https://ria.ru/20240206/aeroflot-1925680715.html

"Аэрофлот" планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год

"Аэрофлот" планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год - РИА Новости, 06.02.2024

"Аэрофлот" планирует перевезти более 50 миллионов пассажиров за год

Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров с 47,3 миллиона в прошлом году, сообщил глава "Аэрофлота"... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:00

2024-02-06T14:00

2024-02-06T14:30

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" планирует в 2024 году увеличить перевозки более чем до 50 миллионов пассажиров с 47,3 миллиона в прошлом году, сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. "В прошлом году мы перевезли 47,3 миллиона пассажиров, в 2024 году планируем перевезти уже более 50 миллионов пассажиров", - сказал он в ходе пленарной сессии форума NAIS.В 2022 году пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 40,7 миллиона человек.Александровский в середине января говорил, что группа заказала 339 новых российских воздушных судов: 89 ближнемагистральных Sukhoi Superjet, 210 самолетов МС-21 и 40 судов Ту-214-40. В эксплуатацию все эти лайнеры планируется ввести до 2030 года, по его словам, это позволит расширить географию полетов.

https://ria.ru/20240119/aeroflot-1922311023.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэрофлот, россия