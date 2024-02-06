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Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес - РИА Новости, 06.02.2024
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес
Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет на своем сайте. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:20
2024-02-06T11:20
2024-02-06T15:30
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет на своем сайте. "Ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава РФ, академик РАН Владимир Григорьевич Кукес", — говорится в некрологе.Кукес внес большой вклад в развитие клинической фармакологии как науки. Впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.Ученый разработал и внедрил методы определения концентрации отечественных и зарубежных лекарственных средств в различных биологических средах организма, доказал необходимость проведения острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата, прогнозирования его клинического эффекта и риска возможного побочного действия.
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РИА Новости
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общество, россия, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Россия, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес
Академик РАН, фармаколог Владимир Кукес умер на 90-м году жизни
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости.
Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет на своем сайте
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"Ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава РФ, академик РАН Владимир Григорьевич Кукес", — говорится в некрологе.
Кукес внес большой вклад в развитие клинической фармакологии как науки. Впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.
Ученый разработал и внедрил методы определения концентрации отечественных и зарубежных лекарственных средств в различных биологических средах организма, доказал необходимость проведения острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата, прогнозирования его клинического эффекта и риска возможного побочного действия.