https://ria.ru/20240206/kukes-1925628934.html

Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес

Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес - РИА Новости, 06.02.2024

Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес

Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет на своем сайте. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:20

2024-02-06T11:20

2024-02-06T15:30

общество

россия

российская академия наук

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925628666_0:27:1000:590_1920x0_80_0_0_a705becdf1a16bf2498a75cafb18ce95.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет на своем сайте. "Ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава РФ, академик РАН Владимир Григорьевич Кукес", — говорится в некрологе.Кукес внес большой вклад в развитие клинической фармакологии как науки. Впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.Ученый разработал и внедрил методы определения концентрации отечественных и зарубежных лекарственных средств в различных биологических средах организма, доказал необходимость проведения острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата, прогнозирования его клинического эффекта и риска возможного побочного действия.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, российская академия наук, здоровье - общество