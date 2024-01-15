https://ria.ru/20240115/laynery-1921367150.html
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы - РИА Новости, 15.01.2024
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы
Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:20
2024-01-15T10:20
2024-01-15T10:34
михаил мишустин
экономика
россия
мс-21
ил-114-300
ту-214
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров", - заявил глава российского правительства.Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300."В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны", – подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20231228/samolety-1918803252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия, мс-21, ил-114-300, ту-214
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, МС-21, Ил-114-300, Ту-214
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы
Мишустин: в ближайшие годы должны быть построены свыше 600 воздушных лайнеров
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров", - заявил глава российского правительства.
Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21
-310, Ил-114
-300, Ту-214
и Ил-96
-300.
"В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны", – подчеркнул Мишустин.
Red Wings планирует начать международные рейсы на самолетах Ту-214 и Ту-204