользе пива для профилактики мочекаменной болезни. Потенциальный вред от регулярного употребления этого напитка превышает его гипотетическую пользу, предупредил Журавский.

https://ria.ru/20240223/testosteron-1929105491.html

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общество, здоровье - общество