https://ria.ru/20231122/ms-21-1911052631.html
Первый полет МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году
Первый полет МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году - РИА Новости, 22.11.2023
Первый полет МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году
Первый полет самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году, следует из презентации ПАО "Яковлев", которую представил заместитель... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:18
2023-11-22T14:18
2023-11-22T14:18
экономика
ссср
олег нестеров
московский авиационный институт
мс-21
sj-100
ту-214
технологии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Первый полет самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году, следует из презентации ПАО "Яковлев", которую представил заместитель гендиректора компании по МТО, закупкам и логистике Олег Нестеров в рамках "Международной недели Авиакосмических технологий" в МАИ. Согласно презентации, первый полет и начало серийных поставок самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году. При этом в воздушном судне МС-21 необходимо заменить 36 импортных основных систем, в SJ-100 - 33 системы. Среди основных систем, подлежащих замещению в самолете МС -21: маршевая и вспомогательная силовые установки, комплексная система управления, бортовое радиоэлектронное оборудование, интерьер, остекление, комплексная система кондиционирования воздуха, топливная и гидравлическая системы. "Российская промышленность, которая не производила данные системы, данные системы импортировались, разработала и поставляет прототипы в данный момент и должна быть готова производить соответствующее количество систем. Причем основная нагрузка идет в части систем управления. Это критичнейшая система: и на самолет SJ-100, и на МС-21 данные системы поставлялись из-за рубежа, создание данной системы по новым правилам... является основным вызовом",- прокомментировал Нестеров. Кроме того, до 2030 года компания планирует произвести 142 SJ-100, 270 МС-21, 115 Ту-214 и 70 Ил-114. "Государством была поставлена очень понятная задача кратно нарастить возможности производства гражданской авиационной техники. Что это такое? Это значит в 2028 году производить 125 самолетов четырех типов... Мы должны порядка 50% и более шагнуть за пиковые нагрузки СССР. Это же касается и коопераций",- сказал Нестеров. МС-21 - отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
https://ria.ru/20230801/oak-1887497336.html
https://ria.ru/20231027/avionika-1905545336.html
https://ria.ru/20230831/ms-21-1893411301.html
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экономика, ссср, олег нестеров, московский авиационный институт, мс-21, sj-100, ту-214, технологии
Экономика, СССР, Олег Нестеров, Московский авиационный институт, МС-21, SJ-100, Ту-214, Технологии
Первый полет МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году
Первый полет МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Первый полет самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году, следует из презентации ПАО "Яковлев", которую представил заместитель гендиректора компании по МТО, закупкам и логистике Олег Нестеров в рамках "Международной недели Авиакосмических технологий" в МАИ.
Согласно презентации, первый полет и начало серийных поставок самолета МС-21 полностью на российских системах состоится в 2024 году. При этом в воздушном судне МС-21 необходимо заменить 36 импортных основных систем, в SJ-10
0 - 33 системы.
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Среди основных систем, подлежащих замещению в самолете МС -21: маршевая и вспомогательная силовые установки, комплексная система управления, бортовое радиоэлектронное оборудование, интерьер, остекление, комплексная система кондиционирования воздуха, топливная и гидравлическая системы.
"Российская промышленность, которая не производила данные системы, данные системы импортировались, разработала и поставляет прототипы в данный момент и должна быть готова производить соответствующее количество систем. Причем основная нагрузка идет в части систем управления. Это критичнейшая система: и на самолет SJ-100, и на МС-21 данные системы поставлялись из-за рубежа, создание данной системы по новым правилам... является основным вызовом",- прокомментировал Нестеров.
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Кроме того, до 2030 года компания планирует произвести 142 SJ-100, 270 МС-21, 115 Ту
-214 и 70 Ил
-114. "Государством была поставлена очень понятная задача кратно нарастить возможности производства гражданской авиационной техники. Что это такое? Это значит в 2028 году производить 125 самолетов четырех типов... Мы должны порядка 50% и более шагнуть за пиковые нагрузки СССР
. Это же касается и коопераций",- сказал Нестеров.
МС-21 - отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.
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