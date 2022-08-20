Родинки на лице и теле: когда нужно обращаться к врачу
Родинка. Архивное фото
Оглавление
- Родинки
- Тревожные симптомы
- Причины появления
- Разновидности
- Сосудистые родинки
- Пигментные родинки
- Врожденные невусы
- Приобретённые невусы
- Размеры родинок
- Опасность родинок
- Факторы риска
- Меланомоопасные невусы
- Неопасные невусы
- Когда следует обратиться к врачу
- Диагностика
- Лечение
- Удаление родинок
- Прогноз
- Профилактика
- Мифы и опасные заблуждения
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Родинки есть у каждого человека. Это нормальное явление до момента, пока они не начинают перерождаться в злокачественные образования. Если родинка на лице или теле стала больше и стремительно продолжает расти, это повод обратиться к врачу. Почему появляются родимые пятна, нужно ли их удалять, как определить, опасны ли они, - в материале РИА Новости.
Родинки
Под термином "родинка" врачи подразумевают пигментное образование - невус. Это скопление определенных клеток – меланоцитов. Они защищают кожу от избыточного ультрафиолетового излучения.
Тревожные симптомы
Первым признаком меланомы (злокачественная опухоль) является изменение формы, цвета, размера или неприятное ощущение на месте существующей родинки.
Необходимо обращать внимание на все изменения кожи и следить за следующими факторами:
- —Асимметрия.
- —Неровные границы (края зазубренные или размытые).
- —Неравномерный цвет (появляются оттенки черного, коричневого, могут быть белые, серые, красные, розовые или синие области).
- —Диаметр (меланомы бывают крошечными, но большинство из них более 6 мм).
- —Модификация (родинки сильно изменились за последние несколько недель или месяцев).
- —Боль.
- —Выпадение волос, если они были ранее на родинке.
В более серьезных случаях кожа на поверхности может потрескаться или выглядеть поцарапанной. Она становится жесткой, может кровоточить. Иногда меланома вызывает зуд и болезненные ощущения.
Причины появления
При длительном нахождении на солнце кожа приобретает загар – меланин, продукт работы клеток родинок, из которого и возникает злокачественная опухоль – меланома. Причин такого патологического процесса много, но чаще всего врачи выделяют неконтролируемый солнечный ожог, большое количество невусов, иммунодефицитные состояния и генетическую предрасположенность.
Разновидности
Есть много разновидностей родинок, каждая из них может стать злокачественной, если за ней не наблюдать.
Сосудистые родинки
Ангиомы, именно так звучит медицинское название красных точек, - это доброкачественные сосудистые новообразования, которые появляются на различных участках кожи. Часто с рождения появляются красные родинки, то есть малыш рождается с ангиомами на теле. Но их появление возможно и в детстве, и в среднем или старшем возрасте.
Пигментные родинки
Родинки различаются по цвету. Пятна, происходящие из кровеносных и лимфатических сосудов, окрашены в бледно-розовый или ярко-красный цвет, пигментированные окрашены меланином - в коричневый или черный.
Врожденные невусы
Врожденными невусами (родинками) считаются те, с которыми ребенок рождается, или те, которые появились на первом году жизни. Они отличаются от обычных темных пятен, которые появляются у всех людей позже и обладают довольно высокой активностью.
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Приобретённые невусы
Приобретенный невус - одно из наиболее распространенных образований на коже человека. Наследственность существенно влияет на количество родинок на коже человека. В медицинской практике существует так называемый "синдром диспластического невуса", при котором на коже образуется большое количество (несколько десятков, иногда сотен) невусов со злокачественным потенциалом.
Внутридермальные
Это родинки под верхним слоем кожи. Поэтому их цвет не отличается от цвета окружающей кожи, и они заметны из-за высоты, “выпирания”. Внутрикожные невусы растут повсюду. Чаще всего они появляются на шее, голове, предплечьях и даже на веках.
Эпидермальные
К данной категории относят родинки, которыеобразовываются из верхних клетокэпидермиса. В основном новообразованияесть на теле ребенка уже после рождения, подавляющая часть таких невусов также появляется в первый год жизни ребенка.
Пограничные
Следует проявлять онкологическую бдительность в отношении пограничного невуса, который действительно представляет угрозу для здоровья. Подобный тип невуса образуется вдоль границы дермы и эпидермиса. Клинически это абсолютно плоское пигментированное образование. Пограничные невусы почти всегда являются приобретенными. Чаще всего они начинают появляться на разных частях тела в возрасте 15-25 лет. В течение длительного времени их размерыне превышают 2-3 мм. Это создает у их носителя иллюзию, что они существуют с рождения, хотя это не так. Большинство пограничных невусов остаются неизменными в течение многих лет, но некоторые из них могут иметь тенденцию к росту.
Дерматолог удаляет родинку с плеча женщины
Размеры родинок
Врожденные родинки менее заметны в первые месяцы жизни, но они растут пропорционально телу и со временем могут стать выпуклыми и неровными, а также изменить цвет.
Размер врожденных родинок:
- —Маленький:<1,5 см.
- —Средний: 1,5 – 20 см.
- —Большой: 20-40 см.
- —Гигантский: > 40 см.
Опасность родинок
В большинстве случаев родинки, которые не травмированы, безопасны. Но иногда они могут перерождаться и становиться причиной агрессивного вида рака кожи – меланомы, поэтому важно следить за ними и вовремя обращаться к дерматологу.
Факторы риска
К факторам риска относятся следующие:
- —"светлый" фототип (I и II, так называемые кельтский и скандинавский типы), к которому относятся люди со светлыми оттенками кожи, глаз и волос, легко обгорающие на солнце;
- —воздействие ультрафиолетового излучения, естественного и искусственного (солярии);
- —наследственность;
- —множественность родинок – более 50 образований;
- —синдром диспластического невуса (особый вид родинок, которые могут бытьбольше обычных - более 5 мм, иметь неоднородный цвети неровные, размытые края; считается, что чем больше атипичных невусов у человека, тем выше риск развития меланомы);
- —необратимое повреждение кожи.
Меланомоопасные невусы
Угрожающие меланомой невусы встречаются редко, примерно в 10% случаев. Различные травмы — механические, химические, повторные или постоянные повреждения — могут быть факторами, провоцирующими трансформацию в меланому. При таких образованиях строго противопоказана биопсия пигментных образований и косметическое лечение (частичное удаление, электрокоагуляция, криотерапия, воздействие химикатов и других агентов).
Неопасные невусы
К неопасным невусам относятся:
- —Галоневус.
- —Веретеноклеточный вирус (Шпиц).
- —Невус из баллонообразных клеток.
- —Фиброэпителиальный невус.
- —Папилломатозный невус.
- —Веррукозный невус.
- —"Монгольское пятно", так называемый Halo-невус (невус Сеттона).
Все новообразованиядолжны находиться под наблюдением. Наличие угрожающих меланоме невусов, а также их неудобное расположение, делающее самоконтроль недоступным, необратимое повреждение (одеждой или украшениями) - это показания к удалению.
Когда следует обратиться к врачу
Родинка или невус могут располагаться в местах частых травм – на голове, лице, шее, подмышечной впадине, ладонях, ступнях, пояснице. Если родинка или другое образование на коже увеличивается в размерах, меняет цвет или постоянно травмируется, то необходимо обратиться к специалисту.
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Диагностика
Чтобы предупредить образования злокачественных образований, необходимо регулярно проводить диагностику. Среди методов выделяются:
- —Дерматоскопия - относительно новое направление в дерматологии, направленное на ранее выявление патологии в развитии доброкачественных кожных новообразований. Это процедура осмотра новообразования и прилегающих кожных покровов с помощью многократного увеличения.
- —Биопсия - метод диагностики, при котором проводится прижизненный забор клетокили тканей из организма человека с их последующим микроскопическим исследованием.
- —Оптическая когерентная томография — бесконтактное диагностическое обследование, которое визуализирует задний сегмент глаза для получения точных данных о мельчайших повреждениях.
Лечение
Как правило, в случае меланомы врачи прибегают к хирургическому удалению пораженного участка, а также прилегающей кожи без признаков повреждения. В запущенном случае может потребоваться дополнительное лечение. Стадийный метод позволяет определить, насколько далеко раковые клетки распространились по всему организму, и назначить соответствующее лечение. На последних стадиях развития меланомы применяется комплексный подход, включая иммунотерапию, таргетное лечение, лучевую и химическую терапию.
Удаление родинок
В большинстве случаев мелкие родинки и образования среднего размера не представляют опасности и требуют лишь динамического наблюдения у специалиста. Но иногда необходимо хирургическое удаление новообразования.
Перед лазерным удалением родинка исследуется. Сначала врач проводит визуальный осмотр, а затем осматривает новообразование под многократным увеличением. Дерматоскопия – это безопасный, неинвазивный и простой метод диагностики, который позволяет детально визуализировать не только поверхностные, но и глубокие слои кожи.
С помощью лазера удаляются только родинки доброкачественного характера.
Прогноз
При малейшем подозрении на злокачественный процесс лазер использовать нельзя и удаление проводится хирургическим путем с иссечением не только родинки, но и участков здоровых тканей. Перед вмешательством необходимо сдать несколько анализов – на группу крови и резус-фактор, коагулограмму и т.д.
Профилактика
Для того чтобы защитить кожу от меланомы и других видов рака кожи, необходимо:
- —Ограничивать время пребывания на солнце, особенно в обеденное время.
- —Если пребывание на солнце неизбежно, защищать открытую кожу от прямых солнечных лучей: надевать рубашку с длинными рукавами, широкополую шляпу, брюки.
- —Находясь под прямыми солнечными лучами, необходимо использовать солнцезащитный крем с фактором защиты (СПФ) не менее 15.
- —Изучить все основные и второстепенные признаки меланомы и, если возможно, обсудить их с дерматологом. Нужно убедиться, что человек точно знает, как может выглядеть меланома и как отличить ее от обычной родинки.
- —Регулярно осматривать всю поверхность кожи.
- —Обратиться к врачу, если обнаружен какой-либо кожный элемент, вызывающий подозрение.
Дерматолог осматривает кожу пациента с помощью дерматоскопа
Мифы и опасные заблуждения
Часто можно услышать, что самые темные родинки представляют особую опасность для человека – им приписывают свойство перерождаться в меланому. Но это заблуждение, миф.
Еще один миф связан с наличием волос на поверхности невусов: если из родинки растут волосы, это признак доброкачественного образования. Однако это тоже может оказаться ошибкой. Не всегда волосы на злокачественных меланомах выпадают, они могут оставаться.
Если родинок много, то это меланома. Это не совсем так. Когда на теле 75 родинок и более, риск развития злокачественных опухолей увеличивается на тридцать процентов. Чтобы уменьшить его, необходимо не загорать на солнце дольше 10-15 минут, использовать фотозащитные кремы и не ходить в солярий.
Также некоторые считают, что удаление родинок вредит коже и вызывает рак. Но более опасно оставлять родинки там, где они травмированы и намокают: на ладонях, ступнях, голове, шее, кожных складках. Если специалисты удалят родинку правильно и своевременно, риска для жизни и здоровья не будет.
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