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Санкции крылья не подрезали: как развивается российская авиация - РИА Новости, 09.02.2024
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Туризм
 
08:00 09.02.2024 (обновлено: 08:05 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html
Санкции крылья не подрезали: как развивается российская авиация
Санкции крылья не подрезали: как развивается российская авиация - РИА Новости, 09.02.2024
Санкции крылья не подрезали: как развивается российская авиация
Сегодня День гражданской авиации России. В прошлом году отмечали вековой юбилей — 9 февраля 1923-го вышло постановление правительства о создании воздушного... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:00
2024-02-09T08:05
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня День гражданской авиации России. В прошлом году отмечали вековой юбилей — 9 февраля 1923-го вышло постановление правительства о создании воздушного флота страны. Несмотря на сложности, отрасль развивается. Дефицита бортов нет, пассажиропоток растет. Об отечественных самолетах и импортозамещении, новых горизонтах, а также о том, на чьих крыльях полетят туристы, — в материале РИА Новости.Новые рейсы и самолетыВ юбилейном 2023-м авиакомпании перевезли 105 миллионов человек, из них 83 миллиона по России и 22 миллиона — на международных направлениях, сообщили на 11-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS, прошедшей на этой неделе. Интересно, что внутренний пассажиропоток вырос на семь процентов, а международный — на 28.Новые направления открываются регулярно. "Аэрофлот" начал летать на Хайнань (Китай) и в Хошимин (Вьетнам), на очереди — Бали. На выставке, как сообщили эксперты, прошли переговоры о возобновлении авиасообщения с властями Саудовской Аравии.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее озвучивал грандиозные планы по импортозамещению: в следующие шесть лет в стране должны построить свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.Ожидается, что в этом году состоится первый полет и начнутся серийные поставки МС-21 полностью на российских системах. SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 также должен показать свои возможности.В начале февраля Ту-214, вновь получивший сертификат летной годности и переданный в авиакомпанию Red Wings, совершил первый коммерческий рейс. "Самолет в ливрее ОАК взлетел вечером в пятницу из Жуковского с полной загрузкой и приземлился в аэропорту Адлера", — сообщали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.Роль туризма"Мы видим, что рост внутренних и международных перевозок продолжается. Открытием стало, что зарубежные идут с большой динамикой, — подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин. — Бортов достаточно. И, что самое главное для пассажиров, флот безопасный. На выставке озвучили данные о существенном снижении случаев внештатных ситуаций в течение последних трех лет".По его словам, совсем скоро возобновятся прямые рейсы с Саудовской Аравией и Индонезией. Также эксперт отметил, что немалую роль сыграл туризм."С ограничением доступа на международные рынки мы вынуждены были сократиться. Мы видели большой потенциал в развитии внутренних перевозок, но нужна была поддержка туроператоров, — рассказал на выставке NAIS директор департамента управления сетью и доходами ПАО "Аэрофлот" Иван Батанов. — Первые шаги были на возобновляемых международных рейсах, но решили, что неплохо это делать в связке с внутренними перевозками".По его словам, с 2023-го "Аэрофлот" работает в стратегическом партнерстве с компанией "Библио-Глобус". Объемы международной перевозки жестко привязаны к объемам на внутреннем рынке. Как сообщалось ранее, на момент подписания соглашение затрагивало 60 направлений — 33 международных и 27 внутрироссийских."Круглогодично развиваются кластеры Сочи и Минеральных Вод. Санкт-Петербург мы с туроператором эксплуатируем летом, но планируем наращивать объемы", — отметил Иван Батанов.Короткие и длинные рейсыНа Северную столицу у "Аэрофлота" планы. "Мы в этом году собираемся разворачивать программу воздушного моста между Москвой и Санкт-Петербургом с перспективой распространения этой практики на другие значимые, в том числе для бизнеса, направления в диапазоне до двух часов лета от Москвы", — рассказал представитель авиакомпании.Сейчас, по его словам, перевозчик выполняет в город на Неве более 30 рейсов в день, но планируется до четырех-семи вылетов в час. &quot;Хотим максимально задействовать &quot;Суперджет&quot; в низкий сезон, конкурировать с &quot;Сапсаном&quot;, — пояснил Иван Батанов.Говоря про рейсы за рубеж, он отметил доступ А350 "Аэрофлота" за границу. "Там, помимо проблем с регистрацией, были сложности, они сейчас решены. А350 начинает активно развивать международный рынок, — отметил Иван Батанов. — В Хошимин начали летать, была идея и в Денпасар на собственных Boeing 777, но пока мы не договорились по поводу заправки. Сейчас продолжаем эту работу, но на А350-900".Эксперты напомнили, что международные рейсы — это еще и въездной туризм, поэтому необходимо продвигать Россию за рубежом.Пять хабовЗаместитель генерального директора и коммерческий директор ООО "Северный Ветер" Антон Маттис рассказал о региональных перевозках совместно с туроператорами."На протяжении последних трех лет наша авиакомпания активно развивает пять хабов: Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Махачкала, — перечислил он. — Выбор региональных баз был обусловлен туристическим потенциалом этих городов".По его словам, ставка на туризм оказалась абсолютно оправданна. Пассажиропоток растет, увеличивается число маршрутов, частота полетов. Так, сотрудничество с туркомпаниями помогло сделать круглогодичными такие рейсы, как из Сочи в Томск, Кемерово, Барнаул, Ульяновск, Иваново. Появились уникальные маршруты, например, Казань — Томск, Казань — Новосибирск. С партнерами, СМИ, местными властями перевозчик работает и над продвижением охваченных регионов.Годовой объем организованных внутренних туристических перевозок, отметил Антон Маттис, — 600 тысяч путешественников: это более 11 процентов объемов Nordwind Airlines и входящей в состав авиакомпании "Икар".Нужны субсидииЕсть и проблемы. "Номер один — это сезонность. В меньшей степени речь о Сочи, но, например, в Дагестане она ярко выражена, — пояснил Антон Маттис. — На это можно повлиять развитием инфраструктуры и снижением цен".Он напомнил, что во время пандемии правительство поддерживало внутренние чартерные рейсы."С нашей точки зрения, субсидирование блоков мест целесообразнее, чем чартеров", — сказал эксперт. И выразил надежду, что туристическое сообщество могло бы вернуться к этой теме.Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора Fun&amp;Sun Александр Сирченко напомнил, что компания развивала 22 чартерных российских направления. "Запуск каждого чартера превращался в праздник, показывающий регион и его возможности", — рассказал он. Кроме того, это влияло на стоимость. "Когда чартеры на 50 процентов субсидировались, туры были дешевле в два раза. Мы начинали летать в Бурятию со стоимостью путевки 35 тысяч рублей за неделю, но сейчас без поддержки — это порядка 70 тысяч", — уточнил Сирченко.Представитель Камчатского авиационного предприятия говорил о необходимости субсидирования перевозок по региону для туристов. "Без перелета показать многие красоты невозможно, но из-за подорожания топлива тур, например, в Долину гейзеров в этом году стоит уже 70 тысяч рублей, — отметил он. — В прошлом году цена была 56 тысяч, что и так для многих неподъемно".Будет ростЭксперты уверены, что в этом году пассажиропотоки будут расти, география полетов — расширяться. В частности, как сообщил на NAIS глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, группа планирует в 2024-м увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров."Глубина продаж восстанавливается. Есть туристы, которые в декабре бронировали апрель, сейчас мы уже продаем июнь", — рассказал Александр Сирченко. По его словам, стабильность авиационной отрасли укрепилась. Если раньше, например, были опасения по поводу возможного ареста воздушных судов, то сейчас это отходит на второй план. А значит, желание путешествовать станет еще сильнее.
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Туризм, Туризм, Проблемы - Туризм, туристы, Михаил Мишустин, Дмитрий Горин, Аэрофлот, Nordwind Airlines, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Самолеты, авиакомпании, Актуальное - Туризм
Санкции крылья не подрезали: как развивается российская авиация

Эксперты: в 2023 году российские авиакомпании перевезли 105 миллионов пассажиров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСреднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня День гражданской авиации России. В прошлом году отмечали вековой юбилей — 9 февраля 1923-го вышло постановление правительства о создании воздушного флота страны. Несмотря на сложности, отрасль развивается. Дефицита бортов нет, пассажиропоток растет. Об отечественных самолетах и импортозамещении, новых горизонтах, а также о том, на чьих крыльях полетят туристы, — в материале РИА Новости.

Новые рейсы и самолеты

В юбилейном 2023-м авиакомпании перевезли 105 миллионов человек, из них 83 миллиона по России и 22 миллиона — на международных направлениях, сообщили на 11-й Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS, прошедшей на этой неделе. Интересно, что внутренний пассажиропоток вырос на семь процентов, а международный — на 28.
Новые направления открываются регулярно. "Аэрофлот" начал летать на Хайнань (Китай) и в Хошимин (Вьетнам), на очереди — Бали. На выставке, как сообщили эксперты, прошли переговоры о возобновлении авиасообщения с властями Саудовской Аравии.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее озвучивал грандиозные планы по импортозамещению: в следующие шесть лет в стране должны построить свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.
Ожидается, что в этом году состоится первый полет и начнутся серийные поставки МС-21 полностью на российских системах.
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанк

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском

Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском

© РИА Новости / Нина Падалко
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1 из 2
© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram

Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых летных испытаний

Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых лётных испытаний

Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых летных испытаний

© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
2 из 2

Авиалайнер МС-21-310 с двигателем ПД-14 перед началом испытаний на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в Жуковском

© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
1 из 2

Импортозамещенный самолет SJ-100 во время вторых летных испытаний

© Фото : ПАО "ОАК"/Telegram
2 из 2
SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 также должен показать свои возможности.
В начале февраля Ту-214, вновь получивший сертификат летной годности и переданный в авиакомпанию Red Wings, совершил первый коммерческий рейс.
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкПервый коммерческий рейс лайнера Ту-214 авиакомпании Red Wings после восстановления летной годности
Первый коммерческий рейс лайнера Ту-214 а/к Red Wings после восстановления летной годности - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Первый коммерческий рейс лайнера Ту-214 авиакомпании Red Wings после восстановления летной годности
"Самолет в ливрее ОАК взлетел вечером в пятницу из Жуковского с полной загрузкой и приземлился в аэропорту Адлера", — сообщали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Роль туризма

"Мы видим, что рост внутренних и международных перевозок продолжается. Открытием стало, что зарубежные идут с большой динамикой, — подчеркнул вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин. — Бортов достаточно. И, что самое главное для пассажиров, флот безопасный. На выставке озвучили данные о существенном снижении случаев внештатных ситуаций в течение последних трех лет".
По его словам, совсем скоро возобновятся прямые рейсы с Саудовской Аравией и Индонезией.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажиры в салоне самолета
Также эксперт отметил, что немалую роль сыграл туризм.
"С ограничением доступа на международные рынки мы вынуждены были сократиться. Мы видели большой потенциал в развитии внутренних перевозок, но нужна была поддержка туроператоров, — рассказал на выставке NAIS директор департамента управления сетью и доходами ПАО "Аэрофлот" Иван Батанов. — Первые шаги были на возобновляемых международных рейсах, но решили, что неплохо это делать в связке с внутренними перевозками".
По его словам, с 2023-го "Аэрофлот" работает в стратегическом партнерстве с компанией "Библио-Глобус". Объемы международной перевозки жестко привязаны к объемам на внутреннем рынке.
Как сообщалось ранее, на момент подписания соглашение затрагивало 60 направлений — 33 международных и 27 внутрироссийских.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСимволика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту Пулково
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Символика "Аэрофлота" на стойке в аэропорту Пулково
"Круглогодично развиваются кластеры Сочи и Минеральных Вод. Санкт-Петербург мы с туроператором эксплуатируем летом, но планируем наращивать объемы", — отметил Иван Батанов.

Короткие и длинные рейсы

На Северную столицу у "Аэрофлота" планы. "Мы в этом году собираемся разворачивать программу воздушного моста между Москвой и Санкт-Петербургом с перспективой распространения этой практики на другие значимые, в том числе для бизнеса, направления в диапазоне до двух часов лета от Москвы", — рассказал представитель авиакомпании.
«

Сейчас, по его словам, перевозчик выполняет в город на Неве более 30 рейсов в день, но планируется до четырех-семи вылетов в час. "Хотим максимально задействовать "Суперджет" в низкий сезон, конкурировать с "Сапсаном", — пояснил Иван Батанов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина
Говоря про рейсы за рубеж, он отметил доступ А350 "Аэрофлота" за границу. "Там, помимо проблем с регистрацией, были сложности, они сейчас решены. А350 начинает активно развивать международный рынок, — отметил Иван Батанов. — В Хошимин начали летать, была идея и в Денпасар на собственных Boeing 777, но пока мы не договорились по поводу заправки. Сейчас продолжаем эту работу, но на А350-900".
Эксперты напомнили, что международные рейсы — это еще и въездной туризм, поэтому необходимо продвигать Россию за рубежом.

Пять хабов

Заместитель генерального директора и коммерческий директор ООО "Северный Ветер" Антон Маттис рассказал о региональных перевозках совместно с туроператорами.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines
"На протяжении последних трех лет наша авиакомпания активно развивает пять хабов: Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Махачкала, — перечислил он. — Выбор региональных баз был обусловлен туристическим потенциалом этих городов".
По его словам, ставка на туризм оказалась абсолютно оправданна. Пассажиропоток растет, увеличивается число маршрутов, частота полетов.
Так, сотрудничество с туркомпаниями помогло сделать круглогодичными такие рейсы, как из Сочи в Томск, Кемерово, Барнаул, Ульяновск, Иваново. Появились уникальные маршруты, например, Казань — Томск, Казань — Новосибирск. С партнерами, СМИ, местными властями перевозчик работает и над продвижением охваченных регионов.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Международный аэропорт в Сочи
Годовой объем организованных внутренних туристических перевозок, отметил Антон Маттис, — 600 тысяч путешественников: это более 11 процентов объемов Nordwind Airlines и входящей в состав авиакомпании "Икар".

Нужны субсидии

Есть и проблемы. "Номер один — это сезонность. В меньшей степени речь о Сочи, но, например, в Дагестане она ярко выражена, — пояснил Антон Маттис. — На это можно повлиять развитием инфраструктуры и снижением цен".
Он напомнил, что во время пандемии правительство поддерживало внутренние чартерные рейсы.
"С нашей точки зрения, субсидирование блоков мест целесообразнее, чем чартеров", — сказал эксперт. И выразил надежду, что туристическое сообщество могло бы вернуться к этой теме.
© Depositphotos.com / edmond77Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© Depositphotos.com / edmond77
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям туроператора Fun&Sun Александр Сирченко напомнил, что компания развивала 22 чартерных российских направления.
"Запуск каждого чартера превращался в праздник, показывающий регион и его возможности", — рассказал он. Кроме того, это влияло на стоимость. "Когда чартеры на 50 процентов субсидировались, туры были дешевле в два раза. Мы начинали летать в Бурятию со стоимостью путевки 35 тысяч рублей за неделю, но сейчас без поддержки — это порядка 70 тысяч", — уточнил Сирченко.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИсточник Аверий в Долине гейзеров в Кроноцком заповеднике
Источник Аверий в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Источник Аверий в Долине гейзеров в Кроноцком заповеднике
Представитель Камчатского авиационного предприятия говорил о необходимости субсидирования перевозок по региону для туристов.
"Без перелета показать многие красоты невозможно, но из-за подорожания топлива тур, например, в Долину гейзеров в этом году стоит уже 70 тысяч рублей, — отметил он. — В прошлом году цена была 56 тысяч, что и так для многих неподъемно".

Будет рост

Эксперты уверены, что в этом году пассажиропотоки будут расти, география полетов — расширяться. В частности, как сообщил на NAIS глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, группа планирует в 2024-м увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров.
"Глубина продаж восстанавливается. Есть туристы, которые в декабре бронировали апрель, сейчас мы уже продаем июнь", — рассказал Александр Сирченко. По его словам, стабильность авиационной отрасли укрепилась. Если раньше, например, были опасения по поводу возможного ареста воздушных судов, то сейчас это отходит на второй план. А значит, желание путешествовать станет еще сильнее.
Девушка в новом здании аэропорта имени А. П. Чехова в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Новые рейсы и правила путешествий: что изменится для туристов в 2024 году
26 января, 08:00
 
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