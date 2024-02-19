Рейтинг@Mail.ru
Во Владимире школьников отправили на каникулы из-за подозрения на корь - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/vladimir-1928295088.html
Во Владимире школьников отправили на каникулы из-за подозрения на корь
Во Владимире школьников отправили на каникулы из-за подозрения на корь - РИА Новости, 19.02.2024
Во Владимире школьников отправили на каникулы из-за подозрения на корь
Случаи кори выявлены в школе Владимира, власти приняли решение о переносе каникул для предупреждения распространения заболевания, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:22
2024-02-19T17:22
здоровье - общество
владимир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_769d9970019936454543263417c1c35a.jpg
РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Случаи кори выявлены в школе Владимира, власти приняли решение о переносе каникул для предупреждения распространения заболевания, сообщил глава города Дмитрий Наумов. "В школе 39 выявлены случаи заболевания корью. В целях недопущения вспышки заболевания, во избежание карантина по кори, предупреждения распространения заболевания среди детей и взрослых, принято решение перенести каникулы во всех классах на период с 19 по 22 февраля", - написал Наумов в своем Telegram-канале, не уточнив число случаев заболевания. Он рекомендовал родителям, чьи дети не привиты от кори, провести вакцинацию. Кроме того, по словам Наумова, "случай возможного заболевания корью" выявлен в детском саду №12. В учреждении установлено наблюдение за контактными лицами с ежедневным осмотром кожных покровов, термометрией.
https://ria.ru/20240214/buryatiya-1927290285.html
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c61f200126175504483846ea3cab2039.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, владимир
Здоровье - Общество, Владимир
Во Владимире школьников отправили на каникулы из-за подозрения на корь

Наумов: в школе Владимира выявили случаи кори

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПустой класс в школе
Пустой класс в школе - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Пустой класс в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Случаи кори выявлены в школе Владимира, власти приняли решение о переносе каникул для предупреждения распространения заболевания, сообщил глава города Дмитрий Наумов.
"В школе 39 выявлены случаи заболевания корью. В целях недопущения вспышки заболевания, во избежание карантина по кори, предупреждения распространения заболевания среди детей и взрослых, принято решение перенести каникулы во всех классах на период с 19 по 22 февраля", - написал Наумов в своем Telegram-канале, не уточнив число случаев заболевания.
Он рекомендовал родителям, чьи дети не привиты от кори, провести вакцинацию.
Кроме того, по словам Наумова, "случай возможного заболевания корью" выявлен в детском саду №12. В учреждении установлено наблюдение за контактными лицами с ежедневным осмотром кожных покровов, термометрией.
Ампула вакцины коревой в поликлинике - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
В инфекционной больнице Бурятии ввели карантин по кори
14 февраля, 11:51
 
Здоровье - ОбществоВладимир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала