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Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы - РИА Новости, 15.01.2024
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10:20 15.01.2024 (обновлено: 10:34 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/laynery-1921367150.html
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы - РИА Новости, 15.01.2024
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы
Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:20
2024-01-15T10:34
михаил мишустин
экономика
россия
мс-21
ил-114-300
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров", - заявил глава российского правительства.Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300."В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны", – подчеркнул Мишустин.
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михаил мишустин, экономика, россия, мс-21, ил-114-300, ту-214
Михаил Мишустин, Экономика, Россия, МС-21, Ил-114-300, Ту-214
Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы

Мишустин: в ближайшие годы должны быть построены свыше 600 воздушных лайнеров

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров", - заявил глава российского правительства.
Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.
"В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны", – подчеркнул Мишустин.
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Михаил МишустинЭкономикаРоссияМС-21Ил-114-300Ту-214
 
 
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