Рейтинг@Mail.ru
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 06.02.2024 (обновлено: 15:30 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/kukes-1925628934.html
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес - РИА Новости, 06.02.2024
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес
Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет на своем сайте. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:20
2024-02-06T15:30
общество
россия
российская академия наук
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925628666_0:27:1000:590_1920x0_80_0_0_a705becdf1a16bf2498a75cafb18ce95.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет на своем сайте. &quot;Ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава РФ, академик РАН Владимир Григорьевич Кукес&quot;, — говорится в некрологе.Кукес внес большой вклад в развитие клинической фармакологии как науки. Впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.Ученый разработал и внедрил методы определения концентрации отечественных и зарубежных лекарственных средств в различных биологических средах организма, доказал необходимость проведения острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата, прогнозирования его клинического эффекта и риска возможного побочного действия.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925628666_48:0:933:664_1920x0_80_0_0_67a421948946b522861cbe0905dd5eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Россия, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Владимир Кукес

Академик РАН, фармаколог Владимир Кукес умер на 90-м году жизни

© Фото : Сеченовский УниверситетВладимир Кукес
Владимир Кукес - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Сеченовский Университет
Владимир Кукес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет на своем сайте.
«

"Ушел из жизни один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Минздрава РФ, академик РАН Владимир Григорьевич Кукес", — говорится в некрологе.

Кукес внес большой вклад в развитие клинической фармакологии как науки. Впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств.
Ученый разработал и внедрил методы определения концентрации отечественных и зарубежных лекарственных средств в различных биологических средах организма, доказал необходимость проведения острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата, прогнозирования его клинического эффекта и риска возможного побочного действия.
 
ОбществоРоссияРоссийская академия наукЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала