https://ria.ru/20231122/ms-21-1911052631.html

Первый полет МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году

Первый полет МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году - РИА Новости, 22.11.2023

Первый полет МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году

Первый полет самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году, следует из презентации ПАО "Яковлев", которую представил заместитель... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:18

2023-11-22T14:18

2023-11-22T14:18

экономика

ссср

олег нестеров

московский авиационный институт

мс-21

sj-100

ту-214

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867976442_0:195:1773:1192_1920x0_80_0_0_86560ea206c45f3e14b9aaa0d2cc83d2.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Первый полет самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году, следует из презентации ПАО "Яковлев", которую представил заместитель гендиректора компании по МТО, закупкам и логистике Олег Нестеров в рамках "Международной недели Авиакосмических технологий" в МАИ. Согласно презентации, первый полет и начало серийных поставок самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году. При этом в воздушном судне МС-21 необходимо заменить 36 импортных основных систем, в SJ-100 - 33 системы. Среди основных систем, подлежащих замещению в самолете МС -21: маршевая и вспомогательная силовые установки, комплексная система управления, бортовое радиоэлектронное оборудование, интерьер, остекление, комплексная система кондиционирования воздуха, топливная и гидравлическая системы. "Российская промышленность, которая не производила данные системы, данные системы импортировались, разработала и поставляет прототипы в данный момент и должна быть готова производить соответствующее количество систем. Причем основная нагрузка идет в части систем управления. Это критичнейшая система: и на самолет SJ-100, и на МС-21 данные системы поставлялись из-за рубежа, создание данной системы по новым правилам... является основным вызовом",- прокомментировал Нестеров. Кроме того, до 2030 года компания планирует произвести 142 SJ-100, 270 МС-21, 115 Ту-214 и 70 Ил-114. "Государством была поставлена очень понятная задача кратно нарастить возможности производства гражданской авиационной техники. Что это такое? Это значит в 2028 году производить 125 самолетов четырех типов... Мы должны порядка 50% и более шагнуть за пиковые нагрузки СССР. Это же касается и коопераций",- сказал Нестеров. МС-21 - отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.

https://ria.ru/20230801/oak-1887497336.html

https://ria.ru/20231027/avionika-1905545336.html

https://ria.ru/20230831/ms-21-1893411301.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ссср, олег нестеров, московский авиационный институт, мс-21, sj-100, ту-214, технологии