https://ria.ru/20240206/aeroflot-1925680715.html
"Аэрофлот" планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год
"Аэрофлот" планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год - РИА Новости, 06.02.2024
"Аэрофлот" планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год
Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров с 47,3 миллиона в прошлом году, сообщил глава "Аэрофлота"... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:00
2024-02-06T14:00
2024-02-06T14:30
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров с 47,3 миллиона в прошлом году, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "В прошлом году мы перевезли 47,3 миллиона пассажиров, в 2024 году планируем перевезти уже более 50 миллионов пассажиров", - сказал он в ходе пленарной сессии форума NAIS.В 2022 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 40,7 миллиона человек.Александровский в середине января говорил, что группа заказала 339 новых российских воздушных судов: 89 ближнемагистральных Sukhoi Superjet, 210 самолетов МС-21 и 40 судов Ту-214-40. В эксплуатацию все эти лайнеры планируется ввести до 2030 года, по его словам, это позволит расширить географию полетов.
https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, россия
"Аэрофлот" планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год
Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году перевезти более 50 миллионов пассажиров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров с 47,3 миллиона в прошлом году, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.
"В прошлом году мы перевезли 47,3 миллиона пассажиров, в 2024 году планируем перевезти уже более 50 миллионов пассажиров", - сказал он в ходе пленарной сессии форума NAIS.
В 2022 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 40,7 миллиона человек.
Александровский в середине января говорил, что группа заказала 339 новых российских воздушных судов: 89 ближнемагистральных Sukhoi Superjet, 210 самолетов МС-21 и 40 судов Ту-214-40. В эксплуатацию все эти лайнеры планируется ввести до 2030 года, по его словам, это позволит расширить географию полетов.
"Аэрофлот" рассказал о планах ввода в эксплуатацию российских самолетов