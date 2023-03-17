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"Аэрофлот" продаст часть мест на своих рейсах крупнейшему туроператору - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
15:25 17.03.2023
https://ria.ru/20230317/aeroflot-1858620811.html
"Аэрофлот" продаст часть мест на своих рейсах крупнейшему туроператору
"Аэрофлот" продаст часть мест на своих рейсах крупнейшему туроператору - РИА Новости, 17.03.2023
"Аэрофлот" продаст часть мест на своих рейсах крупнейшему туроператору
"Аэрофлот" в течение трех лет будет продавать часть мест на своих российских и международных рейсах крупнейшему туроператору "Библио-Глобус" для перевозки... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T15:25
2023-03-17T15:25
туризм
новости - туризм
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
библио глобус (туроператор)
туристы
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" в течение трех лет будет продавать часть мест на своих российских и международных рейсах крупнейшему туроператору "Библио-Глобус" для перевозки путешественников, следует из сообщения авиакомпании и слов ее представителя."Библио-Глобус", входящий в группу компаний международного аэропорта "Шереметьево", выиграл соответствующую конкурентную борьбу. Документы уже подписаны. "Процедура выбора партнерского туроператора была открытая. Наиболее сложным фактором для конкурентов стало то, что в дополнение к востребованным международным направлениям были предложены внутрироссийские перевозки", – сообщил представитель авиакомпании."Аэрофлот" за три года планирует обслужить девять миллионов клиентов туроператора. В этом году перевозчик предоставит компании 2,6 миллиона мест. То есть на долю туристов придется 12-15 процентов пассажиропотока, отметил собеседник.Он рассказал, что за последний год сильно изменился рынок воздушных перевозок: международные полеты ограничены, а многие появившиеся внутренние направления – туристические, но нетипичные для авиакомпании. Кроме того, "Аэрофлот" заметил, что растет интерес к "пакетным" турам и искал партнера.Авиакомпания благодаря новому контракту получает гарантированную выручку за проданные места, причем часть – авансом. "Библио-Глобус" платит фиксированную стоимость за каждое кресло. Для нас это выгодный контракт", – говорит представитель "Аэрофлота".Также сотрудничество позволит сгладить неравномерный спрос на перевозки в течение года, усилить присутствие компании на тех рынках, которые не являются привлекательными для наших пассажиров вне турпакета.Пока сотрудничество будет затрагивать 60 направлений: 33 международных и 27 внутрироссийских. Среди международных – рейсы из Москвы в Бангкок, Пхукет, Гоа, города Турции, Египта, а также из Сочи – в города Турции, Дубай. Есть рейсы за границу из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230317/aeroflot-1858566544.html
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новости - туризм, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), библио глобус (туроператор), туристы
Туризм, Новости - Туризм, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Библио Глобус (туроператор), туристы
"Аэрофлот" продаст часть мест на своих рейсах крупнейшему туроператору

"Аэрофлот" будет продавать часть мест на своих рейсах туроператору "Библио-Глобус"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777-300 ER "С.Есенин" авиакомпании "Аэрофлот" во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Самолет Boeing 777-300 ER С.Есенин авиакомпании Аэрофлот во время взлета в международном аэропорту имени В. К. Арсеньева во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Аэрофлот" в течение трех лет будет продавать часть мест на своих российских и международных рейсах крупнейшему туроператору "Библио-Глобус" для перевозки путешественников, следует из сообщения авиакомпании и слов ее представителя.

"Библио-Глобус", входящий в группу компаний международного аэропорта "Шереметьево", выиграл соответствующую конкурентную борьбу. Документы уже подписаны.
"Процедура выбора партнерского туроператора была открытая. Наиболее сложным фактором для конкурентов стало то, что в дополнение к востребованным международным направлениям были предложены внутрироссийские перевозки", – сообщил представитель авиакомпании.

"Аэрофлот" за три года планирует обслужить девять миллионов клиентов туроператора. В этом году перевозчик предоставит компании 2,6 миллиона мест. То есть на долю туристов придется 12-15 процентов пассажиропотока, отметил собеседник.
Он рассказал, что за последний год сильно изменился рынок воздушных перевозок: международные полеты ограничены, а многие появившиеся внутренние направления – туристические, но нетипичные для авиакомпании. Кроме того, "Аэрофлот" заметил, что растет интерес к "пакетным" турам и искал партнера.
Авиакомпания благодаря новому контракту получает гарантированную выручку за проданные места, причем часть – авансом. "Библио-Глобус" платит фиксированную стоимость за каждое кресло. Для нас это выгодный контракт", – говорит представитель "Аэрофлота".
Также сотрудничество позволит сгладить неравномерный спрос на перевозки в течение года, усилить присутствие компании на тех рынках, которые не являются привлекательными для наших пассажиров вне турпакета.
Пока сотрудничество будет затрагивать 60 направлений: 33 международных и 27 внутрироссийских. Среди международных – рейсы из Москвы в Бангкок, Пхукет, Гоа, города Турции, Египта, а также из Сочи – в города Турции, Дубай. Есть рейсы за границу из Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.
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ТуризмНовости - ТуризмАэрофлотШереметьево (аэропорт)Библио Глобус (туроператор)туристы
 
 
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