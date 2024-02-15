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Последствия удара ВСУ по Белгороду
Последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
Последствия удара ВСУ по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:33
2024-02-15T15:33
2024-02-15T15:33
фото
белгород
белгородская область
михаил мурашко
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927590996_0:541:2679:2048_1920x0_80_0_0_17f52b61fd8e09af849701adcdad89b7.jpg
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, белгород, белгородская область, михаил мурашко, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Фото, Белгород, Белгородская область, Михаил Мурашко, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде