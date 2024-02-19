https://ria.ru/20240219/vladimir-1928295088.html

Во Владимире школьников отправили на каникулы из-за подозрения на корь

Во Владимире школьников отправили на каникулы из-за подозрения на корь - РИА Новости, 19.02.2024

Во Владимире школьников отправили на каникулы из-за подозрения на корь

Случаи кори выявлены в школе Владимира, власти приняли решение о переносе каникул для предупреждения распространения заболевания, сообщил глава города Дмитрий... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:22

2024-02-19T17:22

2024-02-19T17:22

здоровье - общество

владимир

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РЯЗАНЬ, 19 фев - РИА Новости. Случаи кори выявлены в школе Владимира, власти приняли решение о переносе каникул для предупреждения распространения заболевания, сообщил глава города Дмитрий Наумов. "В школе 39 выявлены случаи заболевания корью. В целях недопущения вспышки заболевания, во избежание карантина по кори, предупреждения распространения заболевания среди детей и взрослых, принято решение перенести каникулы во всех классах на период с 19 по 22 февраля", - написал Наумов в своем Telegram-канале, не уточнив число случаев заболевания. Он рекомендовал родителям, чьи дети не привиты от кори, провести вакцинацию. Кроме того, по словам Наумова, "случай возможного заболевания корью" выявлен в детском саду №12. В учреждении установлено наблюдение за контактными лицами с ежедневным осмотром кожных покровов, термометрией.

https://ria.ru/20240214/buryatiya-1927290285.html

владимир

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здоровье - общество, владимир