В Москве построят храм с библейским садом
Пресс-служба Ресина: строительство храма с библейским садом могут начать в марте
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Владимир Ресин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работы по строительству храма с библейским садом в столичном Бутырском планируется начать в марте, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, куратора программы строительства православных храмов в Москве, советника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина.
Авторами проекта сада, не имеющего аналогов в Москве и России, выступили настоятель храма священник Никита Иванов, священник Алексий Сорокин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Главного ботанического сада РАН и кандидат биологических наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин и ландшафтной архитектуры филиала "Котельники" университета "Дубна" Максим Гринаш. Проект храма, посвященного святителю Макарию (Невскому), митрополиту Московскому и Коломенскому, создал кандидат архитектуры и профессор МАРХИ Сергей Борисов.
"В марте в Бутырском начнется строительство храма с Библейским садом… В саду высадят аналоги растений, упоминающихся в Библии, тексты с краткими комментариями будут размещены на информационных стендах и позволят превратить территорию библейского сада в экскурсионную площадку", - рассказали в пресс-службе.
В Библии, пояснили в пресс-службе, упоминается свыше ста видов культурных и диких растений, среди которых растения, имеющие символическое значение, источники пищи или строительного материала и просто те, которые росли рядом с жилищами библейских пророков в древней Палестине. Высадить при храме планируется в том числе их аналоги, которым легче адаптироваться к московскому климату.
"Цель проекта - создание досуговой, культурной и информационной среды для городского человека, интеллигента. Создание Библейского сада позволит повысить интерес к Библии у самого широкого круга людей… В средней полосе России такая работа имеет свою специфику, так как речь идет в основном о растениях Средиземноморья и Ближнего Востока, которые в большинстве своем не способны расти в наших широтах в условиях открытого грунта. Выходом в данном случае могут служить аналоги библейских растений. Под аналогами авторы проекта понимают либо схожие внешне, либо близкородственные, либо растения, ассоциирующиеся в русской культуре с тем или иным растением, упомянутым в Библии", - пояснили в пресс-службе.
На прихрамовой территории планируется создать систему детских кружков, воскресную школу, лекторий и систему малых игровых зон. Предполагается возвести и интерактивные архитектурные формы: колодец Иакова (так именуется колодец в палестинском Наблусе, высеченный в скале; сейчас он находится в крипте под алтарем православного храма Фотинии Самарянки Иерусалимского патриархата), оливковый пресс, жернова и кувшины для вина.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.