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Последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
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15:33 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927597611.html
Последствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
Последствия удара ВСУ по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:33
2024-02-15T15:33
фото
белгород
белгородская область
михаил мурашко
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
белгород
белгородская область
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Фото, Белгород, Белгородская область, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде

Последствия удара ВСУ по Белгороду

Читать ria.ru в
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
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ФотоБелгородБелгородская областьМихаил МурашкоВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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