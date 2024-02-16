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Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода
Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода - РИА Новости, 16.02.2024
Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода
Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T10:24
2024-02-16T10:24
2024-02-16T10:31
белгород
удар всу по тц в белгороде
здоровье - общество
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алексей кузнецов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние двоих взрослых и одного ребенка, которых доставили на лечение в Москву из Белгорода после атаки ВСУ, тяжелое, еще один ребенок в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Четверо пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде, двое из которых дети, доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России в Москву - НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова и Российскую детскую клиническую больницу. Состояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, второй ребенок в состоянии средней тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что дорогу все перенесли нормально. Врачи уже начали проведение диагностических и лечебных мероприятий.Минобороны России сообщило в четверг, что около 12.30 мск ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По последним данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694192.html
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белгород, удар всу по тц в белгороде, здоровье - общество, россия, москва, алексей кузнецов, вооруженные силы украины
Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Алексей Кузнецов, Вооруженные силы Украины
Власти оценили состояние трех человек, доставленных в Москву из Белгорода
Минздрав: три человека, доставленных на лечение в Москву, в тяжелом состоянии