https://ria.ru/20240219/khram-1928314370.html

В Москве построят храм с библейским садом

В Москве построят храм с библейским садом - РИА Новости, 19.02.2024

В Москве построят храм с библейским садом

Работы по строительству храма с библейским садом в столичном Бутырском планируется начать в марте, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, куратора программы... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:59

2024-02-19T18:59

2024-02-19T18:59

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Работы по строительству храма с библейским садом в столичном Бутырском планируется начать в марте, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, куратора программы строительства православных храмов в Москве, советника патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина.Авторами проекта сада, не имеющего аналогов в Москве и России, выступили настоятель храма священник Никита Иванов, священник Алексий Сорокин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Главного ботанического сада РАН и кандидат биологических наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин и ландшафтной архитектуры филиала "Котельники" университета "Дубна" Максим Гринаш. Проект храма, посвященного святителю Макарию (Невскому), митрополиту Московскому и Коломенскому, создал кандидат архитектуры и профессор МАРХИ Сергей Борисов."В марте в Бутырском начнется строительство храма с Библейским садом… В саду высадят аналоги растений, упоминающихся в Библии, тексты с краткими комментариями будут размещены на информационных стендах и позволят превратить территорию библейского сада в экскурсионную площадку", - рассказали в пресс-службе.В Библии, пояснили в пресс-службе, упоминается свыше ста видов культурных и диких растений, среди которых растения, имеющие символическое значение, источники пищи или строительного материала и просто те, которые росли рядом с жилищами библейских пророков в древней Палестине. Высадить при храме планируется в том числе их аналоги, которым легче адаптироваться к московскому климату."Цель проекта - создание досуговой, культурной и информационной среды для городского человека, интеллигента. Создание Библейского сада позволит повысить интерес к Библии у самого широкого круга людей… В средней полосе России такая работа имеет свою специфику, так как речь идет в основном о растениях Средиземноморья и Ближнего Востока, которые в большинстве своем не способны расти в наших широтах в условиях открытого грунта. Выходом в данном случае могут служить аналоги библейских растений. Под аналогами авторы проекта понимают либо схожие внешне, либо близкородственные, либо растения, ассоциирующиеся в русской культуре с тем или иным растением, упомянутым в Библии", - пояснили в пресс-службе.На прихрамовой территории планируется создать систему детских кружков, воскресную школу, лекторий и систему малых игровых зон. Предполагается возвести и интерактивные архитектурные формы: колодец Иакова (так именуется колодец в палестинском Наблусе, высеченный в скале; сейчас он находится в крипте под алтарем православного храма Фотинии Самарянки Иерусалимского патриархата), оливковый пресс, жернова и кувшины для вина.Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования.

https://ria.ru/20240209/orden-1926472354.html

https://ria.ru/20240215/brak-1927625791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, палестина, владимир ресин, госдума рф, российская академия наук, мархи, религия