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Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода - РИА Новости, 16.02.2024
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10:24 16.02.2024 (обновлено: 10:31 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/minzdrav-1927736241.html
Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода
Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода - РИА Новости, 16.02.2024
Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода
Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:24
2024-02-16T10:31
белгород
удар всу по тц в белгороде
здоровье - общество
россия
москва
алексей кузнецов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, двое из которых дети, доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России в Москву - НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и Российскую детскую клиническую больницу. Состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, второй ребенок в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что дорогу все перенесли нормально. Врачи уже начали проведение диагностических и лечебных мероприятий.Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694192.html
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белгород, удар всу по тц в белгороде, здоровье - общество, россия, москва, алексей кузнецов, вооруженные силы украины
Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины
Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода

Минздрав: три человека, доставленных на лечение в Москву, в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"Четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, двое из которых дети, доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России в Москву - НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и Российскую детскую клиническую больницу. Состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, второй ребенок в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
Он уточнил, что дорогу все перенесли нормально. Врачи уже начали проведение диагностических и лечебных мероприятий.
Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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15 февраля, 23:58
 
БелгородУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеЗдоровье - ОбществоРоссияМоскваАлексей КузнецовВооруженные силы Украины
 
 
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