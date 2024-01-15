https://ria.ru/20240115/laynery-1921367150.html

Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы

Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы - РИА Новости, 15.01.2024

Мишустин поручил построить свыше 600 авиалайнеров в ближайшие годы

Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:20

2024-01-15T10:20

2024-01-15T10:34

михаил мишустин

экономика

россия

мс-21

ил-114-300

ту-214

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров", - заявил глава российского правительства.Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300."В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20231228/samolety-1918803252.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия, мс-21, ил-114-300, ту-214