https://ria.ru/20240216/minzdrav-1927736241.html

Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода

Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода - РИА Новости, 16.02.2024

Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода

Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T10:24

2024-02-16T10:24

2024-02-16T10:31

белгород

удар всу по тц в белгороде

здоровье - общество

россия

москва

алексей кузнецов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, двое из которых дети, доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России в Москву - НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и Российскую детскую клиническую больницу. Состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, второй ребенок в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что дорогу все перенесли нормально. Врачи уже начали проведение диагностических и лечебных мероприятий.Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

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белгород, удар всу по тц в белгороде, здоровье - общество, россия, москва, алексей кузнецов, вооруженные силы украины